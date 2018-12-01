قرارات حُكومات الصّلعان- عبد الحق بن رحمون

هل تعلم أن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، يعانون يوميا من قلق سياسي ونفسي، سببه الصّلع، وتساقط الشعر والقِشرة؟

هذا، إذا ما اعتبرنا أن الصّلع هم الأكثر ذكاء وجاذبية، في تحقيق النجاح، والوصول إلى مناصب عليا، لأن هم الأكثر حظا وتدبيرا، والنتيجة تعطي التصور الأولي للجدية والانبهار. وهذا ما يفسره التحليل النفسي، لما يعتبرهم أكثر شفافية ووضوحا. إلا أن التقارير العلمية في علم النفس، قابلة بدورها لتبقى نسبية، ونتيجة لا يعول عليها، في ميزان السيئات والحسنات.

ولهذا، فمشكلة الصّلع والسياسات العربية، ليست بنيوية، أو وراثية أو بسبب عدوى مرضية، فالشعر صار يتساقط من تلقاء نفسه بشكل عادي، وصاحب الصلعة يلتصق بمنصبه، نظرا لتقلبات الطقس والمناخ، والمزاج، وكثرة التهافت على النيكوتين واستنشاق هواء ملوث، وهذا له انعكاس خطير، على معنويات صناع القرار.

ولماذا تكون اعتقاد ، واعتبر أن الأغنياء صلع بالوراثة، بينما الفقراء هم في مأمن من داء الصلع ، هل لأنه ليست لهم مشاكل بالضرورة، لها ارتباط برائحة الأموال الكريهة الرائحة، التي يتم جنيها من قمامة الأشقياء.

ومن سقط شعره، فلا يعول عليه؟ لأن ما تساقط من شعر لايمكن أن يعود إطلاقا، ومعلوم أن زرع الشعر، واستعمال منشطات لإعادة نموه كذبة تجارية، روجتها البرامج الشبه الطبية، وتستفيد من عائداتها كبريات الشركات التي تستمرئ على الأغنياء الأغبياء، ويصدقون وصلات دعايتها، وتبتزهم بطريقة غير مباشرة.

من جهة أخرى، تضاعف في السنوات الأخيرة، عدد الشركات المصنعة لماركات الشامبوانات، وظهرت الدعاية والاشهار، لماركات غريبة واسمها هجين ومزور، مدعية أنها تحتوي على زيوت الخيول، والأفاعي وبعض المرطبات والمعطرات، وصار من يبحث عن رطوبة ولمعان شعره، يتهافت على كل ماركة ظهرت في السوق لاقتنائها، مهما كان سعرها، لكن مصير تساقط الشعر أمر حتمي، وظاهرة عالمية لايمكن التصدي لها، حتى لو افترضنا أن الحرب العالمية الثالثة قد اندلعت.

إذن، هل فشلت شركات “الشامبوانات“? وأفلست جودتها، وصار الناس يلحون على ضرورة غسل الشعر، بمواد طبيعية، خالية من المواد الكيماوية، وهل سيعود ” الغاسول” كمنتوج طبيعي، مائة في المائة، ليتربع من جديد على عرش الجودة لغسل شعر النساء والرجال، من أجل الرطوبة والنعومة. أما مصانع الباروكات فهي مطالبة اليوم، بهندسة وابتكار تصاميم جديدة، بمختلف المقاسات والتشكيلات بحسب ضرورة فصول السنة والمناسبات. و الآن فحلم كل إنسان عربي، ليس في أن يشبع بطنه، أويدخر الأموال بحسابات بنكية في سويسرا، وإنَّما أن يتمتع بشعر صحي وجميل، بشكله الأصلي والطبيعي، ولهذا نجد مسؤولين كبار، يتساهلون مع أنجالهم وعقيلاتهم لتبذير أموالهم في صالونات الحلاقة والموضة، وكريمات ومساحيق الزينة، ورغم صرامتهم في عدم تبذير الأموال، لكنهم في النهاية يضعفون أمام تهديدات تساقط الشعر وشحوب الوجوه، ويستسلمون بسهولة، فما يحصلون عليه من أموال من اليد اليمنى يسلمونه إليهم باليد اليسرى.

وفي موضوع ذي صلة، أود أن أسرد عليكم بعض الطرائف، ففي بعض المؤتمرات وخاصة تلك التي تكون مملة، وعندما يتأخر موعد انطلاق جلستها الافتتاحية، أحرص أن ألعب لعبة مسلية وطريفة، وهي أنني أقوم بعد الروؤس الصّلع، والتي عادة ما تجلس في الصفوف الأمامية. وهذه الرؤوس الصلعاء هي عادة ما تظهر في شاشات التلفزيون بشكل مألوف، وليس مضحكا أن تدمن دائما على اختيار الصفوف الأمامية. حتى ولو “طارت عنزة” .

ملاحظة.. ربما لا أجد لها تفسيرا، لماذا الكثير من الحكومات بالدول العربية، تقوم بإعطاء المصداقية للرؤوس الصلعاء، وتعينها في المناصب العليا، وعندنا في المغرب كنا ننتبه لهذه الظاهرة، وأيضا لحالة أخرى شاذة، أي حينما نرى رأسا أصلع يقود سيارة فارهة، وتجلس إلى جواره شابة حسناء وجميلة، وهما يجوبان جيئة وذهابا شارع الكورنيش، وتبدو هذه الحسناء مغرمة به حد الجنون بالرغم من فارق السن، لذلك هل صحيح أن أصحاب الرؤوس الصلعاء مدمنون على تعداد الزوجات ؟

ويجب التأكيد، أن لا أحد في الكرة الأرضية، معفى من أن يكون رأسه أصلع، فهذه عدوى، لاعلاج منها أبداً، حتى لو تدخلت كل حكومات العالم من أجل التراجع على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

أما شركات صنع “الشامبوانات“? فهي المستفيد الأول والمستمرة في عملها وتصنيعها، وتحصد الأموال، على حساب سكان الكرة الأرضية المهددين جميعا باعتمار شعر مستعار بسبب الصّلع. وأمام انتشار عدد الصّلع بالعالم، وفشل الأسلحة، والأدوية لمحاربته ضمن تحالف عربي – خليجي – مغاربي، فمصيرنا الآن، يبقى في يد مزاج وقرارات الصّلع، الذين يحكمون العالم، بكبسة زر أحمر، أو بإمضاء صغير على بياض، ويأتون على الجمل بما حمل.