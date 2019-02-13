قطار‭ ‬يمر‭ ‬فوق‭ ‬رجل‭.. ‬ولا‭ ‬يقتله

لندن - الزمان
نجا رجل هندي ثمل من الموت، بعد ان رأى نفسه عالقا بين قضيبي السكك الحديدية والقطار المسرع قادم لدهسه، ، وقد حالت «معجزة» دون مقتله أو حتى تعرضه لإصابة. ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فيديو لرجل هندي تعثر وسقط في خط السكة الحديدية لحظة مرور القطار، الذي مضى من فوق الرجل المستلقي دون أن يصيبه بأي أذى. ووفقا للصحيفة، قال المارة أن الرجل كان ثملا، مما جعله يتعثر فوق القضبان بينما كان يحاول قطع السكك الحديدية للوصول إلى الرصيف المقابل، في مدينة ناندورا غربي الهند. وفي اللحظة ذاتها أتى القطار المسرع وسار فوقه، إلا أنه كان مستلقيا على ما يبدو في المكان الصحيح بحيث لا يلامس القطار جسده.
وبعد مرور القطار، هرع الناس لمساعدة الرجل على الوقوف على قدميه قبل تسليمه للسلطات، وسط دهشة الجميع «للمعجزة» التي وقعت أمام أعينهم.