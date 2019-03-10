قدو يؤكد تورّط جهات مسؤولة بملفات فساد وخبير يقترح خطوات لإصلاح الوضع

مالية البرلمان لـ (الزمان): العراق يسدّد 11 ترليون دينار فوائد للبنوك الدولية

بغداد – قصي منذر

اتهمت اللجنة المالية النيابية جهات متنفذة لم تسمها بالتورط بملفات فساد كبيرة وتحاول ابعاد الشبهات عنها لتصدرها مواقع مسؤولية في الدولة ، مشيرة الى ان عجز الموازنة ارتفع الى 27 ترليون دينار والعراق سدد خلال العام الجاري نحو 11 ترليون دينار فوائد عن القروض للبنوك العالمية ، فيما اقترح خبير عدد من الخطوات لاصلاح وضع الاقتصاد في البلاد وتحقيق التنمية المستدامة . وقال عضو اللجنة حنين القدو لـ (الزمان) امس ان (عجز الموازنة ارتفع الى 27 ترليون دينار ونحتاج في الوقت الراهن لتخفيض ذلك عبر تعظيم المردود الايجابي لتحقيق وضع مالي جيد يبعد البلد عن الاقتراض الخارجي)، واضاف ان (تلك القروض تكبل الاقتصاد والموارد الاخرى ولاسيما ان العراق سدد خلال العام الجاري نحو 11 ترليون دينار فؤائد للبنك الدولي ولجهات اخرى وبالتالي استمرار ربط اقتصاد البلاد بهذه البنوك يهدد حياة العراقيين والموارد المالية)، وبشأن مكافحة الفساد ، اوضح قدو ان (قضية الفساد بحاجة الى ارادة سياسية واعية وتطبيق بعض المقومات لمكافحته من بينها موضوع الشفافية من خلال الاطلاع على النتائج النهائية باستخدام امكانيات الفرد والموارد المخصصة للوزارات والمؤسسات وكذلك الكشف عن نسب انجاز المشاريع)، وتابع انه (لا تزال الكثير من الدوائر والمؤسسات مبينة على اساس المحاصصة والعلاقات في التوظيف بدرجة القرابة والولاء وليس على اساس المهنية او الاستحقاق)، مشيرا الى ان (موضوع الفساد خطير وله انعكاسات كارثية على وضع الشعب ويضعف ايضا قدرة الحكومة على ايجاد مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم في انعاش الحياة بشكل عام)، مبينا ان (تطبيق المبادى والقوانين الخاصة بمحاسبة الفاسدين يسهم بالقضاء على هذه الافة التي نخرت جسد الدولة لسنوات طوال ، لكن هناك جهات متنفذة متورطة بقضايا فساد وتحاول قدر الامكان عدم الكشف عنها بسبب تصدرها مواقع المسؤولية)، ولفت قدو الى ان (التصريحات النظرية لا تجد نفعا ولا توصل لاي نتائج بشأن هذا الملف ولاسيما ان جهات متعددة ورقابية كهيئة النزاهة والمفتشين العوميين وديوان الرقابة المالية لن تحقق اي شيء خلال الاعوام الماضية ، بل على العكس ما زال الفساد مستشري في بعض الدوائر)، متمنيا على (المجلس الاعلى لمكافحة الفساد النجاح في مسعاه ولكن نشدد في الوقت ذاته على تفعيل نظام الحوكمة الالكترونية في مؤسسات الدولة والسماح لا عضاء مجلس النواب للاطلاع على المعلومات والمشاريع بشكل دقيق دون الرجوع الى الاجراءات البيروقراطية السائدة حاليا)، وبشأن تصويت البرلمان من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين ، اكد قدو ان (هذه المكاتب حلقات زائدة ولم تقدم اي فاسد)، واشار الى ان (اللجنة قررت متابعة المبالغ التي تم تخصيصيها للوزارات ضمن الموازنة والاطلاع على اليات الصرف والمشاريع المتلكئة ولاسيما ان هناك الاف من المشاريع التي اذا انجزت يكون لها تأثير ايجابي على حياة