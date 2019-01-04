قرصنة‭ ‬مثيرة‭ ‬لبيانات‭ ‬مشاهير‭ ‬الألمان‭ ‬بينهم‭ ‬المستشارة

برلين‭-‬الزمان‭ : ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬امس‭ ‬أن‭ ‬مئات‭ ‬السياسيين‭ ‬الألمان،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬المستشارة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل،‭ ‬وقعوا‭ ‬ضحية‭ ‬عملية‭ ‬تسريب‭ ‬واسعة‭ ‬لمعلومات‭ ‬خاصة‭. ‬وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬مارتينا‭ ‬فيتز‭ ‬للصحافيين‭ ‬إنه‭ ‬«تم‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬شخصية‭ ‬ووثائق‭ ‬تابعة‭ ‬لمئات‭ ‬السياسيين‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬الانترنت»‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬«الحكومة‭ ‬تأخذ‭ ‬هذه‭ ‬الحادثة‭ ‬بجدية‭ ‬بالغة»‭. ‬وأفادت‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬استهدافهم‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الألماني‭ ‬«بوندستاغ»‭ ‬وفي‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفي‭ ‬جمعيات‭ ‬محلية‭ ‬وإقليمية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬نوابا‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأحزاب‭ ‬تأثروا‭ ‬بعملية‭ ‬التسريب‭. ‬لكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬الأوليّة‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تسريب‭ ‬«أي‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬حساسة»‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬ميركل‭. ‬ونُشرت‭ ‬المعلومات‭ ‬المسروقة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬عناوين‭ ‬شخصية‭ ‬وأرقام‭ ‬هواتف‭ ‬محمولة‭ ‬ورسائل‭ ‬وفواتير‭ ‬ونسخ‭ ‬بطاقات‭ ‬هوية‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬«تويتر»‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬عليها‭ ‬قبل‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتضح‭ ‬سبب‭ ‬ذلك‭. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬السياسيين،‭ ‬وبينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير،‭ ‬استهدفت‭ ‬التسريبات‭ ‬مشاهير‭ ‬وصحافيين‭ ‬كذلك‭. ‬وكانت‭ ‬صحيفة‭ ‬«بيلد»‭ ‬وقناة‭ ‬«ار‭ ‬بي‭ ‬بي»‭ ‬أول‭ ‬جهتين‭ ‬تكشفان‭ ‬عن‭ ‬التسريبات‭. ‬وأفادت‭ ‬«بيلد»‭ ‬أن‭ ‬سرقة‭ ‬البيانات‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬متى‭ ‬بدأت‭. ‬

ونوهت‭ ‬«ار‭ ‬بي‭ ‬بي»‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬«من‭ ‬النظرة‭ ‬الأولى‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬(المعلومات)‭ ‬شملت‭ ‬مواد‭ ‬ذات‭ ‬حساسية‭ ‬سياسية‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لكن‭ ‬يرجح‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الضرر‭ ‬كبيراً‭ ‬للغاية‭ ‬نظرا‭ ‬لحجم‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نشرها»‭. ‬

وأُبلغ‭ ‬قادة‭ ‬المجموعات‭ ‬البرلمانية‭ ‬بالهجوم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الخميس‭ ‬بينما‭ ‬أكد‭ ‬المكتب‭ ‬الفدرالي‭ ‬لأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬وجهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المحلي‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬جار‭. ‬وأكد‭ ‬المكتب‭ ‬الفدرالي‭ ‬لأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬عبر‭ ‬«تويتر»‭ ‬أنه‭ ‬«بحسب‭ ‬معلوماتنا‭ ‬الحالية،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استهداف‭ ‬شبكات‭ ‬حكومية»‭. ‬ونشر‭ ‬حساب‭ ‬على‭ ‬«تويتر»‭ ‬باسم‭ ‬«اوربت»‭ ‬روابط‭ ‬بصورة‭ ‬يومية‭ ‬تضمنت‭ ‬معلومات‭ ‬جديدة‭. ‬والحساب‭ ‬فُتح‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬2017‭ ‬ولديه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألف‭ ‬متابع‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬مقره‭ ‬هامبورغ‭ ‬ويصف‭ ‬نفسه‭ ‬بتعبيرات‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬«البحث‭ ‬الأمني»‭ ‬و»التهكم»‭.‬

وتحدث‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المحلي‭ ‬(المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬لحماية‭ ‬الدستور)‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬متكررة‭ ‬نُفذت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬واستهدفت‭ ‬نوابا‭ ‬والجيش‭ ‬وعدة‭ ‬سفارات‭. ‬ويشتبه‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬تجسس‭ ‬إلكتروني‭ ‬روسية‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬«سنايك»‭ ‬نفذت‭ ‬الهجمات‭. ‬

ويعتقد‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬وزارات‭ ‬خارجية‭ ‬وسفارات‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وتعرف‭ ‬كذلك‭ ‬باسمي‭ ‬«تورلا»‭ ‬أو‭ ‬«أوروبوروس»،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالاستخبارات‭ ‬الروسية‭. ‬وفي‭ ‬آذار/مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬تعرضت‭ ‬شبكات‭ ‬كمبيوتر‭ ‬تابعة‭ ‬للحكومة‭ ‬الألمانية‭ ‬إلى‭ ‬هجمات‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬سرقة‭ ‬بيانات‭ ‬لموظفين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬ونفت‭ ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭ ‬آنذاك‭ ‬تورط‭ ‬أي‭ ‬قراصنة‭ ‬الكترونيين‭ ‬روس‭ ‬في‭ ‬العملية‭.‬