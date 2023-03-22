قرارات صائبة – حسين الصدر

-1-

الطمع داء عضال ، يدفع أهله الى ممارسات مغموسة بالكثير الكثير مما لا يليق ولا يستحسن كالتلاعب بالأسعار ورفعها في اثناء الشهر الفضيل بدلاً من اجراء التخفيضات المناسبة التي تُعين الأُسر الفقيرة على تصريف امورها خلال شهر الله المبارك .

-2-

ان بعض الأسواق الاجنبية تُجري تخفيضات لزبائنها المسلمين في شهر رمضان على عكس ما يصنعه أصحاب الطمع مع اهلهم وابناء دينهم ..!

-3-

وقد قرأت اليوم خبرا يشير الى اتخاذ الحكومة المحلية في الديوانية قراراً يشدد الرقابة على الاسواق المحلية في المحافظة مع اقتراب حلول الشهر الفضيل .

{ تقرر تكثيف اجراءات المتابعة الميدانية في الاسواق المحلية والتأكد من تاريخ انتاج المواد الغذائية ،

وجودتها ،

وأسعارها ،

خشية من استغلال بعض التجار الجشعين لاقبال المواطنين الملحوظ استعداداً لشهر رمضان الفضيل ،

وسيتم شمول :

المحال

والمتاجر

والمخازن

في اسواق مركز الديوانية اضافة الى الأقضية والنواحي }

ونحن نشكر المسؤولين في محافظة الديوانية على اتخاذ هذا القرار الصائب، وندعو المحافظات العراقية الاخرى الى اتخاذ القرارات المماثلة صيانة للمواطنين من جشع التجار الطماعين .

-4-

ان اسوأ الصفات في الانسان ان يخشى رقابة الحكومة ولا يخشى رقابة الله الذي يحصى عليه كل كبيرة وصغيرة .

-5-

انّ الفرصة مواتية لنا جميعا – كُلٌّ مِنْ موقعهَ ووفقَ طاقته – لتقديم ما نستطيع تقديمه من خدمات للصائمين الكرام في ظل شهر الرحمة والغفران وفي موسم العتق الالهي من النار .

وطوبى للمحسنين والباذلين .