قصة جديدة للأمريكي جيري كرافت

تتناول قصة “ولد جديد” للكاتب والرسام الأميركي جيري كرافت، حياة الفتى جوردون بانكس وهو تلميذ في الصف السابع، وأكثر ما يهمه في الحياة هي رسوم الكاريكاتور، لكن بدلاً من إرساله إلى مدرسة الفنون التي يحلم بها، أرسله والداه إلى مدرسة خاصة مرموقة معروفة بأكاديميتها، حيث تبيّن أن جوردون هو واحد من مجموعة صغيرة من الأولاد ذوي البشرة الداكنة في صفه، ومن خلال رحلته اليومية من شقته في منطقة ريفرديل هايتس الراقية إلى مدرسته يرى جوردون نفسه مشتتاً بين عالمين، ولكنه لا يجد نفسه في أي منهما، فالمدرسة صعبة إذا استثنينا القواعد غير المعلنة والعقبات التي يواجهها تلميذ في بيئة جديدة.

عبر صفحات هذا الكتاب سنكتشف إن كان جورودن سيستطيع التأقلم مع ثقافة مدرسته الجديدة، والحفاظ على أصدقاء الحي، وبنفس الوقت يبقى منسجماً مع نفسه؟

قالوا عن الكتاب: “ولد جديد”: “مضحك، حاد، وحقيقي تماماً! جوردان بانكس هو الطفل الذي سيتحدث الجميع عنه!” – جيف كيني – مؤلف سلسلة مذكرات طالب.