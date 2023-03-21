قرار الجنائية الدولية في الميزان – حاكم محسن محمد الربيعي

جاء في ديباجة ميثاق الامم المتحدة, النص الاتي ( نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح). هذا الميثاق صدر عن الهيئة الدولية التي مقرها في ولاية نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية العضو الدائم في هيئة الامم المتحدة ولكن ما لذي حصل منذ صدوره ولغاية اليوم , وفي 12 اب سنة 1949 حررت اتفاقية جنيف و التي تضمنت حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب , ولكن ما لذي حصل خلال الفترة منذ صدور الميثاق واتفاقية جنيف , ما حصل هو القاء قنبلتين ذريتين على مدينتين يابانيتين قتل فيها ما مجموعه 152034 شخص اضافة الى قتل كامل للحيوانات والنباتات واحتلال فلسطين من قبل الصهاينة بعون بريطاني – امريكي – فرنسي وقيام كيان لقيط كان ومازال كسرطان في جسم الوطن العربي وقتل وتشريد الفلسطينيين الى مختلف بقاع العالم عام 1948و العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ,العدوان الثلاثي الذ قامت به كل من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوني اللقيط , و حاربت الولايات المتحدة الامريكية فيتنام الشمالية حرب طاحنة وبدون رحمة وقتلت الالاف لكن الفيتناميين الابطال استطاعوا تمريغ انف امريكا بالوحل لانهم وطنيون ويحبون وطنهم وبقيادة الزعيم الوطني هوشي منه الذي استطاع توحيد الفيتناميين في دولة واحدة( فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية ) وأصبحت دولة واحدة هي فيتنام الدولة الحالية , وفي عام 1967 شن الكيان اللقيط حربه الاستباقية على مصر وبعون واسناد وعون امريكي – بريطاني واحتل مدن مصرية والجولان السورية التي مازالت تحت الاحتلال , وعمل الامريكان وذيولهم على شن حرب ضد جيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وتفكيك الدولتين واحتلال افغانستان والعراق وتدمير كل شيء في هذين البلدين, ودمرت القوات الامريكية البنية العسكرية والاقتصادية للعراق وقتلت المدنيين العزل وقامت بتعذيب سجناء أبو غريب وانتهاك حرماتهم عندما كان بوش الابن رئيسا لا كبر دولة خارجة على القانون الدولي وخارقة لميثاق الامم المتحدة التي تقيم على اراضيها , وما قامت به قواتها من قتل جماعي للناس العزل ونهب للمال العراقي وتدمير تراثه ومتاحفه وقد صنفت كل هذه الجرائم, جرائم حرب, كما نصت عليها المادة (5 ) الفقرة (3) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأو ضحت المادة (8 )من نظام المحكمة الدولية ان ذلك يعد انتهاك لاتفاقية جنيف وما اكثر الجرائم التي ارتكبتها القوات الامريكية والبريطانية حيث ذكر في 1و2 و3 و4 من هذه المادة ان القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية وتعمد احداث المعاناة والحاق الاذى الخطير بالجسم او الصحة والحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات العامة هي جرائم حرب , كل ذلك حصل لكن لا أحد سمع للجنائية الدولية صوت او تصريح لأي من اعضاء المحكمة الجنائية الدولية حول هذه الجرائم أو الانتهاكات لكنها اصدرت مذكرة بألقاء القبض على الرئيس السوداني السابق احمد البشير ,لان امريكا ارادت ذلك ولان امريكا ارادت اصدار مذكرة ضد الرئيس الروسي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخاضعة للدولة المارقة, كانت مستعدة لا صدار هذه المذكرة واي طلب تريد الادارة الامريكية ويقول الرئيس الامريكي با يدن ان هذه المذكرة مبرره , ولكن سيادة الرئيس ماذا لو صدرت مذكرات لرؤساء بلدك وانت منهم بالتأكيد ستكون مذكرات القاء القبض على الرؤساء الامريكيين جراء ارتكابهم جرائم الحرب كل في زمانه وللأحياء منهم ستكون من وجهة نظرك غير مبررة أليس كذلك سيادة الرئيس ازدواجية المعايير

اي ازدواجية هذه , وما تفسير مذكرة هذه المحكمة المسيسة وغير المنصفة للحروب وجرائم الحروب واحتلال البلدان ونهب ثرواتها وتدمير بناها الارتكازية ,الا يستحق ذلك اصدار مذكرة القاء قبض على الرئيس الامريكي بوش الاب وبوش الابن وعلى البريطاني التابع تون بلير , أم ان صلاحيات المحكمة فقط في خدمة الامريكان ومن سار في ركبهم , الرئيس الروسي شن الحرب بعد ثماني سنوات من الانتظار لتنفيذ كييف اتفاقيات مينسك , وبدلا من ذلك استعانت اوكرانيا بالمرتزقة من النازيين الجدد المتطرفين والذين يتعاملون بقسوة متناهية مع اسرى الحرب وحتى المواطنين العزل من الروس في الاقاليم التي غالبية سكانها من الروس و التي تم دخولها من قبل القوات الروسية , وكما هو معروف استطاعت القوات الروسية العثور على مختبرات تصنيع لا وبئة كان احداها وباء كورونا لقتل الناس والتقليل من سكان العالم وهو هدف ماسوني ويعد ذلك واحدا من مخططات الماسونية صاحبة فكرة المليار الذهبي وقصة هذا المليار معروفة , الا يستحق بوش محاكمة دولية ويستحق العراق تعويضات عن دمار اقدم الحضارات التي دمرتها القوات الامريكية وتوابعها وذيولها بتعمد لان من ليس لديه تاريخ يكون حاقد على أهل الحضارة والتاريخ المجيد وهم العرب , ويحاول الغاء تاريخ حضارات الاخرين , ليس دفاعا عن الرئيس الروسي هو اولى بالدفاع عن حاله وعن دولته وروسيا دولة عظمى ولا يستهان بها , لكن العراق يستحق اثارة دعوى دولية ضد الامريكان ومن تعاون معهم للمطالبة بتعويضات عن دمار البلد ونهب امواله من كل الاطراف , فهل هناك من وطني يرفع شعار ما ضاع حق وراءه مطالب.