قصة تطوير شارع الخلفاء (الجمهورية) – صلاح عبد الرزاق

جامع الخلفاء

يقع الجامع في جانب الرصافة على شارع الجمهورية في منطقة صبابيغ الآل ، محلة سوق الغزل قرب سوق الشورجة.

يعد من أقدم جوامع بغداد من العصر العباسي وعمره يتجاوز 1100 عاماً. وقد بناه الخليفة علي المكتفي بالله (264-295 هج/ 877-908 م) وهو ابن المعتضد بالله. بني المسجد عام (289-295 هج / 902-908 م) ليكون المسجد الجامع لصلاة الجمعة في شرقي القصر الحسني. وكان يعرف بجامع القصر، ثم أطلق عليه جامع الخليفة ، وسمي بجامع الخلفاء في عهد متأخر.

بناء المنارة

أما منارة جامع الخلفاء المتميزة بعمارتها ، وأنها الاثر المعماري الباقي من دار الخلافة العباسية ومساجدها. وقد بنيت المنارة قبل (700) عام وهي بارتفاع (26) متراً. والمنارة مبنية بالطابوق والجص، وعليها نقوش من الطابوق بأشكال معينية ، إضافة إلى النقوش والآيات القرآنية في القسم العلوي من المنارة. وتوجد في أسفل المئذنة أربع طبقات من المقرنصات تدعم قاعدة المئذنة المكونة من اثني عشر قسماً. كما تعلوها طبقات من المقرنصات التي تبرز جمالها. وتشبه المنارة في تصميمها مئذنة النخيلة الذي يضم مرقد ذي الكفل في محافظة بابل.

تعرض الجامع لأضرار كبيرة عند الغزو المغولي لبغداد حيث تعرض الجامع للحرق والهدم، لكن المنارة بقيت، كما ذكر ابن الأثير في حوادث عام 479 هج / 1086 م. ويلاحظ أن بناء المنارة جاء بعد بناء المسجد بأربعة قرون. ويبدو آنه كانت هناك مئذنة قديمة تهدمت ثم بنيت هذه بدلاً عنها ليرفع فيها الأذان. وهناك روايات بأن المنارة سقطت وهدم الجامع عام 670 هج / 1271 م ، وأعيد بناءهما عام 678 هج / 1279 م، وهي المنارة الباقية حالياً. وقد أمر بالبناء علاء الدين الجويني ( 1276م) صاحب الديوان في عهد ابن هولاكو وتجديد بناء المنارة. وذكر ابن الفوطي (1244-1223م) أنه في عام 678 هج / 1289 م أعيد بناء المنارة من جديد. كما وذكر المسجد ابن بطوطة عند زيارته لبغداد عام 727 هج / 1327 م.

في القرن الثامن عشر ذكر الرحالة الألماني كارستن نيبور (1733-1815) المسجد القديم، ووصف المدخلين الجميلين أحدهما مزين بالكتابة المزخرفة. وكانت المنارة أعلى منارة في بغداد يمكن من خلالها رؤية المدينة كلها. في عام 1911 قام مصور ألماني خلال زيارته لبغداد بتصوير منارة جامع الخلفاء، وهي أقدم منارة باقية في بغداد.

وقد سميت بمنارة سوق الغزل بعد اقتطاع أرض الجامع ، وإنشاء سوق الغزل في أحد جوانبه الشرقية. وقد أعيد بناء الجامع من قبل والي بغداد سليمان باشا الكبير (1193- 1217 هج / 1779- 1802 م). وشيد مسجداً جامعاً غرب المنارة ويعرف بجامع سوق الغزل الذي بقي قائماً حتى عام 1957 م. وقد هدم هذا الجامع لفتح شارع الملكة عالية.

تجديد جامع الخلفاء

في عام 1961 كلفت مديرية الأوقاف العراقية المهندس المعماري محمد صالح مكية (1914-2015) بإعادة وتصميم وتشييد جامع الخلفاء بما يتوافق مع الهندسة المعمارية للعصر العباسي. وقد حافظ مكية على التصميم المعماري الإسلامي مع الإبقاء على مئذنة الجامع الأثرية.

لقد دمج مكية مبنى المئذنة بتصميم المسجد الحديث لكي يبدو المسجد كأنه لم يهدم من قبل. يضم المبنى الجديد للجامع على حرم مصلى ثماني الشكل تعلوه قبة مزخرفة بالخط العربي الكوفي. ويبلغ ارتفاع القبة سبعة أمتار، بالإضافة إلى الارتفاع الأساسي للبناء الذي يبلغ حوالي (14) متراً.

