قشر‭ ‬موز‭ ‬يوقف‭ ‬مشجعاً‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يلجأ‭ ‬الى‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭: ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬تقنية‭ ‬المساعدة‭ ‬بالفيديو‭ ‬في‭ ‬التحكيم‭ ‬‭(‬“في‭ ‬ايه‭ ‬آر”‭)‬‭ ‬ستستخدم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬حتى‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬سابقا‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬التقنية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬الأهم‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2019-2020‭.‬

الا‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد،‭ ‬السلوفيني‭ ‬ألكسندر‭ ‬تشيفيرين،‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬دبلن‭ ‬“إذا‭ ‬كنا‭ ‬نستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بهذا‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬فلما‭ ‬الانتظار؟”،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬“تحمل‭ ‬ارتكاب‭ ‬أي‭ ‬خطأ”‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كان‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬قبل‭ ‬الموعد‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬تحديده‭.‬

وأضاف‭ ‬“نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لاستخدام‭ ‬تقنية‭ ‬‭+‬في‭ ‬ايه‭ ‬آر‭+‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أبكر‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭. ‬ونعتقد‭ ‬بأنها‭ ‬ستكون‭ ‬مفيدة‭ ‬لمسابقاتنا‭ ‬حيث‭ ‬أنها‭ ‬ستوفر‭ ‬مساعدة‭ ‬قيمة‭ ‬للحكام‭ ‬وستسمح‭ ‬بخفض‭ ‬عدد‭ ‬القرارات‭ ‬غير‭ ‬الصحيحة”‭.‬

وبدأ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبيرة‭ ‬مثل‭ ‬الليغا‭ ‬الإسبانية‭ ‬والبوندسليغا‭ ‬الألمانية‭ ‬والدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬“سيري‭ ‬أ”‭ ‬باستخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدت‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

وسيتم‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‭(‬يوروبا‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬وكأس‭ ‬أوروبا‭ ‬لمنتخبات‭ ‬دون‭ ‬21‭ ‬عاما‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭.‬

ويقابل‭ ‬استخدام‭ ‬التقنية‭ ‬بردود‭ ‬فعل‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المعنيين‭ ‬بكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ففي‭ ‬حين‭ ‬يعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬‭(‬فيفا‭)‬‭ ‬وأطراف‭ ‬آخرون‭ ‬بأنها‭ ‬أثبتت‭ ‬نجاحها‭ ‬وتحد‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التحكيمية،‭ ‬يرى‭ ‬البعض‭ ‬بأنها‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬إبطاء‭ ‬وتيرة‭ ‬اللعب،‭ ‬ويطرحون‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬عن‭ ‬خيارات‭ ‬اللجوء‭ ‬إليها‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭.‬

وتقتصر‭ ‬هذه‭ ‬المساعدة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬حالات‭:‬‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف،‭ ‬قرار‭ ‬بركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬بعد‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬مباشرة،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬هوية‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬وجه‭ ‬اليه‭ ‬إنذار‭ ‬أو‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭. ‬فيما‭ ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬مشجعا‭ ‬لفريق‭ ‬توتنهام‭ ‬بعد‭ ‬رميه‭ ‬قشرة‭ ‬موز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬الإمارات‭ ‬التابع‭ ‬لنادي‭ ‬أرسنال‭ ‬تجاه‭ ‬مهاجم‭ ‬الأخير‭ ‬الغابوني‭ ‬بيار‭-‬إيمريك‭ ‬أوباميانغ‭ ‬أثناء‭ ‬احتفاله‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬غريمه‭ ‬اللندني‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريقين‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الأحد‭.‬

وحسم‭ ‬فريق‭ ‬“المدفعجية”‭ ‬دربي‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬4-2‭.‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬تنفيذ‭ ‬سبعة‭ ‬اعتقالات‭.‬

وأوضحت‭ ‬وكالة‭ ‬“برس‭ ‬أسوسييشن”‭ ‬الإنكليزية‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الموقوفين‭ ‬مشجع‭ ‬قام‭ ‬برمي‭ ‬قشرة‭ ‬موز‭ ‬على‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخير‭ ‬تجاه‭ ‬أوباميانغ‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يحتفل‭ ‬أمام‭ ‬مؤيدي‭ ‬توتنهام‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لفريقه‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬توتنهام‭ ‬إن‭ ‬“مثل‭ ‬هذا‭ ‬السلوك‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬وسينال‭ ‬المشجع‭ ‬المعني‭ ‬به‭ ‬العقاب”‭.‬

أما‭ ‬التوقيفات‭ ‬الستة‭ ‬الأخرى‭ ‬فترتبط‭ ‬بمخالفة‭ ‬النظام‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬المهاجم‭ ‬السابق‭ ‬لأرسنال‭ ‬الإنكليزي‭ ‬إيان‭ ‬رايت‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬كمحلل‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬“بي‭ ‬بي‭ ‬سي”،‭ ‬“لعبت‭ ‬ضد‭ ‬توتنهام‭ ‬وتعرضت‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الانتهاكات،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬أيا‭ ‬منها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬ذات‭ ‬خلفية‭ ‬عنصرية”‭.‬

وأضاف‭ ‬المهاجم‭ ‬ذو‭ ‬البشرة‭ ‬السوداء،‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬أوباميانغ،‭ ‬“الآن‭ ‬على‭ ‬توتنهام‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لأن‭ ‬أبلها‭ ‬قام‭ ‬بذلك‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬موقفا‭ ‬محرجا‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بل‭ ‬للدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لأنه‭ ‬انتشر‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وعلى‭ ‬توتنهام‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬حدث‭ ‬يلوث‭ ‬سمعته‭. ‬من‭ ‬المؤسف‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ذلك”‭.‬

وافتتح‭ ‬أوباميانغ‭ ‬التسجيل‭ ‬لأرسنال‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬العاشرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدفين‭ ‬عبر‭ ‬اريك‭ ‬داير‭ ‬وهاري‭ ‬كاين‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬لينتهي‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بتقدم‭ ‬فريقهما‭ ‬2-1‭.‬

وعادل‭ ‬أرسنال‭ ‬عبر‭ ‬أوباميانغ‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنحه‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬لاكازيت‭ ‬التقدم،‭ ‬والأوروغواياني‭ ‬لوكاس‭ ‬توريرا‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭.‬

ولم‭ ‬تقتصر‭ ‬الاضطرابات‭ ‬على‭ ‬المدرجات‭ ‬اذا‭ ‬سجل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تدافع‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬المباراة،‭ ‬لاسيما‭ ‬بعد‭ ‬تسجيل‭ ‬داير‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬لتوتنهام‭ ‬‭(‬1-1‭)‬‭. ‬واحتفل‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الدولي‭ ‬بوضع‭ ‬إصبعه‭ ‬على‭ ‬شفتيه،‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬غاضب‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬أرسنال‭ ‬السويسري‭ ‬ستيفان‭ ‬ليشتشاينر‭. ‬ورفع‭ ‬الحكم‭ ‬مايكل‭ ‬دين‭ ‬بطاقة‭ ‬صفراء‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬داير‭.‬