قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الامريكي‭:‬حمام‭ ‬الدم‭ ‬مروع

معارك‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬التلفزيوني‭ ‬السوداني

الخرطوم‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ترددت‭ ‬أصداء‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬احتدام‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والجيش‭ ‬السوداني‭ ‬الذي‭ ‬استقدم‭ ‬تعزيزات‭ ‬الى‭ ‬العاصمة،‭ ‬غداة‭ ‬فرض‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭. ‬‮ ‬وأفاد‭ ‬شهود‭ ‬عن‭ ‬سماع‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مبنى‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬أم‭ ‬درمان‭. ‬تشهد‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬منذ‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬المعروف‭ ‬بـ»حميدتي‮»‬‭. ‬وأودت‭ ‬المعارك‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص،‭ ‬بينما‭ ‬أفادت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بأن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1،2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬نزحوا‭ ‬داخليا‭ ‬ولجأ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭. ‬وتوصل‭ ‬الجانبان‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬تهدئة‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬خلال‭ ‬مباحثات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬بوساطة‭ ‬سعودية‭-‬أميركية‭. ‬لكنها‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تنهار‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬وتتجدد‭ ‬الاشتباكات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬وإقليم‭ ‬دارفور‭ ‬غربيّ‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتصعيد‭ ‬إضافي‭ ‬محتمل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الجمعة‭ ‬استقدام‭ ‬تعزيزات‭ ‬للمشاركة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عمليات‭ ‬منطقة‭ ‬الخرطوم‭ ‬المركزية‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬المحللة‭ ‬السودانية‭ ‬خلود‭ ‬خير‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬‮«‬كونفلوانس‭ ‬أدفايزوري‮»‬‭ ‬ومقره‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬يعتزم‭ ‬‮«‬شن‭ ‬هجوم‭ ‬واسع‭ ‬قريبا‭ (‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭)‬،‭ ‬ولهذا‭ ‬انسحب‮»‬‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬جدة‭. ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬متهما‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬بعدم‭ ‬الايفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬باحترام‭ ‬الهدنة‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬ومنازل‭ ‬السكان‭. ‬وبعدما‭ ‬حمّلت‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬مسؤولية‭ ‬انهيار‭ ‬الهدنة‭ ‬والمباحثات‭ ‬في‭ ‬جدّة،‭ ‬أعلنت‭ ‬واشنطن‭ ‬الخميس‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬وقيود‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬الدخول‭ ‬لمسؤولين‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بطرفي‭ ‬النزاع‭.‬

مكاسب‭ ‬قبل‭ ‬التفاوض

وتستهدف‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬والدفاع‭ ‬والتسلح‭ ‬بينها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سودان‭ ‬ماستر‭ ‬تكنولوجي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الجيش‭.‬

وبالنسبة‭ ‬الى‭ ‬قوات‭ ‬الدعم،‭ ‬فرضت‭ ‬واشنطن‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬الجنيد‭ ‬للمناجم‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬مناجم‭ ‬ذهب‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬وتوفّر‭ ‬تمويلا‭ ‬للقوات‭.‬

ويشكك‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬جدوى‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‭ ‬على‭ ‬الطرفين‭ ‬اللذين‭ ‬يمسكان‭ ‬بمفاصل‭ ‬التحايل‭ ‬عليها‭ ‬كما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬حقبة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬البلاد‭ ‬لثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يطيح‭ ‬به‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭.‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حمام‭ ‬الدم‮»‬‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ودارفور‭ ‬‮«‬مروّع‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬خرق‭ ‬الهدنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬‮«‬زاد‭ ‬من‭ ‬مخاوفنا‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬ومعاناة‭ ‬كبيرة‭ ‬للشعب‭ ‬السوداني‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬أعمال‭ ‬العنف،‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭ ‬تقدما‭ ‬ميدانيا‭ ‬ملموسا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الآخر‭ ‬أو‭ ‬خرقا‭ ‬في‭ ‬موازين‭ ‬القوى‭. ‬ورأت‭ ‬المحللة‭ ‬خلود‭ ‬خير‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬المكاسب‭ ‬العسكرية‭ ‬قبل‭ ‬الالتزام‭ ‬بأي‭ ‬محادثات‭ ‬مستقبلية‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬موقعه‮»‬‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭.‬

وبعيد‭ ‬إعلانه‭ ‬تعليق‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬جدة،‭ ‬قصف‭ ‬الجيش‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬الأربعاء‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭.‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬سوقا‭ ‬شعبية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬محامو‭ ‬الطوارئ‭ ‬الأربعاء‭.‬

