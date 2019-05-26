قصص في ليت للزمن لسان – الزمان

عمّان

صدرت عن (الآن ناشرون وموزعون) في عمّان للكاتب جميل قموه مجموعة قصصية بعنوان (ليت للزمن لسانا) وتقع في 200 صفحة من القطع الوسط، تعبّر عن مواقف إنسانية متنوعة درامية وواقعية ساخرة.وتتضمن القصص وفقا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) (شكلا سرديا تقريريا وفنيا، مستخدما الأمثال الشعبية والعبارات الدارجة، وأحيانا كثيرة يلجأ إلى الحوار باللهجة المحكية، تأكيدا لانتماء هذه القصص إلى البيئة الأردنية). وقموه من مواليد مدينة السلط، وله عدد من المؤلفات الأدبية وغير الأدبية، منها (الطيبون والأشرار) مجموعة قصصية، 2014 و(تجارب الزمن) مجموعة قصص وخواطر، 2014 و(مفاتيح صغيرة لمواضـــــــــــــــيع كبيرة)، قصص وخواطر، 2015 و(أوراق رجل مغمور) رواية 2015 وغيرها.