قصة‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬الإثيوبية‭.. ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬بلداً‭ ‬وناج‭ ‬وحيد‭ ‬تأخر‭ ‬عن‭ ‬الرحلة

بيشوفتو‭ ‬(إثيوبيا)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬تحطمت‭ ‬طائرة‭ ‬حديثة‭ ‬الصنع‭ ‬تابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الإثيوبية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬«بوينغ‭ ‬737»‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬إقلاعها‭ ‬بدقائق‭ ‬من‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬متجهة‭ ‬إلى‭ ‬نيروبي،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جميع‭ ‬ركابها‭ ‬الـ149‭ ‬وأفراد‭ ‬طاقمها‭ ‬الثمانية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لشركة‭ ‬الطيران‭ ‬الإثيوبية‭ ‬«يأسف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬الذي‭ ‬يتفقد‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬الآن‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬ناجين»‭ ‬من‭ ‬حادثة‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬للغاية‭ ‬التكهن‭ ‬بسبب‭ ‬الحادث‭.‬

وأرفق‭ ‬البيان‭ ‬بصورة‭ ‬للرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬وسط‭ ‬حفرة‭ ‬ضخمة‭ ‬بينما‭ ‬تناثرت‭ ‬حوله‭ ‬أمتعة‭ ‬الركاب‭ ‬وحطام‭ ‬الطائرة‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الطيران‭ ‬الإثيوبية‭ ‬تيولدي‭ ‬غيبرمريام‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬إن‭ ‬الطيار‭ ‬«حصل‭ ‬على‭ ‬إذن»‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الإثيوبية‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬«صعوبات»‭ ‬قبل‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭.‬

ولاحظ‭ ‬فريق‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬المتواجد‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬انتشار‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وجود‭ ‬فريق‭ ‬تحقيق‭ ‬تابع‭ ‬لهيئة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬الإثيوبية‭. ‬ومنع‭ ‬عناصر‭ ‬أمن‭ ‬بلباس‭ ‬مدني‭ ‬مصوري‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬التقاط‭ ‬صور‭ ‬للموقع‭. ‬واوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬بلدا،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬كينيا‭ ‬(32‭ ‬قتيلا)‭ ‬وكندا‭ ‬(18)‭ ‬واثيوبيا‭ ‬(9)‭ ‬وايطاليا‭ ‬والصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬(8‭ ‬لكل‭ ‬دولة)‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬(7)‭ ‬ومصر‭ ‬(6)‭ ‬وهولندا‭ ‬(5)‭ ‬وألمانيا‭ ‬(5)‭ ‬والهند‭ ‬(4)‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شخصا‭ ‬يحمل‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭. ‬ووقعت‭ ‬الحادثة‭ ‬عشية‭ ‬انطلاق‭ ‬اجتماع‭ ‬سنوي‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬نيروبي‭ ‬لجمعية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭. ‬وأفادت‭ ‬شركة‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬الإثيوبية‭ ‬المملوكة‭ ‬من‭ ‬الدولة،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أكبر‭ ‬ناقل‭ ‬جوي‭ ‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬أقلعت‭ ‬الساعة‭ ‬8,38‭ ‬صباحا‭ ‬(06,38‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬بولي‭ ‬الدولي‭ ‬و»فقد‭ ‬الاتصال»‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬بيشوفتو،‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الطقس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬كان‭ ‬صحوا‭ ‬لدى‭ ‬إقلاع‭ ‬الطائرة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬إثيوبيا‭ ‬تسلمتها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

بدورها،‭ ‬أعربت‭ ‬شركة‭ ‬«بوينغ»‭ ‬العملاقة‭ ‬لصناعة‭ ‬الطيران‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬«حزنها‭ ‬العميق»‭ ‬جراء‭ ‬مقتل‭ ‬ركاب‭ ‬الطائرة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬ستقدم‭ ‬المساعدات‭ ‬التقنية‭ ‬اللازمة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬تحطمها‭.‬

وأفادت‭ ‬الشركة‭ ‬أن‭ ‬«بوينغ‭ ‬تشعر‭ ‬بحزن‭ ‬عميق‭ ‬لعلمها‭ ‬بمقتل‭ ‬ركاب‭ ‬وأفراد‭ ‬طاقم‭ ‬الرحلة‭ ‬302‭ ‬التابعة‭ ‬للخطوط‭ ‬الإثيوبية»‭.‬

