قرقوشيات ديمقراطية – حسين الذكر

نسمع كثيرا عن أمثال تساق حول الحكام الظلمة ولاسيما الاغبياء منهم ، ممن تسلطوا على رقاب الامة في كل العصور، وبددوا الثروات وقتلوا العقول والأفكار ، تحت عناوين ما انزل بها سلطان ، سوى خدمة اجندات من اوصلهم لهذه المقامات . وقد ارتبط اسم الحكام الاغبياء والخونة والجلادين باسم ( قرقوش ) الذي هو في أساس حكايته مقدمة كتاب الفاشوش فى حكم قراقوش لمؤلفه الأسعد ابن مماتى ، نقدا لحكم بهاء الدين قراقوش ، وقد حكم على ما يزيد من الثلاثين عاما في مصر باسم صلاح الدين الأيوبى وابنيه، وقد اظهر الكتاب مدى ظلم وغباء الحكام الذين يبطشون ولا يعون ماذا يفعلون حتى شاعت صورة نمطية بين العامة الذين كانوا ومازالوا يطلقون على كل حكم ظالم اسم قراقوش بمعنى المتنفذ الذى يجمع بين البطش والغباء ، وما اكثرهم في تاريخ امة الإسلام والعرب .

ومع ان المثل يضرب في العهود الدكتاتورية كمسألة طبيعية تنسجم مع المدلول التاريخي والاجتماعي مع ما يحمله الاسم من إشارة ومضمون كاركاتيري ، لكن لما حصل في العراق ( بعد انتهاء الحقبة الدكتاتورية) هو الظهور الحتمي للقرقوشيات في سياسات الحكم الديمقراطي من نيسان 2003 حتى اليوم ، اذ ما زالت إدارة الحكم تظهر مدى قراقوشية العقول التي تدير اغلب أجهزة الدولة او تلك المتنفذة وتتحكم بخيرات ومصاِئر العراقيين على ذات النهج القرقوشي لكن بزي وعنوان ديمقراطي .

سمعنا وقرأنا ان بعض السفارات العراقية ، تكلف ميزانيتا أموالا طائلة ، فيما تعد مجرد وظائف ومنتزهات سياحية للسفير واقاربه وكتلته وحزبه ، وقد نشرت وسائل الاعلام العراقية الكثير من الأمثلة في ذلك ، خصوصا في السنغال وغيرها من دول لا تتعدى فيها جاليتنا المائة نفر او دون ذلك.

كنا نجتاز نهر دجلة الخير ، من على ظهر بلم صغير بأجرة تعد مكلفة كونها تحمل بصمة ترفيهية اكثر من كونها وسيلة نقل ، وقد ضحكنا كثيرا حينما، سألنا سائق المركبة عن قصة علم عراقي مرة يرفعه ومرة ينزله، وقد رد بانزعاج: (والله ابتلينا ، خلينا علم منعونا، اخذنا موافقة الشرطة النهرية فيما شرطة النجدة أصرت على المنع … مؤسستين بوزارة تعيش بأوامر مختلفة ) فعلق احد الركاب،: (عمي الوزارات والقرارات ليس لها علاقة ، انها امزجة ومصالح تخص الموظفين خارج سيطرة الوزارة نفسها) .

بعض الظواهر في عراق الديمقراطية بلغت فيه ( التقرقش ) بجدارة ، اذ ان العامة لم تعد تخشى السلطة ، فهم يتجاوزون على الأرصفة والساحات والبنايات والمؤسسات، ولاسيما اذا اختفت الرقابة او سلطة الدولة .. ففي أيام زمان على سبيل المثال كان سواق السيارات يخشون القطارات، فهم يقفون بعيد عن العارضة حتى يمر كي مروا ، لكن العجيب ، اليوم اصبحنا نشاهد القطار يمشي والسيارات ( تتحيط به وتجتازه وتعبره ، بلا خشية بلا رقابة بلا حياء وقد شاهدنا قبل أيام موقفا مضحكا مبكيا جدا ، يمثل حال العراق القراقوشي . اذ لم تتوقف حركة السير امام وصول القطار، الذي اضطر سائقه المسكين ان يقف وسط الشارع المزدحم ولا يعي ماذا يفعل وكيف يتصرف؟ في ظل هذه الفوضى المخجلة والانفلات العام .. قالت عجوز كانت تعاني معنا الازدحام عندما شاهدت الموقف ، : ( عمي هي حتى القطط اليوم أصبحت لا تخشى الهش والنش او الرمي بالحجارة فيما كانت سابقا تهرب بعيدا بمجرد ان تنظر اليها شزرا او ودا ) .