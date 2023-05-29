قصف إسرائيلي لقاعدة حزب الله في محيط دمشق

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

تسبّب‭ ‬قصف‭ ‬اسرائيلي‭ ‬استهدف‭ ‬ليلاً‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق،‭ ‬يتمركز‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬أحدها،‭ ‬بإصابة‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬بجروح،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتضح‭ ‬جنسياتهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬صباح‭ ‬امس‭.‬

وتوجد‭ ‬وحدات‭ ‬دعم‭ ‬إيرانية‭ ‬استشارية‭ ‬ومن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬القتال‭ ‬والامن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لاسيما‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬،‭ ‬وشكر‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الدعم‭ ‬الإيراني‭ ‬ونوه‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬سوريا‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬وقفت‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬ضد‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الثماني‭ ‬سنوات‭ ‬المعروفة‭.‬

وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬نقلت‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أنه‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬45‭ (‬21,45‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدواناً‭ ‬جوياً‭ ‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬الجولان‭ ‬السوري‭ ‬المحتل‭ ‬مستهدفاً‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬تصدّت‭ ‬وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوي‭ ‬لصواريخ‭ ‬العدوان‭ ‬وأسقطت‭ ‬بعضها،‭ ‬واقتصرت‭ ‬الخسائر‭ ‬على‭ ‬الماديات‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬استهدفت‭ ‬الصواريخ‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قاعدة‭ ‬للدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام،‭ ‬يتمركز‭ ‬فيها‭ ‬مقاتلون‭ ‬تابعون‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬بجروح،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬المرصد‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوياتهم‭ ‬أو‭ ‬جنسياتهم‭.‬

وتقع‭ ‬القاعدة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية‭.‬

واستهدف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬كذلك‭ ‬موقعاً‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عقربا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬وآخر‭ ‬قرب‭ ‬مطار‭ ‬دمشق‭ ‬الدولي‭.‬

في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬قُتل‭ ‬مدنيان‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دمشق‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وفق‭ ‬سانا،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬جولتين‭ ‬من‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وشنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوّية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وأهدافاً‭ ‬إيرانيّة‭ ‬وأخرى‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بينها‭ ‬مستودعات‭ ‬أسلحة‭ ‬وذخائر‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬متفرّقة‭.‬

ونادراً‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬أنّها‭ ‬ستواصل‭ ‬التصدّي‭ ‬لما‭ ‬تصفها‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬لترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