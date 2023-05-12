رسالة الموصل

قريباً من الأدب بعيداًعن التاريخ

صدر عن دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع في الموصل الأصدار الجديد للمؤرخ ابراهيم خليل العلاف ،يقع في 206 صفحات قام المؤلف من خلالها بالكتابة عن بعض الكتب والدواوين والمجموعات الشعرية والقصصية النقدية لمجموعة من الأدباء مع بعض النصوص الأبداعية في القصة القصيرة والنقد والفن التشكيلي والمسرح والفكر والثقافة عموماً حيث أرتأى جمعها بكتاب واحد أسماه ( قريباً من الأدب بعيداً عن التاريخ ) وسبب التسمية أن الكاتب يرى أنه مؤرخ وليس متخصصاً بالأدب والنقد والشعر والفن لكنه يملك أهتمامات أدبية منذ عقود ويأتي توجهه هذا انسجاماً مع حقيقة أن التاريخ بقدر ما هو علم وفلسفة لكنه في طبيعته نوع من الأدب .

وفي السياق نفسه ،صدر للمؤلف كتاب آخر عن دارماشكي للنشر بعنوان ( صفحات في الفكر والثقافة والتاريخ ) استجمع فيه الكثير من مقالاته المنشورة في مدونته الألكترونية والصحف والمجلات خوفاً من ضياعها ويقع الكتاب في 183 صفحة توزعت على مواضيع مختلفة في الفن والحياة والأدب والرياضة والسياسة والتاريخ .

هدير الجبوري