وتوجد هناك ثلاثة أروقة تؤدي إلى المصلى. وتم إكساء السطح الخارجي للقبة باللون الأصفر الحنطي ليتناسب مع لون المئذنة المائل للتراب. كما تم تغطية قاعة الحرم بتريجات اللون الأصفر أيضاً وترتيبها في أشكال هندسية مختلفة. وقد انتهى بناء الجامع عام 1964 ، وافتتح رسمياً في صلاة الجمعة يوم 6 حزيران 1966.

في عام 2019 حدثت تصدعات في قاعدة المنارة وحدث فيها ميلان، فقام الوقف السني بإجراء عملية الصيانة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

ومن معالم بناء الجامع سياجه الفريد من نوعه. فهو سياج صنع من الحديد يتميز بالزخرفة بالخط الديواني للآيات القرآنية . وقد طلب إمام الجامع جلال الدين الحنفي (1914- 2006) الذي كان أماماً لعدة عقود، طلب من الحاج عبد الأمير الحداد (1914 2003-) بصنع سياج يليق بهذا الجامع. فقام عبد الأمير بتطويع الحديد ليصبح بهذا الشكل الرائع مع أنه كان أمياً لا يجيد القراءة والكتابة. شارع الخلفاء

في عام 1935 كانت هناك حاجة لتطوير مركز العاصمة بغداد حيث تم إعداد تصميم أساس الذي اقترح مجموعة مقترحات منها فتح شوارع عريضة واسعة ، اثنان منها تم فتحهما مباشرة عام 1936 هما شارع غازي ( شارع الكفاح لاحقاً) وشارع الشيخ عمر.

شارع عريض

في عام 1954 تم شق شارع عريض وسط الرصافة أطلق عليه شارع الملكة عالية (1911- 1950)، ثم سمي بشارع الجمهورية بعد سقوط النظام الملكي عام 1958 . وفي السبعينيات تمت تسميته بشارع الخلفاء.

يبدآ الشارع من ساحة الخلاني وينتهي بمنطقة باب المعظم، وبطول يبلغ 2،600 كيلومتر، وبشكل موازي لشارع الرشيد. وبدأت أعمال هدم المنازل والمباني القديمة عام1957 .

يضم الشارع عدة أسواق منها سوق الشورجة وسوق الغزل الذي تباع فيه الطيور والحيوانات. كما تقع على جانبيه عدد من المساجد منها جامع المصرف وجامع علي أفندي وجامع الخلفاء وجامع الخلاني ومرقد السفير الثالث للإمام المهدي (ع) الحسين بن روح النوبختي وجامع الخاتون وجامع أبو التمن، والإعدادية المركزية للبنات. كما يضم عمارات الضمان والتأمين والأوقاف والكهرباء وأمانة بغداد.

الشركات الهندسية الأجنبية وأعمالها تمم تكليف أربع شركات هندسية ومعمارية استشارية حيث منحت كل شركة قسماً معيناً من مشروع تطوير شارع الخلفاء، وهي:

أولاً: شركة إنيرجو بروجكت يوغسلافيا Energoprojekt Yugoslavia تأسست شركة إنيرجو بروجكت يوغسلافيا عام 1951 كفرع من مؤسسة الكهرباء اليوغسلافية. وتعمل الشركة في أنحاء العالم كشركة دولية رائدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات لمختلف الأعمال والأبنية. وتخصصت الشركة في مشاريع الطاقة الكهربائية وأجهزة التوليد الحرارية والمحطات الكهرومائية، ومنها جاء اسمها بالأصل. ثم وسعت الشركة أعمالها وتنوعت في نشاطاتها فشملت مشاريع الري والماء والصناعة.

اتجهت فيما بعد نحو الأبنية العامة والسكنية. والشركة معروفة في أسلوب تسليم المفتاح للمشاريع وفي وقت قصير. ففي عام 1957 قامت المهندسة الصربية ميليكا سترتش (1914 -) بتأسيس القسم المعماري بعد أن أمضت عاماً ونصف تعمل في شركة فان دن بروك وباكيمي الهولندية. وما تزال الشركة تعمل في العديد من الدول ومنها بعض دول الشرق الأوسط كسلطنة عمان والأردن وقطر والإمارات.

تألف المشروع من تسع بنايات متعددة الطوابق، ثلاث أبنية منها صممت لتكون مكاتب تجارية ، وخمس بنايات منها مقسمة إلى شقق سكنية، والبناية التاسعة خصصت كمركز تجاري وأسواق.

في الفترة 1980-1984 قامت هذه الشركة بتطوير تسعة بلوكات (9-1) من الأبنية بالتعاون مع أمانة بغداد.

