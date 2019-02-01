قريباً‭.. ‬هواتف‭ ‬ذكية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬بطاريات‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

تتعدد‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬استخدامات‭ ‬اشارات‭ ‬„واي‭ ‬فاي“‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬البيانات‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬انظمة‭ ‬الرؤية‭ ‬المتطورة،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬احدا‭ ‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬قبل‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬كمصدر‭ ‬للطاقة‭. ‬وحول‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬ماساتشوسيتس‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الاشارات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬التي‭ ‬تطلقها‭ ‬رواترنا‭ ‬المنزلية‭ ‬إلى‭ ‬كهرباء‭ ‬تشغل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بطارية‭. ‬ونتج‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الاختراع‭ ‬جهاز‭ ‬صغير‭ ‬ثنائي‭ ‬الأبعاد‭ ‬يتم‭ ‬تشغيله‭ ‬فقط‭ ‬بواسطة‭ ‬موجات‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭. ‬ووفقا‭ ‬لفريق‭ ‬العلماء،‭ ‬فإن‭ ‬تقنية‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬مصدرا‭ ‬للطاقة‭ ‬واسع‭ ‬الانتشار‭ ‬بفضل‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات‭ ‬المتطورة‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬الإشارات‭ ‬إلى‭ ‬تيار‭ ‬مباشر‭ ‬مفيد‭.‬

وتقوم‭ ‬الهوائيات‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬„rectennas“‭ ‬بتحويل‭ ‬الموجات‭ ‬التيارية‭ ‬المتناوبة‭ ‬إلى‭ ‬تيار‭ ‬كهربائي‭ ‬مباشر،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭ ‬للإلكترونيات‭. ‬وتلتقط‭ ‬الهوائيات‭ ‬الجديدة‭ ‬„rectennas“‭ ‬موجات‭ ‬التيار‭ ‬المتردد‭ ‬الكهرومغناطيسية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬موجات‭ ‬„واي‭ ‬فاي“‭ ‬اللاسلكية،‭ ‬وتحولها‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬لاسلكية‭ ‬باستخدام‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات‭. ‬ويدعي‭ ‬الفريق‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬يمكنه‭ ‬تشغيل‭ ‬أجهزة‭ ‬إلكترونية‭ ‬كبيرة‭ ‬الحجم‭ ‬وأجهزة‭ ‬قابلة‭ ‬للارتداء‭ ‬وحتى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الطبية‭. ‬

ويمكن‭ ‬للتقنية‭ ‬الجديدة‭ ‬إنتاج‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ميكروواط‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬طاقة‭ ‬مصدر‭ ‬الواي‭ ‬فاي‭ ‬(حوالي‭ ‬150‭ ‬ميكروواط)،‭ ‬وهذه‭ ‬الطاقة‭ ‬المنتجة‭ ‬كافية‭ ‬لإضاءة‭ ‬شاشة‭ ‬الجوال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تشغيل‭ ‬الأجهزة‭ ‬القابلة‭ ‬للارتداء‭.‬

واستخدم‭ ‬العلماء‭ ‬مادة‭ ‬فائقة‭ ‬المرونة‭ ‬تعرف‭ ‬باسم‭ ‬ثاني‭ ‬كبريتيد‭ ‬الموليبدينوم‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أنحف‭ ‬أشباه‭ ‬الموصلات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لتحويل‭ ‬الطاقة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬إشارات‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللاسلكية‭ ‬„واي‭ ‬فاي“‭ ‬إلى‭ ‬كهرباء‭.‬