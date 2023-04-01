قرار تحكيمي يُقرّب أهل الوطن الواحد – أمين عاطف صليبا

هو القرار الذي قرأنا عنه في الصحف صباح هذا اليوم، عنيت به القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس، الذي جاء بعد عدة سنوات من بدء الخلاف بين العراق وتركيا والذي يعود الى عام 2014 بسبب انتهاك تركيا للاتفاق الموقع بين الدولتين بشأن تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان التركي. وللمعلومات فقط أن هذا القرار تم التوافق عليه في تموز 2022 لكن آلية التصديق عليه استغرقت كل هذه المدة ، لماذا قلت أنه خبر مفرح وأنا لست بعراقي؟ فقط لأنني ضنين على وحدة العراق، حيث سبق لي ونشرت على صفحة مسارات قانونية للصديق الأستاذ وليد جبر مقالة بعنوان “رأي محايد “لكن” حياديتي هذه لا تمنعني من أن أضع النقاط على الحروف، استنادا لهذا القرار، الذي ووفق الصحف العالمية قررت تركيا الالتزام به وكذلك جاءت التصاريح الرسمية من أقليم كردستان بأنها موافقة على هذا القرار، ولن يُعكّر العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وكذلك الحكومة العراقية التي سترسل وفداً للتفاوض مع تركيا حول تنفيذ القرار الذي على ما يبدو ألزم تركيا بدفع مبلغ تعويضي وقدره 1,5 مليار دولار للحكومة العراقية. نعم جاء القرار منصفاً ومن دون محاباة لأي طرف – خاصة العراق – إذ أن السند الأساسي لهذا القرار هو أن النفط وفق القانون الدولي هو سلعة دولية تتحكم بها الدول والشركات الخاصة هي للإنتاج والتسويق فقط. لذلك ولأن أقليم كردستان وفق القانون الدولي لا يتمتع بالصفة الدولية، بل هو أقليم اتحادي من مكونات الدولة العراقية، ولذلك جاء قرار المسؤولين في الأقليم مؤاتياً وراضخاً لهذا القرار الذي سبقه قرار لإحدى المحاكم الأميركية قضى بحق الدولة العراقية بثمن النفط المصدر من الأراضي العراقية من قبل شركات أميركية. هنا أريد أن الفت النظر الى أن الشركات الخاصة ليست بمؤسسات إنسانية بل هي تستثمر من أجل الربح، وأحذر من تدخلها من أجل عرقلة تنفيذ هذا القرار التحكيمي، من خلال اللعب على التجاذبات الدولية والإقليمية والمناطقية.

ارباك الشركات

وتحذيري ليس من باب التكهنات، بل لأنه وفق وكالة أنباء “رويتر” أن هذا القرار سيربك شركات النفط العالمية التي تعمل في أقليم كردستان، حيث ذكرت هذه الوكالة بأن شركة إتش كيه إن إنرجي) ومقرها [دالاس] بولاية تكساس” الأميركية، والعاملة في الأقليم قد أرسلت السنة الماضية رسالة الى مجلس النواب الأميركي – في معرض جلسات التحكيم – تقول فيه : ” إن وقف الصادرات النفطية عبر خط الأنابيب التي تصل الى مرفأ جيهان التركي سيؤدي الى إنهيار الاقتصاد في أقليم كردستان، وربط الأمر بأن توقيف التصدير سيترتب عنه لجوء تركيا الى النفط الايراني والروسي للتعويض عن وقف النفط العراقي. لهذه الشركة وشركة “جلف كيستون” نقول لا تخافوا من إنهيار الإقتصاد في الأقليم لأن الحكومة العراقية وفق ما هو واضح من مواقفها لن تتخلى عن التفاهم مع مسؤولي الأقليم، بل الحقيقة خوفكم على أرباحكم وكفى ذر دموع التماسيح. الأقليم سيبقى رغم خصوصياته المثبته في الدستور العراقي مكون أساسي من مكونات الدولة العراقية، حيث بمفهوم القانون الدولي لا حياة للأقليم من دون الدولة العراقية التي تمثل كل العراق في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، ولهذا جاء هذا القرار التحكيمي من روحية القانون الدولي للمصطادين في المياه العكرة، نقول لهم العراق ومعه الأقليم سيبقى موحداً ، لأن الوحدة تعني القوة والتماسك والعراق وتحديداً الأقليم هما بحاجة الى هذه الوحدة . لذا أتمنى على المعنيين في بغداد والأقليم التأكيد لكل من يعنيه الأمر أن العراق واحد !!!

{ محام وأستاذ في القانون الدستوري