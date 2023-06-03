قضية للمسائلة .. اتحاد الكرة وهيئته العامة – حسين الذكر

برغم كل ما ينتقد به اتحاد الكرة ولجانه واتحاداته الفرعية الفاعلة على الساحة الا انهم يجب ان يوجه له الشكر على تمشية الأمور بالقدر المتاح على امل ان تتحسن الظروف بما يوسع هامش السيطرة والتحكم لدى المؤسسة الكروية والحد من التدخلات المنفلتة والخاصة … جنب الى جنب مع تطورات الإصلاح العام وتحسن الخدمات وتقوية مركزية الدولة .

تعد مشكلة نظام الدوري الكروي العام بدرجاته المتعددة واحدة من اهم المشاكل التي تعانيها كرتنا التي وجه النقد فيها لاتحاد الكرة طوال السنوات التي خلت وما زال الوضع كما هو عليه .. اذ بدى اتحاد القدم ضعيفا من هذه الزاوية المستعصية بصورة جعلته يبتعد عن اتخاذ قرارات استراتيجية تعد من صلب عمله التطويري ..

في قراءة لما نشرته مؤخرا صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية بخصوص ما تطلبه رابطة الدوري الأسباني من إدارة برشلونة لتماشى وضعه المالي مع قانون اللعب النظيف وبشكل يسمح لهم بتسجيل لاعبين.. دعونا نقرا بعض المطالب المنشورة :-

_ تقديم خطة الخزينة للمواسم الثلاث القادمة

_ تقديم موازنة الايرادات وموازنة المصاريف وموازنة الاستثمارات وموازنة التمويل وموازنة الخزينة الخاصة بالدوري وكل هذا قبل نهاية مايو الحالي

_تقديم الإيرادات الخاصة بالنادي من كل المسابقات التي شارك فيها

_تقديم التمويل الذي حصل عليه النادي من البنوك والمؤسسات الرياضية للموسم الحالي والموسم القادم .

كل هذا الذي يمس جوهر كيان المؤسسة ( النادي ) .. الا انه لا يعد تدخلا بعمل الإدارة في دول اوربا .. بل تعد مطالب شرعية مستندة الى القانون وبما يضمن مصلحة الدولة ويحفظ الامن القومي لها … بل ويسهم بتطوير المؤسسات وقيادتها بما يتناسب مع فلسفة الدولة المعتمدة الان وفي المستقبل … بعيدا عن تدخل العواطف والمزاجات والمصالح الشخصية وان وقفت معها قوى جماهيرية او سياسية.

آمل من الاخوة أعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم المحترمون الانتباه الى نقاط مهمة من قبيل مشاكل ظلت قائمة في مواسم وسنوات خلت وما زالت متحكمة والكثير فيها له علاقة بالانتخابات وما تعنيه من علة لا تقبل ثقافة الحلول الناجعة حتى الان من المتمسكين بقبضة سلطة الاتحاد .. فلا بد من تثبيت عدد اندية المشتركين في دوري الكرة بدرجاته المختلفة بشكل واضح صريح وثابت غير قابل للاجتهاد والتلاعب وان يكون مصوت عليه من قبل الهيئة العامة ومصادق على ذلك وفقا للاليات القانونية .. وكذا تحديد موعد انطلاق هذه الدوريات ونهاياتها بلا تسويف ومماطلة وتحكم مصلحي لاي طرف كان وان يحدد عدد الفرق الهابطة والصاعدة من كل درجة بشكل نهائي واضح مفهوم منشور ومثبت بعيدا عن قصدية الغموض والترهل .. فانتم على المحك ويجب تعزيز الخطوات الجيدة التي نلحظها هنا وهناك .. وان كانت بطيئة الا اننا نبني عليها … والله ولي التوفيق . !