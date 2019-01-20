قصائد عن الغريب الذي نسي ظله – بغداد ـ الزمان

صدرت مجموعة شعرية جديدة للشاعر أوس حسن ضمن منشورات الاتحاد العام للكتاب والأدباء في العراق بعنوان (الغريب الذي نسي ظله ) تقع في 64 صفحة من القطع المتوسط، وتضم 18 قصيدة متفرقة كتبها حسن بين عامي 2014 و2017 .

منها قصائد يندرج هيكلها اللغوي والتعبيري تحت مسمى قصيدة النثر الحديثة، اعتمد فيها الشاعر على البنية السردية والسينمائية من خلال الأشخاص والأزمنة والذاكرة، إضافة إلى التكامل الصوري في الحركة الدرامية في النص، التي تبدأ بإيقاع بطيء، ثم تتسارع معلنة الذروة عن طريق الدهشة أو الضربة الشعرية. هناك نصوص أيضاً تنفتح على إجناسيات أدبية أخرى خارج النص الشعري، تتراوح بين القصة القصيرة جدا واللقطة الصورية المكثفة، التي وظف فيها الشاعر تقنيات المسرح والفنون الأخرى.

والقصائد جاءت مشحونة بصراعات وتوترات نفسية عميقة تجلت في صور ومشاهد رسمها الشاعر، وكأنه تائه في حلم أو كابوس، فيما امتلكت قصائد أخرى نبرة هادئة ذات طابع تأملي ومعرفي.