قصي السهيل في أول جلسة مصارحة مع مجلس جامعة بغداد:

نخطّط ونعمل لإعادة المسار الدولي الصحيح للتعليم العالي في العراق

أجرينا مراجعة جادة لأداء الجامعة لتستعيد مكانتها وسمعتها الدولية

هاشم حسن التميمي

يحاول وزير التعليم العالي قصي السهيل ان يؤسس لنظام تعليمي دولي في العراق يضاهي الانظمة المعرفية في ارقى الجامعات الاوربية والامريكية وهو يعلم قبل غيره واقعنا التعليمي وبيئتنا المعرفية التي تلوثت بالصراعات السياسية وعانت من ضعف القدرة وضبابية الرؤية وغياب الخطة.

كانت للسهيل الاسبوع الماضي جلسة مكاشفة مع مجلس جامعة بغداد تواصلت حتى منتصف الليل تحدث فيها عن رؤيته واحلامه في النهوض بوزارة يعتقد ان مهمتها رسم المستقبل للبلاد ورفد حقول العمل والتنمية المستدامة بالكفاءات والعقول، وبعقل متفتح انتبه الوزير وسجل ملاحظات العمداء واستمع لافكارهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم مؤكدا ان التطوير يتطلب ستراتيجية شاملة وواقعية تنفذ عبر ادارات واعية ونزيهة ويستوجب الامر تفعيل الطاقات الايجابية لاقصى حد من خلال تضامن ومشاركة تفعالية مع القيادات الجامعية والاساتذة والطلبة ومختلف التوصيفات الوظيفية واعتماد طرق مبتكرة لتحسين الاداء وستكون الحلقات مترابطة ولكل منها دوره المترابط مع الاخر في اطار خطة واضحة ومرسومة تنفذ بمراحل زمنية محددة لتحقيق اهداف معلومة.

اشار السهيل الى ان الحكومة العراقية لاول مرة تلزم نفسها ببرنامج حكومي طموح مؤطر بالامكانيات والاهداف والمديات الزمنية ويخضع للمراجعة والقياس ويمتد من (2018 ولغاية 2022) وتتلخص ستراتيجية الوزارة والمعلنة بالمحاور الخمسة الاتية :

اولا- اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف ومؤشر لجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس جامعة جدولا زمنيا محددا لدخول جامعته في احد التصنيفات المهمة العالمية.ثانيا- اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدراسة وتدريب المشتركين وتبادل وسائل الاختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الامور الجوهرية.

ثالثا- تقدم الوزارة خطـــــطها لخفض الترهل واشاعة الاجـــــواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعـــية ورفع المستـــــويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لانجاز اعمال.

رابعا- التشجيع على تأسيس الجامعات الاهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لالغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية.

خامساً – تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي او الجامعات الاجنبية بحيث تصبح الكلية او الجامعة الحكومية نظيرا مساعدا لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة .

استنادا لهذا البرنامج على حد قول الوزير شرعت الوزارة للانتقال الى نظام المقررات الدراسية وهو نظام معتمد في ارقى الجامعات الاوربية والامريكية وهو يضمن المرونة والتفاعلية مع الطالب ويتفوق معرفيا على النظام الفصلي والسنوي ويوفر للجامعات فرصة التؤمة مع اهم الجامعات بل يستعيد لجامعاتنا سمعتها العلمية وتعود لتستقطب مجددا الزمالات الدراسية لطلبة من اغلب دول العالم مثلما كانت في الماضي القريب وقبل ان تنهض الجامعات في دول الجوار التي كانت تسترشد بمناهجنا وتقتدي بجامعاتنا بتخصصاتها المختلفة وتفتخر بتعاملها معنا. وتقيم باعجاب شهاداتنا.