‭ ‬استهداف‭ ‬هاربين‭ ‬

هدفت‭ ‬مباحثات‭ ‬جدة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬ممرات‭ ‬آمنة‭ ‬تتيح‭ ‬للمدنيين‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬وإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭. ‬فرّ‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬الى‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬ومنها‭ ‬تشاد‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬أقليم‭ ‬دارفور‭.‬

ونقلت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬لاجئين‭ ‬الى‭ ‬تشاد‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مسلحين‭ ‬كانوا‭ ‬يطلقون‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬الساعين‭ ‬للفرار‭ … ‬وأن‭ ‬قرى‭ ‬تعرضت‭ ‬للنهب،‭ ‬وجرحى‭ ‬توفوا‭ ‬جراء‭ ‬إصاباتهم‮»‬‭.‬

وحذّر‭ ‬منسق‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬كريستوف‭ ‬غارنييه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بدء‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار‭ ‬يهدد‭ ‬بمصاعب‭ ‬إضافية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬مع‭ ‬بداية‭ ‬موسم‭ ‬الأمطار،‭ ‬ستزيد‭ ‬سوءا‭ ‬ظروف‭ ‬الحياة‭ ‬غير‭ ‬المستقرة‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬المخيمات‭ ‬العشوائية،‭ ‬وسيعقّد‭ ‬فيضان‭ ‬الأنهر‭ ‬من‭ ‬امكانية‭ ‬التحرك‭ ‬والتموين‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يبحث‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬الجمعة‭ ‬مصير‭ ‬بعثة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬السودان‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬مهمتها‭ ‬السبت‭.‬‮ ‬

وشدد‭ ‬المدير‭ ‬القطري‭ ‬للمجلس‭ ‬النروجي‭ ‬للاجئين‭ ‬وليام‭ ‬كارتر‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬قيادة‭ ‬إقليمية‭ ‬وقارية‭ ‬لحلّ‮»‬‭ ‬الأزمة‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬حاليا‭ ‬الرئاسة‭ ‬الدورية‭ ‬للمجلس،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬الدول‭ ‬الإفريقية‭ ‬الأعضاء‭ (‬الغابون‭ ‬وغانا‭ ‬وموزمبيق‭) ‬‮«‬تتمتع‭ ‬بقدرة‭ ‬تأثير‭ ‬استثنائية‭ ‬بشأن‭ ‬التوجه‭ ‬الذي‭ ‬سيسلكه‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬البرهان‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استبدال‭ ‬فولكر‭ ‬بيرتس،‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬التي‭ ‬غادر‭ ‬غالبية‭ ‬أفرادها‭ ‬البلاد‭ ‬بعيد‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭.‬

وتواجه‭ ‬أعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬مصاعب‭ ‬جمّة‭ ‬منها‭ ‬غياب‭ ‬الممرات‭ ‬الآمنة‭ ‬وعرقلة‭ ‬الجمارك‭ ‬للمساعدات‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬جوّا‭ ‬وعدم‭ ‬منح‭ ‬العاملين‭ ‬الأجانب‭ ‬تأشيرات‭ ‬دخول‭ ‬لتعويض‭ ‬نقص‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬اضطروا‭ ‬للنزوح‭ ‬أو‭ ‬الاحتماء‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭.‬

كما‭ ‬تستمر‭ ‬أعمال‭ ‬النهب‭ ‬والسرقة‭ ‬خصوصا‭ ‬لمقار‭ ‬ومخازن‭ ‬المنظمات‭ ‬الأممية‭.‬

ودانت‭ ‬المديرة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬نهب‭ ‬أصول‭ ‬وأغذية‭ ‬برنامج‭ ‬الأغذية‭ ‬العالمي‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬الأبيض‭ (‬شمال‭ ‬كردفان‭)‬‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬تعرضت‭ ‬مستودعاتنا‭ ‬للهجوم،‭ ‬والغذاء‭ ‬الذي‭ ‬يكفي‭ ‬4،4‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬معرض‭ ‬للخطر‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بات‭ ‬السودان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬معاناة‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬النزاع،‭ ‬أمام‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬كارثي‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬خروج‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المستشفيات‭ ‬عن‭ ‬الخدمة،‭ ‬فيما‭ ‬يحتاج‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭) ‬الى‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭.‬

وأكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬2،6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬تحتاجه‭.‬