وتعد‭ ‬طائرة‭ ‬«بوينغ‭ ‬737‭ ‬ماكس»‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬طائرات‭ ‬الركاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأكثرها‭ ‬تطورا‭. ‬لكن‭ ‬الشركة‭ ‬تعرضت‭ ‬إلى‭ ‬انتقادات‭ ‬عدة‭ ‬لاحتمال‭ ‬وجود‭ ‬أعطال‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬الخدمة‭ ‬عام‭ ‬2017‭.‬

ولدى‭ ‬قائد‭ ‬الطائرة‭ ‬ياريد‭ ‬غيناشو‭ ‬خبرة‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬آلاف‭ ‬ساعة‭ ‬طيران‭.‬

–‭ ‬ناج‭ ‬انتظر‭ ‬الرحلة‭ ‬التالية‭ ‬–

وفي‭ ‬العاصمة‭ ‬الكينية،‭ ‬كان‭ ‬خالد‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬عائلات‭ ‬ركاب‭ ‬الطائرة‭ ‬وأصدقائهم‭ ‬الذي‭ ‬تجمعوا‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬جومو‭ ‬كينياتا‭ ‬الدولي‭. ‬وقال‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬بانتظار‭ ‬نجله‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬«وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬10,00‭ ‬بقليل‭ ‬ولدى‭ ‬انتظاري‭ ‬اقترب‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬وسألني‭ ‬أي‭ ‬رحلة‭ ‬أنتظر‭. ‬أجبته‭ ‬سريعا‭ ‬+إثيوبيا+‭ ‬فرد‭ ‬علي‭ ‬قائلا‭ ‬+للأسف،‭ ‬تحطمت‭ ‬هذه‭ ‬الطائرة+»‭. ‬وأضاف‭ ‬«شعرت‭ ‬بالصدمة،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬اتصل‭ ‬بي‭ ‬ابني‭ ‬وأبلغني‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬ولم‭ ‬يستقل‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭. ‬كان‭ ‬بانتظار‭ ‬الرحلة‭ ‬التالية‭ ‬التي‭ ‬تأخرت»‭.‬

بدوره،‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬موسى‭ ‬فكي‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬«بالصدمة‭ ‬والحزن‭ ‬الكبيرين»‭ ‬لدى‭ ‬علمه‭ ‬بالحادثة‭. ‬وقال‭ ‬عبر‭ ‬«تويتر»‭ ‬«صلواتنا‭ ‬تتوجه‭ ‬الى‭ ‬عائلات‭ ‬الركاب‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم»‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬«التضامن‭ ‬الكامل‭ ‬مع‭ ‬إثيوبيا‭ ‬حكومة‭ ‬وشعبا»‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أبيي‭ ‬أحمد‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«نود‭ ‬تقديم‭ ‬أصدق‭ ‬التعازي‭ ‬لعائلات‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬أحباءهم»‭. ‬وأعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الكيني‭ ‬أوهورو‭ ‬كينياتا‭ ‬عن‭ ‬«حزنه»‭ ‬جراء‭ ‬الحادثة‭. ‬وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكندية‭ ‬كريستيا‭ ‬فريلاند‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬«تعازينا‭ ‬القلبية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬فقدوا‭ ‬احبائهم»‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اوتاوا‭ ‬على‭ ‬«تواصل‭ ‬وثيق»‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬الاثيوبية‭.‬

وأكدت‭ ‬شركة‭ ‬الطيران‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬موظفين‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬«للقيام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬ممكن‭ ‬لمساعدة‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ»‭. ‬كما‭ ‬كتبت‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬غيرت‭ ‬شعارها‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬من‭ ‬الأحمر‭ ‬والاخضر‭ ‬والأصفر‭ ‬إلى‭ ‬الأبيض‭ ‬والأسود‭ ‬إنّ‭ ‬الطائرة‭ ‬المنكوبة‭ ‬«خضعت‭ ‬لصيانة‭ ‬دقيقة»‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬الفائت‭.‬

وطائرة‭ ‬«بوينغ‭ ‬737-800‭ ‬ماكس»‭ ‬هي‭ ‬نفس‭ ‬نوع‭ ‬طائرة‭ ‬شركة‭ ‬«لايون‭ ‬إير»‭ ‬الاندونيسية‭ ‬التي‭ ‬تحطمت‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬13‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬إقلاعها‭ ‬من‭ ‬جاكرتا‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬189‭ ‬شخصا‭ ‬كانوا‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وتعود‭ ‬آخر‭ ‬كارثة‭ ‬كبرى‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬إثيوبية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬عندما‭ ‬انفجرت‭ ‬طائرة‭ ‬«بوينغ‭ ‬737-800»‭ ‬عقب‭ ‬إقلاعها‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬83‭ ‬راكبا‭ ‬وسبعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭.‬