قامت شركة إنيرجو بروجكت بإعداد تصاميم هذه البنايات وفق معايير عالمية، وتم تدقيق مخططاتها المعمارية من قبل شركة المعماريون المتعاونون (تاك) TAC The Architects Collaborative وهي شركة أمريكية كلفتها أمانة بغداد بتدقيق التصاميم المعمارية. أما المخططات الخدمية فقد تولت مجموعة أروب وشركاؤه لندن الإنكليزية Arup Associates of London.

افضل الخدمات

تم إنشاء البنايات وفقاً لنظام القطع الخرسانية المسبقة الصب Pre precast Concrete للهيكل الإنشائي والواجهات . كما تم تزويد البنايات بأفضل الخدمات مثل أجهزة تكييف الهواء المركزية ، ومصاعد خدمة لجميع الطوابق ، وتوصيلات كهربائية خاصة لجمع موجات الراديو والتلفزيون والهاتف. وتوفير نقاط تجهيز الغاز وساعات جدارية. كما يوجد نظام إنذار مبكر للحرائق ، وتوفير مولدات كهربائية للطوارئ.

وخصص الطابقان الأرضي والوسطي لتقديم الخدمات العامة كالمحلات والمصارف ودور الحضانة ومحلات الغسل والكوي وغيرها.

ثانياً: شركة تاك المعماريون المتعاونون TAC The Architects Collaborative

وهي شركة أمريكية تأسست من قبل ثمانية مهندسين معماريين عملت خلال الفترة 1945 إلى 1995 في مدينة كيمبرج بولاية ماساشوستس الأمريكية. والمؤسسون هم: نورمان فليتشر (1917-2007) ، جيان فليتشر (1915-1965) ، جون هاركنس (1916-2016) ، سارا هاركنس (1914-2013) ، روبرت ماكميلان (1916- 2001) ، لويس ماكميلان (1916-1998) ، بنجامين ثومبسون (1918- 2002) ، ولتر غروبيوس (1883-1969). وقد قامت الشركة بتصميم وإنشاء عشرات المشاريع في العالم ومنها في أميركا وألمانيا واليونان وكينيا وقبرص والسعودية والكويت . وفي العراق قامت بإنشاء جامعة بغداد في 1958- 1963. وكان غروبيوس يتابع ميدانياً إنشاء الجامعة.

في عام 1982 وقع الاختيار على شركة تاك لاعداد المخطط التصميمي الأساس لتطوير شارع الخلفاء. ويشمل التصميم المحافظة على الزبنية التاريخية مع تطوير وإضافة مناطق خضراء على امتداد شارع الخلفاء. كما يشمل تنظيم حركة النقل العام والسيارات والمشاة.

اعتمد التصميم على تحسين واجهات الأبنية القائمة المطلة على الشارع ، واستخدام الأروقة المعقودة والشناشيل البغدادية ، وتوحيد عرض وارتفاعات الأبنية. وقد وضعت عدة مقترحات للتصميم الأساسي في نقاط جذب محددة منها منطقة الشورجة وجامع الخلفاء ومركز للنقل العام ، بالإضافة إلى أبنية متعددة الاستخدامات.

وقد اعتمد في تطوير منطقة الشورجة الاهتمام بالأسواق التاريخية واعتبارها مركزاً حيوياً مرتبطاً بمحطة المترو المركزية المقترحة (لم ينفذ مشروع المترو). وقد اعتبرت هذه المنطقة وجامع الخلفاء المجاور لها كنقطة إنطلاق لشبكة ممرات السابلة منها.

ثالثاً: شركة شيبارد روبسون وشركاؤه Sheppard Robson & Partners

تأسست شركة شيبارد روبسون الإنكليزية عام 1938 من قبل السير ريتشارد هيربرت شيبارد (1910- 1982 ) في كل من لندن ومانشستر وغلاسكو. واشتهرت الشركة بمشاريعها الحديثة الضخمة ، حيث بنت أكثر من ثمانين مشروعاً في الخمسينيات. في عام 1958 فازت بمسابقة تصميم كلية العلوم ونستون تشرشل في كامبريج. ومن أشهر مشاريعها مبنى الإذاعة البريطانية ، المدينة الإعلامية في المملكة المتحدة ، جامعة برونيل، كلية الأعمال في لندن، مقر شركة تويوتا، مقر شركة موتورولا، مقر شركة سيمنز، مستشفى مانديلا للأطفال، مبنى البحوث الطبية الاسكتلندي، مبنى علوم الحياة في بريستول، وغيرها من المشاريع النوعية في أنحاء العالم. تولت شركة روبسون بتصميم الأبنية رقم (269) و (270) و (271) الواقعة في جنوب شارع الخلفاء. وقد أتفق على تطوير هذا الجزء من الشارع كعلامة فارقة وليعمل كبوابة للمركز التجاري لمدينة بغداد. وقد اعتمد التطوير على الانسجام مع الأبنية المحيطة به على جانبي الشارع. ويتم ربط جزئي الأبنية برواق تجاري يعبر الشارع ليشكل بوابة للحي التقليدي المتاخم له والذي يقع بالخلف منه.

