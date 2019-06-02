قروض غير مدروسة – حسين علي غالب

شباب كثر خسروا مستقبلهم بل وشردوا عائلاتهم بسبب قروض بنكية جعلت حياتهم تتحول إلى جحيم حقيقي ونهايتهم أما هاربين يعيشون في المجهول أو بين القضبان ، لكن هل المشكلة في القروض البنكية أم المشكلة فينا ..!! رغم أن تجربة القروض عمرها يزيد على أربعة عقود عندنا إلا أننا ما زلنا نجهل التعامل مع هذه النعمة التي جعلت الكثيرين أثرياء ،وخلقت الالاف فرص العمل ،وحققت حلم عائلات بأن يكون لهم سكن لائق لهم بدل إيجار يدفعونه بشكل شهري . القروض للكثيرين بكل بساطة لعبة حظ ، غير مبالين بدراستها ومعرفة ما لها وما عليها ، بينما هي عملية حسابية تفصيلية مدروسة ولها قواعد وشروط، وكل بنك يقدم ما لديه والعميل الذكي يختار ما ينفعه ويجري حساباته ، وبعد هذا يقرر ويأخذ القرض ويختار نظام التقسيط المناسب له . كل من وقع ضحية القروض يجيبك جواب معتاد بأنه لم يوفق وينجح وتعثر على دفع الأقساط ، كما أنهم يتوقعوا بأن البنك لن يتأثر ،والحقيقة أن القروض من هذه الفئة لها أضرار على الأفراد وعلى اقتصاد البلد وعلى البنك أيضا وجميعهم خاسرين بسبب جهل صاحب القرض أولا وأخيرا . لقد شهدنا على أزمة الرهن العقاري التي حدثت في أمريكا وأسبانيا ، كيف اقتصاد دولتين انهارا بين ليلة وضحاها ، لأن البنوك والمصارف والأفراد تساهلوا في تقديم القروض لكل من هب ودب ، ومن دون أي ضوابط ملموسة وحدثت حينها الكارثة التي ما زال تأثيرها حتى يومنا هذا .