قرار‭ ‬رفع‭ ‬سعر‭ ‬الدولار‭ ‬الجمركي‭ ‬يسيطرعلى‭ ‬نقاشات‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري

القاهرة – مصطفى عمارة
اثار قرار وزير المالية المصري رفع سعر الدولار الامريكى مخاوف من ان يؤدى هذا القرار الى موجة جديدة من ارتفاع الاسعار على الرغم من ان القرار الصادر يشمل السلع الاستفزازية التى تستهلكها الطبقات الثرية، وفى هذا الاطار اكد محمد عبدالعال الخبير المصرفى ان قرار تحرير سعر الولار الامريكى سيدفع باسعار معظم السلع غير الاستراتيجيه للارتفاع نتيجة ارتفاع دولارها الجمركى من 16 الى 18 جنيه مما سيسبب موجه تضخميه جديدة. فيما اوضح د / رشاد عبده الخبير الاقتصادى انه اعتبار بعض السلع سلعا استفزازية كالحاسب الالي والاجهزة الكهربائية والمحمول والملابس امر غير مقبول لذلك يجب مراجعة قائمة السلع واستبعاد السلع التى اصبحت ضرورية للمواطن العادى، وطالب عبده الحكومة بضرورة العمل على ايجاد البديل المصري من خلال العمل على تطوير الصناعة المصرية فى المقابل اكد شريف دولار الخبير الاقتصادي ان رفع السعر الجمركى على السلع غير الاساسية يهدف الى الحفاظ على حجم احتياطى النقد الاجنبي ، وفى نفس الوقت الحفاظ على سعر العمله الحالى من اى مؤثرات قد ترفع السعر لاعلى من هذا المستوى، واضاف ان تحريك التعريفة الجمركية لتلك السلع لايعد رفعا لسعره ولكن تطبيق السعر العادل.
وقال اشرف الجزايرلى رئيس غرفه الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان رفع سعر الدولار الجمركى على السلع غير الضرورية وثباته على السلع الاساسية والاستراتيجية والمواد الخام يصب فى صالح الصناعة المحلية ويحد من تدفق الواردات المنافسة الى السوق المحلى وفى ظل تباين الاراء حول تاثير رفع الدولار الجمركى على الاسعار فلقد سيطرت تلك القضية على نقاشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،واكد رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم ان القانون الجديد الخاص بتغيير سعر الدولار الجمركى والاجراءات المتعلقة بمنع حوادث التهرب الجمركى قانون جيد لانه يشدد العقوبات على عمليات التهريب ويعتبر التهريب جريمة مخلة بالشرف ، فيما اوضح مجدى الانصارى رئيس قطاع النظام والاجراءات الجمركية ان القرار لا علاقة له بالغاء الجمارك على السيارات الاوروبية حيث جاء بعد انتشار السلع الاستفزازية مثل الكفيار والزهور الصناعيه والحيوانات الحيه مثل الخيول العربية بالاضافة الى وجود سلع محلية منافسة للمنتجات المستوردة .
منجهة اخرى ،قررت السلطات المصرية الاربعاء إخلاء سبيل المدّون والصحافي المصري البارز وائل عباس بعد أن قضى في الحبس الاحتياطي نحو سبعة أشهر متهما بنشر اخبار كاذبة، حسب محاميه.
ونشر جمال عيد، أحد أعضاء فريق الدفاع عن عباس ورئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان، الاربعاء على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك “أخيرا تم الافراج عن وائل عباس بعد 7 شهور حبس احتياطي ظالم و10 أيام احتجاز غير قانوني”.
وأضاف “ما زلت مقتنعاً أن مصر دولة بوليسية وعدلها ميزانه مائل”.