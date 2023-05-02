قسّان‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بشأن‭ ‬مجزرة مقابر‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬كينيا

ماليندي‭ (‬كينيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يمثل‭ ‬قسّان‭ ‬كينيّان‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬للاشتباه‭ ‬بضلوعهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬109‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬من‭ ‬أتباعهما‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬جثثهم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعرف‭ ‬ب»مجزرة‭ ‬غابة‭ ‬شاكاهولا‮»‬‭. ‬وتسبّب‭ ‬اكتشاف‭ ‬هذه‭ ‬المقابر‭ ‬الجماعية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬غابة‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬ماليندي‭ ‬الساحلية‭ ‬على‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي،‭ ‬بصدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬تدين‭ ‬غالبية‭ ‬سكّانه‭ ‬بالمسيحية‭. ‬وأمام‭ ‬محكمة‭ ‬ماليندي‭ ‬مثُل‭ ‬القسّ‭ ‬بول‭ ‬نثينغي‭ ‬ماكنزي،‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬كنيسة‭ ‬‮«‬غود‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬2003،‭ ‬والمتّهم‭ ‬بتحريض‭ ‬أتباعه‭ ‬على‭ ‬الموت‭ ‬جوعاً‭ ‬‮«‬للقاء‭ ‬يسوع‮»‬‭. ‬وغصّت‭ ‬القاعة‭ ‬بأقارب‭ ‬الضحايا‭ ‬فيما‭ ‬اقتاد‭ ‬ستة‭ ‬شرطيين‭ ‬ماكينزي‭ ‬وثمانية‭ ‬متّهمين‭ ‬آخرين‭. ‬وتشاور‭ ‬ماكينزي‭ ‬مع‭ ‬محاميه‭ ‬جورج‭ ‬كاريوكي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬لم‭ ‬نتبلغ‭ ‬بالطلب‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬الإدعاء‭ ‬تقديمه،‭ ‬ونحن‭ ‬بصدد‭ ‬الانتظار‭ ‬لمعرفة‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬وتأكّدت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬وفاة‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬109‭ ‬أشخاص،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬أطفال‭. ‬وأجريت‭ ‬أولى‭ ‬عمليات‭ ‬التشريح‭ ‬الإثنين‭ ‬لجثث‭ ‬تسعة‭ ‬أطفال‭ ‬وامرأة‭. ‬وأكّد‭ ‬تشريح‭ ‬الجثث‭ ‬أنّ‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة‭ ‬هو‭ ‬الجوع،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬بعض‭ ‬الضحايا‭ ‬قضوا‭ ‬اختناقاً،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يمثل‭ ‬القس‭ ‬الثري‭ ‬إيزكييل‭ ‬أوديرو،‭ ‬المعروف‭ ‬بخطبه‭ ‬على‭ ‬شاشات‭ ‬التلفزيون،‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬مومباسا،‭ ‬ثاني‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬الكينية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توقيفه‭. ‬ويُشتبه‭ ‬بأنّ‭ ‬أوديرو‭ ‬ارتكب‭ ‬جرائم‭ ‬قتل‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬والخطف‭ ‬والتطرّف‭ ‬وجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬وسوء‭ ‬معاملة‭ ‬الأطفال‭ ‬والاحتيال‭ ‬وتبييض‭ ‬الأموال‭. ‬ويسعى‭ ‬الادّعاء‭ ‬لتوقيفه‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬إضافية،‭ ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬موثوق‭ ‬بها‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الجثث‭ ‬التي‭ ‬عثر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬شاكاهولا‭ ‬ووفاة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأتباع‭ ‬الأبرياء‭ ‬والضعفاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬كنيسة‭ ‬‮«‬نيو‭ ‬لايف‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أسّسها‭. ‬واحتشد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أنصاره‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬وقاموا‭ ‬بالغناء‭ ‬والصلاة‭ ‬واغرورقت‭ ‬عيون‭ ‬بعضهم‭ ‬بالدموع‭.‬

وكان‭ ‬سائق‭ ‬سيارة‭ ‬الأجرة‭ ‬السابق‭ ‬سلّم‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بعدما‭ ‬توجّهت‭ ‬الشرطة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬إلى‭ ‬غابة‭ ‬شاكاهولا‭ ‬حيث‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬30‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭.‬

ويؤكد‭ ‬المدّعون‭ ‬العامّون‭ ‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬أوديرو‭ ‬وماكينزي،‭ ‬ويقولون‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬المحكمة‭ ‬إنّ‭ ‬الإثنين‭ ‬يتقاسمان‭ ‬‮«‬تاريخاً‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التجارية‮»‬‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬محطة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬تُستخدم‭ ‬لبثّ‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬متطرفة‮»‬‭ ‬تستهدف‭ ‬أتباعهما‭.‬

وبرزت‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تمكّن‭ ‬ماكنزي‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬سجلّ‭ ‬في‭ ‬التطرّف،‭ ‬من‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬رغم‭ ‬شهرته‭ ‬ودعاوى‭ ‬قانونية‭ ‬سابقة‭ ‬بحقّه‭.‬

ودفعت‭ ‬الأنباء‭ ‬الصادمة‭ ‬بالرئيس‭ ‬وليام‭ ‬روتو‭ ‬للتعهد‭ ‬بقمع‭ ‬‮«‬الحركات‭ ‬الدينية‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‮»‬،‭ ‬وسلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬فشل‭ ‬جهود‭ ‬ضبط‭ ‬جماعات‭ ‬دينية‭ ‬مارقة‭.‬

وسيشكّل‭ ‬روتو‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬قوة‭ ‬مكلفة‭ ‬ضبط‭ ‬الأنشطة‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الكنائس‭ ‬نحو‭ ‬4000‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬كيثوري‭ ‬كينديكي‭ ‬الإثنين‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إنّه‭ ‬من‭ ‬واجب‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكفل‭ ‬عدم‭ ‬انتهاكنا‭ ‬للحق‭ ‬المقدس‭ ‬المتمثل‭ ‬بحرية‭ ‬العبادة‭ ‬والرأي‭ ‬والمعتقد‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬لمجرمين‭ ‬بإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬ذلك‭ ‬الحق،‭ ‬لإيذاء‭ ‬وقتل‭ ‬وتعذيب‭ ‬وتجويع‭ ‬أشخاص‭ ‬حتى‭ ‬الموت‮»‬‭.‬