المواطن). من جانبه ، رأى النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار علي البديري ان التصدي لملف الفساد سيكون اصعب من مواجهة داعش وستسقط به رؤوس واحزاب كبيرة بحال تنفيذه بالشكل الامثل. وعد النائب عن كتلة الحكمة محمود ملا طلال ان قرار البرلمان بإلغاء هذه المكاتب ليس حلاً لمشكلة الفساد. بدوره ، اقترح الخبير الاقتصادي باسم انطوان على الحكومة تنفيذ بعض الخطوات لاصلاح الوضع الاقتصادي الهش وتحقيق التنمية المستدامة . واوضح انطوان لـ(الزمان) امس ان (العجز الحاصل في الموازنة حقيقي نتيجة زيادة النفقات في الموازنة بسبب عدم وجود ايرادات نفطية وكذلك الضرائب والرسوم الاخرى لتغطية ذلك فضلا عن ان هناك ديون مترتبة على العراق وتبلغ 110 مليار دولار وبفؤائد. وعليه يجب ان يتحول الاقتصاد الريعي الى انتاجي حتى لا تتشكل اعباء في حال انخفاض اسعار النفط عالميا)، مشيرا الى ان (تنويع الاقتصاد بشكل عام ضرورة ملحة في الوقت الراهن ويجب ان تكون الموازنات مبينة على برامج وليس بنود)، واكد انطوان ان (هناك ملامح جديدة بدأت تظهر على الساحة وفق تصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في البرلمان واتباع توجهات لهيكلة الاقتصاد واجراء عملية الاصلاح)، مبينا ان (اجراءات دعم القطاع الخاص لا تزال ضعيفة وشبه معدومة ، اذ تعد احدى مكامن الضعف في الاقتصاد العراقي ولا تتناسب مع حجمه وامكانياته ولاسيما ان تصريحات المسؤولين كثيرة بهذا الشأن لكن في الواقع نجد الكثير من المعوقات وانهم خلقوا قطاع خاص طفيلي لا اساس له يعيش على مزاد العملة واستيراد البضائع وليس على تطوير الصناعة والزراعة وهذا خطر كبير يهدد الاقتصاد)، واقترح انطوان على الحكومة (اختيار العناصر الكفوءة لتنفيذ البرنامج الحكومي ومتابعة الفاسدين بشكل اساس وكذلك تفعيل القطاعات الانتاجية ودعم القطاع الخاص كحصن منيع للنهوض بالاقتصاد والتخلص من الريعية وتحديد شكل النظام الاقتصادي في البلاد). وكان عبد المهدي قد كشف عن وجود نحو 34 ترليون دينار سائبة في الاسواق. وقال عبد المهدي في مجلس النواب (مجلس مكافحة الفساد أعد سياسة واضحة وستشهد المرحلة المقبلة تطورا كبيرا بهذا الملف)، وأكد انه (من الضروري أعطاء مكاتب المفتشين العموميين الفرصة في الحد من ظاهرة الفساد)، وكشف عبد المهدي ان (وزارة التخطيط قدمت أكثر من تسعة الآف مشروع متلكئ منذ 2004 قيمتها اكثر من 300 مليار دولار وهناك 32 مشروعا في هيئة الاستثمار متلكئة ايضا بسبب عدم توقيع عقد الارض وبسبب المتجاوزين وكذلك وجود اكثر من 274 مشروعاً بقيمة 12 مليار دولار متلكئة في المحافظات بسبب تفشي الفساد).

وكان مجلس النواب قد صوت السبت الماضي من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الإدعاء العام. في تطور لاحق ، تمكن العراق من استرداد نحو 12 مليون يورو من إسبانيا تمثل قيمة شحنات نفطية مجهزة من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإســــــــــــــــبانية عام 1988 . وقالت هيئة النزاهة في بيان امس ان (العراق تمكن من استرداد نحو 12 مليون يورو قيمة شحناتٍ نفطية مجهزة لإسبانيا بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 1988 وجمدت هذه بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي).