قرار‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الجمركي‭ ‬يسيطرعلى‭ ‬نقاشات‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثار‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬المصري‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الامريكى‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬يؤدى‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الى‭ ‬موجة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاسعار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬يشمل‭ ‬السلع‭ ‬الاستفزازية‭ ‬التى‭ ‬تستهلكها‭ ‬الطبقات‭ ‬الثرية،‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالعال‭ ‬الخبير‭ ‬المصرفى‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬تحرير‭ ‬سعر‭ ‬الولار‭ ‬الامريكى‭ ‬سيدفع‭ ‬باسعار‭ ‬معظم‭ ‬السلع‭ ‬غير‭ ‬الاستراتيجيه‭ ‬للارتفاع‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬دولارها‭ ‬الجمركى‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬الى‭ ‬18‭ ‬جنيه‭ ‬مما‭ ‬سيسبب‭ ‬موجه‭ ‬تضخميه‭ ‬جديدة‭. ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬د‭ ‬/‭ ‬رشاد‭ ‬عبده‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادى‭ ‬انه‭ ‬اعتبار‭ ‬بعض‭ ‬السلع‭ ‬سلعا‭ ‬استفزازية‭ ‬كالحاسب‭ ‬الالي‭ ‬والاجهزة‭ ‬الكهربائية‭ ‬والمحمول‭ ‬والملابس‭ ‬امر‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬مراجعة‭ ‬قائمة‭ ‬السلع‭ ‬واستبعاد‭ ‬السلع‭ ‬التى‭ ‬اصبحت‭ ‬ضرورية‭ ‬للمواطن‭ ‬العادى،‭ ‬وطالب‭ ‬عبده‭ ‬الحكومة‭ ‬بضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬ايجاد‭ ‬البديل‭ ‬المصري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬اكد‭ ‬شريف‭ ‬دولار‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬السعر‭ ‬الجمركى‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬غير‭ ‬الاساسية‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬احتياطى‭ ‬النقد‭ ‬الاجنبي‭ ‬،‭ ‬وفى‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬العمله‭ ‬الحالى‭ ‬من‭ ‬اى‭ ‬مؤثرات‭ ‬قد‭ ‬ترفع‭ ‬السعر‭ ‬لاعلى‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المستوى،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬تحريك‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬لتلك‭ ‬السلع‭ ‬لايعد‭ ‬رفعا‭ ‬لسعره‭ ‬ولكن‭ ‬تطبيق‭ ‬السعر‭ ‬العادل‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬اشرف‭ ‬الجزايرلى‭ ‬رئيس‭ ‬غرفه‭ ‬الصناعات‭ ‬الغذائية‭ ‬باتحاد‭ ‬الصناعات‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الجمركى‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬وثباته‭ ‬على‭ ‬السلع‭ ‬الاساسية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬والمواد‭ ‬الخام‭ ‬يصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الصناعة‭ ‬المحلية‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬تدفق‭ ‬الواردات‭ ‬المنافسة‭ ‬الى‭ ‬السوق‭ ‬المحلى‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تباين‭ ‬الاراء‭ ‬حول‭ ‬تاثير‭ ‬رفع‭ ‬الدولار‭ ‬الجمركى‭ ‬على‭ ‬الاسعار‭ ‬فلقد‭ ‬سيطرت‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬نقاشات‭ ‬لجنة‭ ‬الخطة‭ ‬والموازنة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬،واكد‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الجمارك‭ ‬كمال‭ ‬نجم‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الخاص‭ ‬بتغيير‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الجمركى‭ ‬والاجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمنع‭ ‬حوادث‭ ‬التهرب‭ ‬الجمركى‭ ‬قانون‭ ‬جيد‭ ‬لانه‭ ‬يشدد‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬عمليات‭ ‬التهريب‭ ‬ويعتبر‭ ‬التهريب‭ ‬جريمة‭ ‬مخلة‭ ‬بالشرف‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬مجدى‭ ‬الانصارى‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬النظام‭ ‬والاجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالغاء‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬الاوروبية‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬السلع‭ ‬الاستفزازية‭ ‬مثل‭ ‬الكفيار‭ ‬والزهور‭ ‬الصناعيه‭ ‬والحيوانات‭ ‬الحيه‭ ‬مثل‭ ‬الخيول‭ ‬العربية‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬سلع‭ ‬محلية‭ ‬منافسة‭ ‬للمنتجات‭ ‬المستوردة‭ .‬

منجهة‭ ‬اخرى‭ ‬،قررت‭ ‬السلطات‭ ‬المصرية‭ ‬الاربعاء‭ ‬إخلاء‭ ‬سبيل‭ ‬المدّون‭ ‬والصحافي‭ ‬المصري‭ ‬البارز‭ ‬وائل‭ ‬عباس‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬متهما‭ ‬بنشر‭ ‬اخبار‭ ‬كاذبة،‭ ‬حسب‭ ‬محاميه‭.‬

ونشر‭ ‬جمال‭ ‬عيد،‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عباس‭ ‬ورئيس‭ ‬الشبكة‭ ‬العربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان،‭ ‬الاربعاء‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬“أخيرا‭ ‬تم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬وائل‭ ‬عباس‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬شهور‭ ‬حبس‭ ‬احتياطي‭ ‬ظالم‭ ‬و10‭ ‬أيام‭ ‬احتجاز‭ ‬غير‭ ‬قانوني”‭.‬

وأضاف‭ ‬“ما‭ ‬زلت‭ ‬مقتنعاً‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬دولة‭ ‬بوليسية‭ ‬وعدلها‭ ‬ميزانه‭ ‬مائل”‭.‬