رابعاً: مكتب روبرت فنتوري Venturi, Rauch and Scott Brown

روبرت تشارلس فنتوري Robert Charles Venturi (1925- 2018) معماري أمريكي مؤسس مكتب فنتوري و سكوت براون ومعاونوه Venturi, Scott Brown and Associates ? ومن أبرز الشخصيات المعمارية في القرن العشرين. وهو صاحب نظرية (القليل ممل less is a bore) التي خالفت نظرية المعماري مس فان ديرو )القليل كثير less is more ( التي تؤيد البساطة في كل شيء حتى في المواد الإنشائية.

ومن أقوال روبرت فنتوري (1966): ” أحب التعقيد والتناقض في العمارة. ولا أحب عدم الاتساق والعشوائية وعدم الكفاءة، أو التعقيد التعبيري الخلاب. أود أن أشير إلى عمارة معقدة ومتناقضة تعتمد على ثراء وغموض الخبرة الحديثة، بما في ذلك الخبرة المتعلقة بالفن…. أنا مع الفوضى المليئة بالحيوية وليس مع التركيبات الواضحة الروتينية. أنا مع الثراء أكثر من وضوح المعاني …. الأكثر لا يساوي الأقل.

تصاميم فنتوري متأثرة بالأعمال الكلاسيكية للإيطاليين مايكل أنجلو (1475- 1564) وبالاديو (1508- 1580)، مع رواد العمارة الحديثة مثل الفرنسي لي كوربوزييه (1887- 1965) ، الأمريكي لويس خان (1901- 1974) ، الفنلندي ألفار آتيلو (1898 – 1976) و الفنلندي إيرو سارنين (1910-1961).

عمل فنتوري أستاذاً للهندسة المعمارية في جامعات بنسلفانيا ، هارفارد ، ييل وبرنستون. وعضو في أكاديميات دولية عديدة في الفلسفة والفنون والآداب والعمارة. كما حاز على جوائز عالمية في مجال العمارة.

في عام 1960 أسس فنتوري مكتباً معمارياً مع وليم شورت Vinturi and Short . في عام 1964 حل جون روش John Rauch مكان وليم شورت. في عام 1967 تزوج فنتوري من دينيز سكوت براون التي انضمت إلى المكتب عام 1969 وأصبحت مديرة للتخطيط.

من أشهر أعمال فنتوري: منزل فانا فنتوري في فيلادلفيا (1964) ، مقر النقابة (1964) في فيلادلفيا، محطة إطفاء (1964) في إنديانا ، محكمة فرانكلين (1976) في فيلادلفيا، معرض باسكو (1976) في فيلادلفيا، متحف آلان للفن (1976) في أوهايو ، ويسترن بلازا (1980) في واشنطن، مختبر لويس توماس (1986) في جامعة برنستون، مختبرات كوردون وفيرجينيا للبحوث الطبية (1991) في كاليفورنيا، إضافة إلى مئات المشاريع المعمارية الأخرى.

في عام 1983 قام مكتب فنتوري بإعداد تصاميم الأبنية (278) و (279) في شارع الخلفاء بالتنسيق مع مكتب معاذ الالوسي. وتقع العمارتين مقابل مبنى أمانة بغداد و مصلحة إسالة الماء.

تميزت عمارة روبرت فنتوري بانتهاجها نسقاً موحداً. وهو عبارة عن خط من المحلات الصغيرة تقع في الجزء الخلفي من أروقة الطابق الأول والثاني التي تمتد على طول شارع الخلفاء.

وضعت الوحدات السكنية والمكتبية في الطوابق العليا التي فوقها. وصممت بمساحة مناسبة لضم فضاداً مكتبياً مع مساحات صغيرة للحاجة الآنية اليومية وقاعة للاجتماعات في الطابق العلوي.

استخدم فنتوري نظام الصبات المرفوعة المسبقة الصب قبل الانشاء Pre precast. وكذلك في قطع الواجهات ، وإعطائها انطباعاً تقليدياً ومظهراً موحداً للشارع. واستخدمت الألواح الخشبية المنقوشة بعناصر زخرفية من العمارة الإسلامية، على الفتحات والنوافذ والشرفات الخارجية للوحدات السكنية. إذ استوحى فنتوري بعض المفردات المعمارية من البيئة الإسلامية للأبنية التراثية والقديمة في شارع الخلفاء.

