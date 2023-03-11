الإطاحة بمطلوبين ولجنة إعادة الإستقرار لديالى تجتمع برئاسة الشمري

قرارات لتهدئة الأوضاع في الجيايلة ووفود نيابية تؤازر أهالي المقدادية

ديالى – سلام الشمري

نفذت القطعات العسكرية التي وصلت الى محافظة ديالى لتعزيز الامن فيها وفرض سلطة القانون ،عمليات وصفت بالنوعية اسفرت عن القاء القبض على مطلوبين بتهمة زعزعة استقرار المحافظة،فيما اجتمعت لجنة اعادة الاستقرار للمحافظة برئاسة وزير الداخلية عبد الامير الشمري لمناقشة المستجدات.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشمري ترأس اجتماع لجنة اعادة الاستقرار والامن المجتمعي في ديالى،وجرى مناقشة إعادة القرى المهجرة ومتابعة باقي الملفات المؤثرة على الجانب الأمني)، واستطرد بالقول ان (الاجتماع حضره رئيس ديوان الوقف السني ووكلاء وزارات النفط والموارد المائية والزراعة والهجرة والمهجرين والعدل اضافة الى مستشار رئيس الوزراء).

ملاحقة مطلوبين

ودخلت قوة خاصة الى ديالى، لملاحقة المطلوبين بزعزعة استقرار المحافظة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الخاصة القت القبض على ص ،ز ،ضمن حملة اعتقال المطلوبين المتورطين بتنفيذ عمليات خطف وقتل وتهريب في المحافظة)، وتابع ان (القوات الامنية اطاحت بمطلوب ثاني خلال عمليات فرض القانون بديالى ،فضلا عن ضبط اسلحة واعتدة خلال عمليات البحث والتفتيش). وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ ، مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الامن في ديالى.وقالت المحكمة في بيان تلقته (الزمان) انه (تزامنا مع اجراءات الحكومة لبسط الامن بديالى، اصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرات قبض بحق عدد من المجرمين المتورطين بزعزعة الامن في المحافظة) .واعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى ، وصول وفد رفيع من الداخلية لمتابعة حادثة قرية الجيايلة في قضاء الخالص. وقال مدير شؤون العشائر العميد علي محمود الربيعي لــ (الزمان) ان (وفدا رفيعا من مديرية شؤون العشائر يرافقه نخب من الشيوخ وصل الى ديالى وعقد سلسلة لقاءات مهمة مع شيوخ وممثلي قريتي البو بالي والجيايلة لمتابعة مستجدات القضية الاخيرة التي اثارت الرأي العام)، واضاف ان (كل العشائر كانت متفقة على دعم السلم الاهلي واعتماد القانون كمسار في انصاف ذوي الضحايا ومعاقبة المتهمين بحادثة القتل الاليمة)، واشار الى ان (الوفد نجح في الوصول الى 3 قرارات مهمة هي الاتفاق على هدنة عشائرية لمدة 35 يوما بين قريتي البو بالي والجيايلة واعتماد الحوار في حل حيثيثات ماحصل والضغط باتجاه اعتقال جميع المتورطين). بدوره ، قال النائب عن المحافظة صباح التميمي في بيان تلقته (الزمان) مخاطباً فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جاء فيه (زيارة السوداني الى المحافظة لا جدوى منها ،كون بعض القيادات الامنية مارست التظليلولم ينقلوا شيء من الحقيقة وتم اخفاء ادلة الحادث الاخير ومنها تفجير العبوة الناسفة التي تم ضبطها من قبل قسم المتفجرات ولم يتم ذكرها بالتقرير)،متسائلاً (لماذا لم تلتق بنواب ديالى وهم من طلبوا منك المجيء إلى ديالى للوقوف على الحقائق ؟). واجرى نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ، زيارة ميدانية إلى قضاء المقدادية في ديالى، يرافقه عدد من النواب، لتقديم التعازي للشهداء الذي ذهبوا ضحية الحادث في القضاء. وقال أن (ما حصل من عمليات إجرامية لن تمر دون حساب)، واضاف ان (مجلس النواب عبر لجنة الأمن والدفاع سيتخذ جملة قرارات وإجراءات حازمة بعد تضييف الوزراء والقيادات الأمنية المعنية)، مشدداً على (أهمية اعتقال كل المتورطين بارتكاب هذه الجرائم النكراء)، وتابع البيان ان (المندلاوي تفقد عدداً من مناطق ديالى، حيث التقى وجهاء المحافظة واستمع الى تفاصيل الحوادث الامنية المؤسفة)، ولفت الى ان (القانون لا بد أن يسود في جميع مناطق المحافظة، وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين). وكان رئيس الوزراء قد اكد ،أهمية إعطاء الأولوية لمشاريع البنى التحتية من أجل التأسيس لخدمات دائمة تلبي احتياجات المواطنين. ووجه السوداني خلال زيارته الى المحافظة (بإزالة العقبات الإدارية والتجاوزات التي تعترض استكمال المشاريع المتلكئة).

زيارات ميدانية

مشيرا الى أن (نهج الحكومة بالزيارات الميدانية يأتي لمتابعة تنفيذ القرارات والإشراف المباشر على سير تقديم الخدمات وتقييم الأداء). من جانبه ، عدت مديرية شؤون العشائر في ديالى ان ( لقاء رئيس مجلس الوزراء مع شيوخ العشائر في بعقوبة كان مهما ،وتطرق الى مواضيع وملفات متعددة)، واشار الى ان (السوداني حدد7 نقاط مهمة لتعزيز امن ديالى ابرزها تنفيذ شامل لمذكرات القبض واعادة هيبة الدولة واي مخالف يجب تقديمه للقضاء وليس هناك اي خطوط حمراء والجميع تحت طائلة القانون )، وتابع ان (السوداني تطرق الى ملف المهجرين ، واكد بان عودتهم امر محسوم وليس هناك اي شخص محمي من المساءلة القانونية اذا ما ارتكب مخالفة او تجاوز)، ومضى الى القول ان (السلم الاهلي خط احمر واستقرار ديالى من استقرار العراق والاولوية ستكون في تعزيز امنها وانهاء ملف الخلايا الارهابية والجريمــــة المنظمة).