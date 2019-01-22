قتيل‭ ‬وأربعة‭ ‬جرحى‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬نادر‭ ‬باللاذقية‭ ‬

دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قتل‭ ‬شخص‭ ‬وأصيب‭ ‬أربعة‭ ‬آخرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إثر‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬اللاذقية،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬(سانا)،‭ ‬في‭ ‬حادثة‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬

وأوردت‭ ‬سانا‭ ‬“المعلومات‭ ‬الاولية‭ ‬(تفيد‭ ‬عن)‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬مفخخة‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ومقتل‭ ‬السائق‭ ‬وإصابة‭ ‬4‭ ‬آخرين”‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬التفجير‭ ‬وقع‭ ‬“في‭ ‬ساحة‭ ‬الحمام”‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬اللاذقية‭.‬

وأضافت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬“الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬قامت‭ ‬بتفكيك‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬ثانية‭ ‬قبل‭ ‬تفجيرها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المكان”‭.‬

واشار‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“تم‭ ‬وضع‭ ‬عبوة‭ ‬ناسفة‭ ‬في‭ ‬السيارة‭ ‬او‭ ‬قربها”‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬“المتوفى‭ ‬ليس‭ ‬انتحاريا”‭.‬

ونشرت‭ ‬الوكالة‭ ‬صورا‭ ‬تظهر‭ ‬السيارة‭ ‬وهي‭ ‬تحترق‭ ‬وحولها‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭.‬

كما‭ ‬بث‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬صورا‭ ‬لمكان‭ ‬التفجير‭ ‬أظهر‭ ‬تجمهر‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬وعناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬حوله‭.‬

وفي‭ ‬الوسط‭ ‬بينت‭ ‬الصور‭ ‬حافلة‭ ‬بيضاء‭ ‬صغيرة‭ ‬محطمة‭ ‬ومتفحمة‭ ‬فيما‭ ‬مُنع‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬بواسطة‭ ‬شريط‭ ‬أمان‭ ‬وضع‭ ‬حول‭ ‬مكان‭ ‬الانفجار‭.‬

وشهدت‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬ايلول/سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬انفجار‭ ‬سيارة‭ ‬محملة‭ ‬بكمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬عشرة‭ ‬واصابة‭ ‬25‭ ‬شخصا‭ ‬بجروح‭ ‬متفاوتة‭ ‬ووقوع‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬كبيرة‭ ‬بالسيارات‭ ‬والمنازل‭.‬

وبقيت‭ ‬محافظة‭ ‬اللاذقية‭ ‬الساحلية،‭ ‬معقل‭ ‬الطائفة‭ ‬العلوية‭ ‬التي‭ ‬تتحدر‭ ‬منها‭ ‬عائلة‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد،‭ ‬بمنأى‭ ‬نسبيا‭ ‬عن‭ ‬النزاع‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬آذار/مارس‭ ‬2011‭.‬