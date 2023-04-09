قصر الدوبان – محمد الدويان

اليوم اود إطلاعكم على معلم من المعالم المعمارية العراقية الاصيلة في التاريخ الحديث ألا هو قصرالمرحوم الحاج كاظم حمزة الدويان . اود اعلامكم بأن لقصه قصر دوبان بقية مؤلمة ومفزعة اغرب من الخيال سببها الحقد والحسد العائلي وانا احد ضحايا هذا السبب، ممكن ان تصلح ان تكون قصة روائيه او سينمائية تبين اختلاف أخلاق العراقين بعد 1990 وصولا الى الفساد والانحطاط الذي يسود المجتمع العراقي.للتفضل بالاطلاع وترشيح القصة الي الاساتذة كتاب القصص والسيناريوهات الاكارم امثال الاستاذ الراقي حامد المالكي.