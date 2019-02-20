التقاعد : التسديد على دفعات لمحدودية التخصيصات وكثرة المشمولين

قريباً .. صرف الدفعة الأولى من مكافأة نهاية خدمة منتسبي الجيش السابق

بغداد – الزمان

تطلق هيئة التقاعد الوطنية قريبا الدفعة الاولى من مكافأة نهاية الخدمة للضباط والمراتب المتقاعدين بعد 2003 من أفراد الجيش السابق بعد حصول موافقة وزارة المالية على ان يكون التسديد على دفعات لمحدودية التخصيصات مقابل الاعداد الكبيرة للمشمولين بالمكافأة. وقال مدير الهيئة أحمد عبد الجليل الساعدي في تصريح امس ان (الموازنة المالية الاتحادية للعام الجاري نصت على منح شريحة المتقاعدين من الضباط ونواب الضباط والمراتب من منتسبي الجيش السابق الذين تقاعدوا بعد عام 2003 مكافأة نهاية الخدمة)، موضحا انها (لن تشمل منتسبي الاجهزة القمعية ابان النظام المباد كالمخابرات والفدائيين وغيرها). واوضح ان (الشريحة المشمولة من الضباط والمراتب سيتسلمون مكافآتهم على وفق سلم الرواتب التقاعدية للعام 2005) ، مشيرا الى ان (مبلغ المكافأة سيكون بحسب الخدمة والرتبة بالنسبة للضباط والمراتب وتحتسب لمدة 12 شهراً ويكون التسديد على شكل دفعات).ولفت الساعدي الى ان (الهيئة ارتأت ان يكون التسديد على دفعات لمحدودية المبالغ المتوفرة في الهيئة مقابل الاعداد الكبيرة للمشمولين بهذه المكافأة)، مؤكدا ان (الدفعة الاولى ستطلق للمستفيدين بعد ان يصل التمويل من وزارة المالية ومن المتوقع ان يتم هذا الامر خلال الاسبوعين المقبلين). وجردت هيئة التقاعد العامة في وقت سابق جميع ملفات المتقاعدين من منتسبي الجيش العراقي السابق لصرف المكافأة، كما طلبت في حينه من وزارة المالية تأمين المبالغ اللازمة لها .وكان الساعدي قد اوضح ان (صرف المكافأة سيكون مع الرواتب التقاعدية للمشمولين بها وعن طريق بطاقات الدفع الالكتروني عبر المصارف ليتسنى ضمان الدفع للجميع)، لافتا الى انه (سيتم توزيعها آليا عن طريق الحاسبة من دون مراجعة هيئة التقاعد) وكانت وزارة المالية قد وجهت الهيئة بصرف المكافأة. وجاء في وثيقة حملت توقيع الوزير فؤاد حسين موجهة الى الهيئة انه (نظرا لاحكام المادة 36 من موازنة العام الجاري تلتزم الهيئة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق على ان لا يتجاوز الحد الاقصى مبلغ عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة اسوة بالجيش الحالي). وكان جمع غفير من المشمولين بقرار صرف المكافأة من العسكريين السابقين قد احتفلوا في مبنى القشلة في بغداد قبل ايام وقدموا شهادة تميز وتقدير للنائب السابق وثاب شاكر وعدوا جهوده في اصدار القرار موقفا وطنيا يستحق الاشادة والتوثيق.