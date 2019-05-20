قرداحي: وضعت حدًا بين المعجبات وبيتي

بيروت – الزمان

شرح الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في الكثير من الأمور التي تتعلق بحياته الخاصة والمهنية، حيث تحدث بدايةً عن حقيقة إسلامه، قائلاً (أنه ليس هناك من داعي لتغيير ديانته كونه يحترم الديانتين الإسلامية والمسيحية كونهما الأقرب لبعضهما البعض).وأضاف:(الأديان جاءت لاحترام وحماية الإنسان، وما يهمني هو الإنسان).

وفيما خصّ تعامله مع المعجبات وحقيقة خيانته لزوجته قال(مراتي مقفشتنيش، وأنا لم أفعل أي شيء يجرح شعور أبنائي طوال حياتي، خاصة أن لدي ابنتين صبايا الآن، ووضعت حدًا بين المعجبات وبين بيتي، وحافظت عليه الحمد لله).وكشف قرادحي أثناء حلوله ضيفاً ضمن برنامج (شيخ الحارة) (أنه وافق مؤخراً على خوض أولى تجاربه التمثيلية من خلال عمل فني مصري يحمل اسم “حكم على الهوا” من تأليف الكاتب المصري مصطفى محرم، والاتفاق معه على أجر مرتفع يعادل أجر أشهر نجوم الفن).