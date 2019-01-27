قصيدتان للكواكب

بكيتُ على عراقكَ يا عراقي

وانت تموتَ في زمن النفاقِ

احسُ جراحهُ ملأت ربانا

وفاضت من تدفقها السواقي

تعالى ان يمس ثراه هم وفينا من بقايا الأمسُ باقِ

ففي الشطينُ قد صلت عصور وطافَ دعاؤها فوقَ الطباقِ

وهامَ بنورهُ التأريخُ عمرآ غداةُ الكونِ

مسودَ الروانقُ أطلَ سهرآ فليلكَ غيرُ غافٍ

وهل بعد العراق…؟

غفى عراقي…وكيف النارُ تهدأ في جراحٍ

وقد بلغتُ حناجرها التراقي

وخيم في الدروب الموتُ حتى تسرى في الشفاهِ وفي المذاقِ

فقد مدتُ افاعيهم نيابا لتنفث سمها بدمُ الوفاقِ

وهل ترجو الهدى من سامري توخى العجلُ ربا للرفاقِ

***

تأريخُنا من غير يومِك مقفرُ

نحنُ الظماءُ وأنتَ أنت الكوثرُ

وأتيتَ فجرآ قد تنفسَ صبحُه

شمسآ يعانقها الربيعٌ الاخضرُ

ورقاءُ (مكة) غردتْ بترنمٍ

والكعبة_الزهرا بهاءً تمطر

فاليوم يبتدأ الزمان قصيدةً

عصماءَ منها كل حرفٍ يبهرُ

تقفُ القوافي دونها مبحوحةً

ماذا تغردُ في هواك وتسطرُ

ألقيت روحي في بحارك واهما

إني سأقتحمُ الضفافَ وأعبرُ

لكن خيلي في رحابك غادرت

فسناك ما فوق الكواكب ينثرُ

شعر تأريخنا مقفر

زهراء جنان – ديالى