مراجعة جديدة

ولهذا كما يقول السهيل نحتاج لمراجعة جدية وجذرية لتحسين اداء الجامعات بمفاصلها المتنوعة وتحسين البيئة الجامعية الحكومية وكذلك الجامعات الاهلية التي تعاني من مشكلات كثيرة ، ونتوقف عند الاستاذ الجامعي وننظر اليه بوصفه قيمة عليا تستحق الاهتمام لضمان امتلاكه لقدرات معرفية متميزة ومهارات عملية متطورة مع مجريات التطور التكنلوجي المتسارع ويقترن هذا الاقتدار بالالتزام الاخلاقي والتربوي وتكريس جهوده لتطوير جامعته وكليته وقسمه العلمي والانطلاق لتطوير حقول المجتمع القريبة من تخصصه وايجاد حلول علمية لحقول المجتمع ، ولهذا فان قانون الخدمة الجامعية الذي منح امتيازات للتدريسي مقابل اداء واجبات اساسية هي لاتقتصر على التدريس فقط بل تمتد لانجاز الابحاث والاشراف التربوي والتفاعل مع الطلبة بروح ابوية والعمل التطوعي والاستشارات وتقديم الخدمات النوعية للمجتمع والمساهمة النوعية في التنمية البشرية الشاملة. ونعتقد اننا بحاجة لاعادة بناء قدرات العديد من اعضاء هيئة التدريس لامتلاك مهارات جديدة داخل البلاد وخارجها للتخلص من النزعة النظرية والتركيز على الجوانب التطبيقية التي تؤهل الطالب واقعيا وتساعده على الاندماج مع حقول العمل والتعرف على احدث التقنيات ولهذا سنسعى لفتح ابواب التعاون الثقافي والمنح الخارجية والابحاث المشتركة وتسهيل تبادل الزيارات والنشاطات المشتركة مع اهم الجامعات في العالم…. وستتاح لمجالس الكليات والجامعات مساحة واسعة لمعالجة العديد من المشكلات والقرارات دون الرجوع للوزارة. لتحسين الاداء والمؤشرات الاكاديمية . وهذا لايمنع دور الوزارة في متابعة الاداء لتامين انسيابيته والالتزام بالتقاليد الجامعية وفي هذا الاطار مثلا اعادت الوزارة العمل لرصد المناقشات العلمية لرسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه والعمل بنظام الكابس العلمي الذي يرصد ويقيم مجريات المناقشات في اطارها العلمي بعيدا عن الاستعراضات الشخصية واستخدام الالفاظ او التعابير المستفزة وهذا الامر لايتقاطع مع حرية الفكر والبحث العلمي بل لضمان التزامه بالمسارات الموضوعية الصحيحة.وقال السهيل لابد من استعادة الروح لجامعاتنا والتخطيط كي تلعب ادوارا متميزة في النشاطات الرياضية والفنية والادبية والثقافية والاقتصادية واخرى لترسيخ القيم والتقاليد الجوهرية للمجتمع وتنمية روح التسامح وقبول الاخر والتعددية وتنمية الذوق العام والحس الجمالي عبر اقامة نشاطات مجتمعية متميزة نوعيا تجلب انتباه الجمهور وتخلق صورة ذهنية ايجابية عن الجامعات. وضمن ذلك النشر في مجلات جامعية عراقية لابد من رد الاعتبار اليها بادخالها لاهم المستوعبات العالمية لتكون جاذبة للنشر فيها من الداخل والخارج وتكون البديل الموضوعي عن مجلات خارجية وضعنا البعض منها في القائمة السوداء لعدم استيفاءها لشروط الاعتمادية الدولية. ولابد من حث الشباب من طلبة الدراسات العليا لنشر ابحاثهم واقامة سمنرات علمية لعرض افكارهم وامتلاك الشجاعة للدفاع عنها.. وستتاح قريبا فرصة جيدة لتعميم النشر الدولي لابحاثنا بعد اقناع موسسات اعتمادية دولية لاعتماد الابحاث المنشورة باللغة العربية. مع التاكيد لاهمية اللغة الانكليزية للطالب والاستاذ لاهميتها في الحوار مع العالم الخارجي وماتوفره من فرص ثمينة للاطلاع على الابحاث والتطورات العلمية في العالم.وعن التعاون مع المنظمات العالمية اكد السهيل بان الوزارة تسعى لاقامة علاقات تعاون وتنظيم نشاطات مشتركة ، لكننا اوقفنا التعاون مع بعضها فقد اكتشفنا زيف نشاطات وبرامج العديد من هذه المنظمات الدولية وهدرها لملايين الدولارات على انشطة وهمية فاسدة وقيامها باصدار بيانات وترويج معلومات غير صحيحة تسىء لسمعة الجامعات العراقية ، ونحن الان بصدد تقييم هذه العلاقة والتواصل مع قياداتها لوضع برامج بديلة تتسم بالشفافية والمصداقية والفائدة المنظورة. وطالب السهيل من الجامعات لتطوير التواصل الالكتروني مع الوزارات والمنظمات للاطلاع على مختلف التشاطات للتعاطي معها ومعرفة واقع الحال في المجالات كافة وهذه المعرفة تقدم افكارا جيدة لاجراء الابحاث وكتابة الاطاريح الجامعية . وتطالب الجامعات انسجاما مع روح العصر ان تعرف كيف تسوق افكارها ومشاريعها لكسب موارد مهمة تساعدها على تطويرها كيانها وبنيتها التحتية.واعترف السهيل بفشل اداء الاعلام الجامعي عامة وقناة الجامعية خاصة في صناعة رسالة اعلامية جاذبة للجمهور ربما لغياب الرؤى او ضعف الامكانيات والقدرات ولهذا فاننا سنعيد النظر في عمل هذه المنصات لتكون وسائل فعالة في نقل رسالتنا عبر محتوى صادق ومؤثر.واشار الى ان اغلب البنى المعمارية للجامعات القديمة متهالكة وتحتاج لصيانة ذكية تجمع بين المعاصرة مع الحفاظ على المعالم التراثية لتلك الكليات التي انشأ البعض منها مطلع القرن الماضي….. ولابد من مراعاة التصاميم الحديثة للمختبرات والقاعات الدراسية التي تتناغم مع الاساليب الحديثة في الدراسة بنظام المجاميع واستخدامات الشاشات الذكية والوسائل الرقمية والتعليم الالكتروني وعمليات العصف الذهني.واستعرض السهيل العديد من الملفات والعقود التي ابرمتها الادارة السابقة لجامعة بغداد ووصفها بانها غير صحيحة…… وقال لانريد توصيفها وكشف المزيد كي لايكون ذلك ذريعة للتشهير واساءة لجامعة عريقة كانت ويجب ان تكون قدوة لجامعاتنا مثلما كانت قدوة لجامعات عربية واجنبية قبل نصف قرن… المهم سنجرى مراجعة وتحقيقات معمقة ستضع النقاط على الحروف بدون تردد او خجل.

