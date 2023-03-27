متنبئ : إنخفاض حاد بدرجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل

قصور البنى التحتية يدفع المحافظات المتضرّرة من الأمطار للإستعانة بالحوضيات

المحافظات – مراسلو (الزمان)

غرقت احياء في بغداد وعدد من المحافظات بسبب الامطار الغزيرة التي اجتاحت العراق اول امس ،التي اظهرت هشاشة البنى التحتية في استيعاب كمياه المياه التي غمرت الشوارع ومنازل المواطنين.وبرغم التحذيرات التي اطلقتها (الزمان) قبل يوم من الموجة ،حث عبرها مواطنون ،الجهات الخدمية للاستعداد واتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع تكرار غرق المدن والمحال التجارية. واظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي (شلال من المياه داخل صالة مطار النجف ،وارتفاع مستوى المياه في شوارع المحافظة الى منتصف ابواب المركبات،وكذلك في قضاء الفلوجة الذي تعرض هو الاخر لفيضانات غير مسبوقة). وانتقد ناشطون ،الاجراءات التي تفصح عنها الدوائر الخدمية بشأن الاستعداد الاستباقي للامطار ومنع تكرار غرق الاحياء. وقالوا ان (الحكومات المتعاقبة انفقت المليارات على البنى التحتية ،الا ان الواقع يظهر مدى تهالك شبكات تصريف المياه وعجزها على استيعاب كميات الامطار المتساقطة ،حيث اصبح هذا المشهد يتكرر سنويا دون اتخاذ اجراءات جدية لمعالجة هذا التردي الواضح)، واكدوا ان (الحكومة الحالية لا تمتلك صلاحيات سوى اعطاء عطلة رسمية لسوء الاحوال الجوية ،وكان الاجدر بها محاسبة المقصرين في دوائر البلديات) على حد تعبيرهم. واشاروا الى ان (استمرار هذه الفيضانات وغرق الشوارع والمنازل سيؤدي على المدى القريب الى كوارث كبيرة تتمثل بانهيارات بعض الاحياء القديمة وحدوث تخسفات في الشوارع). من جانبه ، توقع متنبىء جوي ، تأثر الطقس بكتلة هوائرية باردة ابتداء من الاسبوع المقبل. وكتب صادق عية في صفحته على فيسبوك امس ان (كتلة هوائية من اصل قطبي ، تندفع من جهة اوربا نحو منطقة الشرق الاوسط والعراق، تسبب انخفاض حاد بدرجات الحرارة في عموم مدن البلاد لتبلغ ذروة الانخفاض بداية الاسبوع المقبل). فيما اكدت مديريتا مجاري كركوك والنجف وقائممقامية سامراء في محافظة صلاح الدين، استمرار ملاكاتها الخدمية بسحب مياه الأمطار وبوتيرة متصاعدة. وقالت مديرية مجاري كركوك إن (المديرية وضعت خطة طوارئ كاملة تعتمد على إجراءات وبإشراف مباشر من قبل المحافظ راكان الجبوري، لمواجهة موجة الأمطار)، مؤكداً أن (المحافظة لم تشهد فيضانات أو تجمعاً لمياه الأمطار، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المديرية وسرعة استجابة فرق العمل في معالجة بعض الاختناقات)، وأضاف ان (المديرية استنفرت ملاكاتها الهندسية والفنية ، وهي مستعدة لمواجهة الحالات الطارئة بسبب تساقط الأمطار ومعالجة الإنسدادات الفجائية الحاصلة في خطوط المجاري الرئيسة لمياه الأمطار والسطحية وسحب المياه المتجمعة في الشوارع الرئيسة والمناطق الأخرى إن وجدت، تلبية لشكاوى وتبليغات المواطنين)، بدوره ، اكد قائممقام سامراء بكر محمد شريف، اتخاذ إجراءات لمواجهة مياه الأمطار في المدينة.وقال إنه (تمّت تهيئة الدوائر الخدمية في المدينة كالكهرباء والماء والمجاري والبلدية والدفاع المدني، فضلاً عن تهيئة الملاكات،استعداداً لمواجهة مياه الأمطار ،وكذلك نشر أرقام الهواتف الجهات المختصة)،وأشار إلى أن (سامراء تعاني فقط من المناطق قيد التنفيذ التي لا تزال فيها المشاريع قائمة ولم تكتمل، إذ تم توجيه آليات السحب داخل الأحياء السكنية التي لم تخدم بالمجاري)، ومضى الى القول ان (الدوائر المعنية جميعها منتشرة في شوارع المدينة)، ولفت الى (تهيئة الظروف المناسبة للشوارع الرئيسة لتكون سالكة ،وان الأعمال مستمرة وبوتيرة متصاعدة). من جانبها ،أكدت مديرية مجاري محافظة النجف في تصريح امس أنها (مستمرة بسحب المياه الراكدة نتيجة موجة الأمطار التي اجتاحت البلاد اول امس)، واشار الى ان (أغلب الأنفاق ما زالت المياه متجمعة فيها). واوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ، بتقديم الإسناد للسيطرة على تصريف مياه الأمطار في المحافظات.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير وجه الجهد الألي والهندسي والفني بتشكيلات الكهرباء ، لدعم الجهود الخدمية الجارية في المحافظات المتضررة من تساقط الامطار وسوء الاحوال الجوية والسيول)، داعيا الى (تقديم الدعم والاسناد اللازم لدوائر البلدية للسيطرة على تصريف مياه الامطار). كما استنفرت قيادة الشرطة الاتحادية ،ملاكاتها لمساندة الدوائر الخدمية في محافظة الديوانية في سحب وتصريف مياه الامطار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بتوجيه من وزير الداخلية واشراف ومتابعة قائد قوات الشرطة الاتحادية ،تم استنفار الجهد الفني والآلي والهندسي لآمرية التموين والنقل في قيادة الشرطة الاتحادية لدعم الدوائر البلدية والخدمية في محافظة الديوانية لسحب وتصريف مياه الأمطار بعد ان تعرضت أغلب الأحياء السكنية ومناطق المحافظة الى اختناقات وفيضانات بسبب الأمطار).ووجَّه المحافظ ميثم الشهد، بفتح تحقيق عاجل بحق مسؤولي إدارة ملف المجاري. وقال الشهد في تصريح امس (وجَّهنا بفتح تحقيق عاجل بحق كل من كانت عنده مسؤولية في إدارة ملف المجاري هذا للمدة السابقة).