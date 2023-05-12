قصة (إنتي طالق) – فائز جواد

بعد تضاعف حالات الطــــــلاق التي اتخمت المحاكم العراقية وخصوصا بغداد والتي مازالت قناة (الشرقية) بتقريرها التلفازي اليومي تتناول مشاكل وهموم مختلفة ضحيتها عشرات الشابات والشبان .

ويقينا ان حالات الطلاق تذكرنا باغنية الراحل علاء سعد التي كتب كلماتها الراحل كاظم السعدي ولحنها الملحن الكبير كريم هميم وسجلها سعد بمنتصف ثمانينيات القرن الماضي لتنجح نجاحا كبيرا اضيفت لنجاحات سعد كاغنية البرتقالة وغيرها.

وان كلمات الاغنية واجهت معارضة لبعض العوائل العراقيةوخاصة بعد استفحال اكثر من 30 الف حالة خلال الاشهر الاربعة الاخيرة عدا حالات الطلاق خارج المحاكم ومن ابرز ضحياها القاصرات والقصر وتقول كلمات الاغنية (انتي انتي طالق كالها بلحظة جنون وماحسب لها حساب ومثل طير وكص جنحه وتذكرت بوم الزفاف وطلعت ثوب العرس ونظرت النظرة الاخيرة ) الى نهاية الاغنية الحزينة .

ويقول كريم هميم: ان الاغنية كلمات رفيق دربي كاظم السعدي واداء الراحل علاء سعد التي سجلت له عشرات الاغاني وهذه الاغنية سجلتها وقدمتها للمخرج الاذاعي صبري الرماحي ليصورها وسجلت ونجحت لاختلاف اراء موضوعها الجرئ وبقيت الاغنية من الاغاني المميزة للراحل علاء سعد ولشاعرها كاظم السعدي رحمهما الله.