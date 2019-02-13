قطار‭ ‬يمر‭ ‬فوق‭ ‬رجل‭.. ‬ولا‭ ‬يقتله

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

نجا‭ ‬رجل‭ ‬هندي‭ ‬ثمل‭ ‬من‭ ‬الموت،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رأى‭ ‬نفسه‭ ‬عالقا‭ ‬بين‭ ‬قضيبي‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والقطار‭ ‬المسرع‭ ‬قادم‭ ‬لدهسه،‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬حالت‭ ‬«معجزة»‭ ‬دون‭ ‬مقتله‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭. ‬ونشرت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬ميل»‭ ‬البريطانية‭ ‬فيديو‭ ‬لرجل‭ ‬هندي‭ ‬تعثر‭ ‬وسقط‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬السكة‭ ‬الحديدية‭ ‬لحظة‭ ‬مرور‭ ‬القطار،‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الرجل‭ ‬المستلقي‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصيبه‭ ‬بأي‭ ‬أذى‭. ‬ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬قال‭ ‬المارة‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬كان‭ ‬ثملا،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬يتعثر‭ ‬فوق‭ ‬القضبان‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬قطع‭ ‬السكك‭ ‬الحديدية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الرصيف‭ ‬المقابل،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ناندورا‭ ‬غربي‭ ‬الهند‭. ‬وفي‭ ‬اللحظة‭ ‬ذاتها‭ ‬أتى‭ ‬القطار‭ ‬المسرع‭ ‬وسار‭ ‬فوقه،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مستلقيا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الصحيح‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يلامس‭ ‬القطار‭ ‬جسده‭.‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬القطار،‭ ‬هرع‭ ‬الناس‭ ‬لمساعدة‭ ‬الرجل‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬قدميه‭ ‬قبل‭ ‬تسليمه‭ ‬للسلطات،‭ ‬وسط‭ ‬دهشة‭ ‬الجميع‭ ‬«للمعجزة»‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬أمام‭ ‬أعينهم‭.‬