تقويم اداء

واكد الوزير بان الوزارة تعمل الان لتقويم اداء رؤساء الجامعات والعمداء ومستويات اخرى لانهاء العمل بالوكالة وستنهي ذلك نهاية الشهر المقبل ونستند لمعايير دقيقة في الاختيار تعتمد على توافر القدرة الابداعية والنزاهة ومدى الاستعداد لتنفيذ البرنامج الحكومي واشتراطات اخرى يتطلبها المنصب العام وسنجتهد ونجاهد بالابتعاد عن الضغوط والتدخلات في الاختيار ونعترف بانها كبيرة.وبعد انتصاف الليل وانتهاء الاجتماع وعد السهيل بالاستماع بدقة في اجتماع قادم لمراجعة اداء الوزارة وعلاقتها بالجامعات ومناقشة تداعيات سياسة القبول في الدراسات الاولية والعليا وانعكاس ذلك على تدهور المستوى العلمي فضلا لاستعراض طبيعة الضغوط التي تتعرض لها الكليات والجامعات وانتهاك لخصوصيتها واستقلالها. وما زلت هنالك محاور جوهرية وملاحظات كثيرة نامل ان يصغي اليها معالي الوزير لايجاد معالجات واقعية في اطار سياسة وستراتيجية واضحة للوزارة تستكمل بالتتابع مع اختلاف الوزراء او رؤساء الجامعات والعمداء.