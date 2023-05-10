قضاء نيويورك يعيد إلى الصين منحوتتين مهرّبتين

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعاد‭ ‬القضاء‭ ‬النيويوركي‭ ‬امس‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭ ‬منحوتتين‭ ‬جنائزيتين‭ ‬حجريتين‭ ‬مهرّبتين‭ ‬تعودان‭ ‬للقرن‭ ‬السابع‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتهما‭ ‬3،5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار،‭ ‬ضُبطتا‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬للفنون‭.‬

وينفذ‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬حملة‭ ‬واسعة‭ ‬لاستعادة‭ ‬آثار‭ ‬منهوبة‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬باتت‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬متاحف‭ ‬المدينة‭ ‬الأميركية‭ ‬الكبرى‭ ‬ومعارضها،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬متحف‭ “‬ميت‭” ‬التي‭ ‬يضم‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬لجامعي‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬ومانحين‭ ‬أثرياء‭. ‬وبعد‭ ‬مراسم‭ ‬التسليم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬القنصلية‭ ‬الصينية‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬أعلن‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬لمنطقة‭ ‬مانهاتن‭ ‬آلفِن‭ ‬براغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬منحوتتين‭ ‬حجريتين‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬تابعتين‭ ‬لأحد‭ ‬المدافن‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬نحو‭ ‬3،5‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أعيدتا‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭”.‬

وأوضح‭ ‬براغ‭ ‬أن‭ ‬هاتين‭ ‬المنحوتتين‭ ‬اقتُطعتا‭ ‬من‭ ‬مقابر‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬ثم‭ ‬نقلتا‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الصين‭. ‬واضاف‭ ‬أن‭ ‬المنحوتتين‭ ‬كانتا‭ “‬من‭ ‬عام‭ ‬1998‭ ‬حتى‭ ‬مصادرتهما‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بحوزة‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬للفنون‭ (‬ميت‭) ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬شيلبي‭ ‬وايت،‭ ‬إحدى‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬في‭ ‬مانهاتن‭”.‬

وأبقيت‭ ‬إحدى‭ ‬المنحوتتين‭ ‬في‭ ‬مستودعات‭ “‬ميت‭” ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عاماً‭.‬

وأشارت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬متخصصة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القضاء‭ ‬النيويوركي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ضبط‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‮ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عملاً‭ ‬فنياً‭ ‬مسروقاً‭ ‬لدى‭ ‬شيلبي‭ ‬وايت‭ ‬البالغة‭ ‬85‭ ‬عاماً‭.‬

وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬براغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ “‬أنهى‭ ‬تحقيقاً‭ ‬جنائياً‭ ‬في‭ ‬الآثار‭ ‬التي‭ ‬استحوذت‭ ‬عليها‭ ‬شركة‭ ‬وايت‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مصادرة‭ ‬89‭ ‬عملاً‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬دول‭ ‬مختلفة،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬69‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭”.‬

وأعيدت‭ ‬بقيادة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬براغ‭ ‬منذ‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬إعادة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬950‭ ‬قطعة‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬عن‭ ‬165‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬دولة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬كمبوديا‭ ‬والهند‭ ‬وباكستان‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬واليونان‭ ‬وتركيا‭ ‬وإيطاليا‭.‬