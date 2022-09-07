قضاء نيويورك يعيد إلى إيطاليا قطعا أثرية مسروقة

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعاد‭ ‬الادعاء‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬إيطاليا‭ ‬عشرات‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬التي‭ ‬سُرقت‭ ‬منها‭ ‬وتقدّر‭ ‬قيمتها‭ ‬بنحو‭ ‬19‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وقد‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬للفنون‭. ‬وقال‭ ‬مدعي‭ ‬مانهاتن‭ ‬العام‭ ‬ألفين‭ ‬براغ‭ ‬إنّ‭ “‬هذه‭ ‬الآثار‭ ‬الـ58‭ ‬تمثل‭ ‬آلاف‭ ‬السنين‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬الغني،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مهربي‭ ‬آثار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬استعانوا‭ ‬بلصوص‭ ‬لسرقتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أرباح‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬عملية‭ ‬إعادتها‭ ‬هي‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬حضره‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬إيطاليون‭ ‬ومسؤولون‭ ‬في‭ ‬هيئات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬إنّ‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ “‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭ ‬داخل‭ ‬متاحف‭ ‬ومنازل‭ ‬وصالات‭ ‬عرض‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬في‭ ‬حيازتها‭”. ‬وأوضح‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬أنّ‭ ‬الأعمال‭ ‬المسروقة‭ ‬بيعت‭ ‬لمايكل‭ ‬ستاينهارت،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنّ‭ ‬ستاينهارت‭ “‬مُنع‭ ‬من‭ ‬حيازة‭ ‬أعمال‭ ‬أثرية‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬يواجهه‭ ‬في‭ ‬حياته‭”. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬المُستعادة‭ ‬والتي‭ ‬بيع‭ ‬بعضها‭ “‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬متعمدة‭ ‬لهواة‭ ‬جمع‭ ‬ومتاحف‭”‬،‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬الرخام‭ ‬للإلهة‭ ‬اليونانية‭ ‬أثينا‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬200‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬470‭ ‬قبل‭ ‬الميلاد،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬المسؤولون‭. ‬وأشار‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القطع‭ ‬سُرقت‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬رجال‭ “‬كانوا‭ ‬يتولون‭ ‬جميعهم‭ ‬إدارة‭ ‬منظمات‭ ‬إجرامية‭ ‬مربحة‭ ‬جداً‭” ‬يستعينون‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بلصوص‭ ‬محليين‭ ‬للسطو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬أثرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬إيطاليا‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬للحراسة‭ ‬المشددة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬باسكال‭ ‬كاميرا‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ “‬في‭ ‬اوائل‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬زعيماً‭ ‬إقليمياً‭ ‬يدير‭ ‬عمليات‭ ‬سرقة‭ ‬من‭ ‬متاحف‭ ‬وكنائس،‭ ‬ثم‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬القطع‭ ‬الأثرية‭ ‬من‭ ‬اللصوص‭ ‬وبيعها‭ ‬لتجّار‭ ‬الآثار‭”.‬

وأشارت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬أعادت‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬فقط‭ “‬نحو‭ ‬300‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬بقيمة‭ ‬تقديرية‭ ‬تبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬66‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬دولة‭”.‬