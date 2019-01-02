قضية اقتحام الحدود تعيد الأضواء الى نجلي مبارك

تشديد أمني حول احتفالات الصوفية بالمولد الحسيني

القاهرة – مصطفى عمارة

عادت الأضواء مجدداً الى نجلي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ،علاء وجمال ،عقب الشهادة التي ادلى بها مبارك فى قضية اقتحام الحدود الشرقيه والتي زادت من شعبية الرئيس مبارك بحسب مراقبين وتعليقات الصحف القومية، وكشفت مصادر قريبة من عائلة مبارك ان شباب جمعية بناء المستقبل وهى الجمعيه التى دشنها جمال مبارك قبل ثوره يناير استغلت حاله تعاطف المصريين مع الرئيس مبارك ودشنت حمله الكترونيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتجميل صورة مبارك واسرته وترافقت تلك الحملة مع انباء عن تحركات للحزب الوطني المنحل استعدادا لانتخابات المحليات والتي يمكن ان تكون بدايه لعوده الحزب للحياه السياسية.

فى الوقت نفسه كشف مصدر مقرب من علاء مبارك انه يستعد بمشاركه معاونيه لتدشين اكبر جمعية خيرية من منطقة الصعيد لمساعدة الارامل واليتامى وعلى الرغم من نفى المصدر ان تكون لتلك الجمعية اغراض سياسية ومحاولة الترويج لاسرة مبارك ،الا ان تلك المصادر لم تستبعد ان يكون هذا الهدف ضمن اهداف الجمعيه وان محاولة نفي وجود اغراض سياسية لتلك الجمعيه حتى لايتم رصدها من جانب الحكومة المصرية ومحاولة عرقله نشاطها خاصة ان تزايد ظهور نجلى الرئيس فى الاماكن العامه خلال الفترة الماضية والاستقبال الحافل للمواطنين لهما قد اثار قلق الاجهزه الامنيه ،حيث ربطت مصادر مطلعه بين اعاده فتح قضيه قصور الرئاسه بجرس انذار لنجلي مبارك من محاولة العودة الى الواجهة السياسية مرة اخرى خاصة ان جمال مبارك قد داب خلال الايام الاخيرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على انتقاد الاوضاع الحالية وتذكير المواطنين بحالة الامن والرخاء التى كان يعيشها المواطنون فى عهد مبارك . من ناحية اخرى ،بدأ الالاف من انصار الطرق الصوفية من جميع انحاء مصر وعدد من الطرق الصوفية التوافد على منطقه المشهد الحسيني استعدادا للاحتفال بذكرى استقرار الامام الحسين عليه السلام فى مصر وفى تصريحات خاصة اكد د / عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفيه ان احتفال هذا العام يختلف عن الاعوام السابقه حيث سيشارك كل اتباع الطرق الصوفية فى هذا الاحتفال للتأكيد بأن مصر بلد الامن والامان حيث سيتم تنظيم فعاليات ضد الارهاب داخل ساحات الطرق الصوفية.

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كما سيشارك عدد كبير من اقطاب وعلماء التصوف الاسلامى داخل مصر وخارجها فى الاحتفالات .

فى المقابل حذرت وزاره الاوقاف والدعوة السلفية وانصار الطرق الصوفية من القيام بأيه طقوس تخالف المذهب السنى المتبع فى مصر، كما اتخذت قوات الامن استعدادات خاصه لمواجهه ايه صدامات قد تحدث بين السلفيين والصوفيين او استغلاله من بعض الجماعات الارهابيه للقيام باعمال ارهابيه تزعزع الاستقرار وكان خلاف فقهى قد اشتعل خلال الفترة الماضية حول حقيقه وجود رأس الامام الحسين عليه السلام فى مصر حيث شكك البعض فى وجود رأس الامام الحسين فى ضريحه الموجود حاليا فى مصر