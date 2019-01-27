قرود معدّلة جينياً لبحث إضطرابات النوم

{ شنغهاي – وكالات – ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ( أن علماء صينيين استنسخوا عدة قرود من آخر معدل جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية التي لها صلة بمشكلات النوم والاكتئاب ومرض الزهايمر).

وقالت الوكالة نقلا عن (ناشيونال ساينس ريفيو)، وهي دورية علمية صينية(إن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية استنساخ متعددة من قرد معدل جينيا لإجراء أبحاث طبية حيوية. وولدت القرود المستنسخة في معهد علم الأعصاب بأكاديمية العلوم الصينية في شنغهاي).

وأضافت شينخوا (أن الاختيار وقع على قرد يعاني من مشكلات في النوم لاستنساخه واستخدم العلماء خلاياه الليفية لاستنساخ خمسة قرود).

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي (أن حالات الاستنساخ هذه ستمهد الطريق أمام مزيد من الأبحاث على مشكلات من هذا القبيل لدى الإنسان، والتي أصبحت مبعث قلق كبير بالنسبة للصحة العقلية).

وأضافت الصحيفة (أن القرود المستنسخة تظهر بالفعل علامات على السلوك السلبي بما في ذلك اضطرابات النوم وكذلك مستويات مرتفعة من القلق وسلوكيات شبيهة بالفصام وأفادت شينخوا (بأن البرنامج، الذي تشرف عليه لجنة الأخلاقيات بالمعهد، يتماشى مع المعايير الأخلاقية الدولية الخاصة بأبحاث الحيوان).

الى ذلك قالت وزارة البيئة الصينية (إن بكين أطلقت برنامجا تجريبيا لإنشاء (مدن بلا مخلفات) يهدف لتعزيز كفاءة استغلال الموارد والقضاء على المخاطر الصحية والبيئية المتنامية التي تتسبب فيها النفايات). وقال وزير البيئة لي قان جيه في تصريح ( إن بلاده تواجه تراكما للمخلفات الصلبة يتراوح بين 60 و70 مليار طن، وإن البرنامج الجديد يهدف إلى خفض كمية المخلفات الناتجة وتحسين معدلات معالجتها. وتشجع المدن الخالية من المخلفات على استخدام أساليب جديدة للتنمية وأنماط معيشية صديقة للبيئة بهدف تقليل كميات المخلفات والحد من التأثير البيئي لها. وقال لي إن عشر مدن سيتم اختيارها للمرحلة الأولى من البرنامج وتشمل إجراءات منها فرز المخلفات الصلبة وتحسين التخطيط الحضري وبناء منشآت جديدة للمعالجة.