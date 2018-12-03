قشر‭ ‬موز‭ ‬يوقف‭ ‬مشجعاً‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬

لندن - الزمان: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإثنين أن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (“في ايه آر”) ستستخدم بدءا من الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، بدلا من الانتظار حتى الموسم المقبل.
وكان الاتحاد قد أكد سابقا عزمه على استخدام التقنية المثيرة للجدل، في المسابقة القارية الأهم بدءا من موسم 2019-2020.
الا أن رئيس الاتحاد، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، قال بعد اجتماع للجنة التنفيذية في دبلن “إذا كنا نستطيع القيام بهذا قبل ذلك، فلما الانتظار؟”، مشددا على أن الاتحاد لا يمكنه “تحمل ارتكاب أي خطأ” في حال كان قادرا على بدء استخدام هذه التقنية قبل الموعد الذي سبق له تحديده.
وأضاف “نحن مستعدون لاستخدام تقنية +في ايه آر+ في وقت أبكر مما كان مخططا له. ونعتقد بأنها ستكون مفيدة لمسابقاتنا حيث أنها ستوفر مساعدة قيمة للحكام وستسمح بخفض عدد القرارات غير الصحيحة”.
وبدأ عدد من البطولات الوطنية الأوروبية الكبيرة مثل الليغا الإسبانية والبوندسليغا الألمانية والدوري الإيطالي “سيري أ” باستخدام هذه التقنية التي اعتمدت أيضا في مونديال 2018 في روسيا.
وسيتم اللجوء الى هذه التقنية في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وكأس أوروبا لمنتخبات دون 21 عاما المقررة في حزيران/يونيو.
ويقابل استخدام التقنية بردود فعل متفاوتة من قبل المعنيين بكرة القدم، ففي حين يعتبر الاتحاد الدولي (فيفا) وأطراف آخرون بأنها أثبتت نجاحها وتحد من الأخطاء التحكيمية، يرى البعض بأنها تؤدي الى إبطاء وتيرة اللعب، ويطرحون علامات استفهام عن خيارات اللجوء إليها خلال المباريات.
وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه اليه إنذار أو بطاقة حمراء. فيما أوقفت الشرطة الإنكليزية مشجعا لفريق توتنهام بعد رميه قشرة موز على أرض ملعب استاد الإمارات التابع لنادي أرسنال تجاه مهاجم الأخير الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ أثناء احتفاله بتسجيل هدف في مرمى غريمه اللندني خلال مباراة الفريقين ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم الأحد.
وحسم فريق “المدفعجية” دربي شمال لندن لصالحه بنتيجة 4-2.
وأكدت الشرطة الإنكليزية بعد المباراة تنفيذ سبعة اعتقالات.
وأوضحت وكالة “برس أسوسييشن” الإنكليزية أن من بين الموقوفين مشجع قام برمي قشرة موز على المستطيل الأخير تجاه أوباميانغ الذي كان يحتفل أمام مؤيدي توتنهام بتسجيله الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.
وقال متحدث باسم توتنهام إن “مثل هذا السلوك غير مقبول وسينال المشجع المعني به العقاب”.
أما التوقيفات الستة الأخرى فترتبط بمخالفة النظام العام.
وقال المهاجم السابق لأرسنال الإنكليزي إيان رايت الذي يعمل كمحلل لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، “لعبت ضد توتنهام وتعرضت للكثير من الانتهاكات، الا ان أيا منها لم تكن ذات خلفية عنصرية”.
وأضاف المهاجم ذو البشرة السوداء، مثله مثل أوباميانغ، “الآن على توتنهام التعامل مع هذا الأمر لأن أبلها قام بذلك (…) هذا ليس فقط موقفا محرجا لتوتنهام بل للدوري الإنكليزي لأنه انتشر حول العالم، وعلى توتنهام أن يتعامل مع حدث يلوث سمعته. من المؤسف أن نرى ذلك”.
وافتتح أوباميانغ التسجيل لأرسنال في الدقيقة العاشرة من المباراة التي أقيمت الأحد من ركلة جزاء، الا ان رد بتسجيل هدفين عبر اريك داير وهاري كاين من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقهما 2-1.
وعادل أرسنال عبر أوباميانغ مطلع الشوط الثاني، قبل أن يمنحه الفرنسي ألكسندر لاكازيت التقدم، والأوروغواياني لوكاس توريرا الهدف الرابع.
ولم تقتصر الاضطرابات على المدرجات اذا سجل أكثر من تدافع بين اللاعبين خلال المباراة، لاسيما بعد تسجيل داير هدف التعادل لتوتنهام (1-1). واحتفل لاعب الوسط الإنكليزي الدولي بوضع إصبعه على شفتيه، ما استدعى رد فعل غاضب من لاعب أرسنال السويسري ستيفان ليشتشاينر. ورفع الحكم مايكل دين بطاقة صفراء في وجه داير.