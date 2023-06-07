قتل حيوانات الكنغر لحمايتها من الجوع في موسم الجفاف

سيدني‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قد‭ ‬تَنفق‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬الأسترالية‭ ‬جوعاً‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تُضبط‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الحاصلة‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬أعدادها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نبّه‭ ‬خبراء‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬ومنظمات‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬البيئة،‭ ‬ووصل‭ ‬الأمر‭ ‬بالبعض‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬اقتراح‭ ‬إعدام‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬إنقاذاً‭ ‬للبقية‭. ‬تمثل‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر،‭ ‬رمز‭ ‬أستراليا،‭ ‬مشكلة‭ ‬بيئية‭ ‬كبيرة‭ ‬للدولة‭ ‬العملاقة‭ ‬بسبب‭ ‬دورة‭ ‬تكاثرها،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عددها‭ ‬إلى‭ ‬عشرات‭ ‬الملايين‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬العلف‭ ‬وفيراً‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬غزير‭ ‬للأمطار‭. ‬لكنّ‭ ‬أعدادها‭ ‬قد‭ ‬تتراجع‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭.‬

وقالت‭ ‬عالمة‭ ‬البيئة‭ ‬كاثرين‭ ‬موسبي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الجفاف‭ ‬الأخير،‭ ‬بيّنت‭ ‬تقديراتنا‭ ‬أن‭ ‬80‭% ‬إلى‭ ‬90‭% ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬نفقت‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة‭”. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ “‬تدخل‭ ‬إلى‭ ‬مراحيض‭ ‬عامة‭ ‬وتأكل‭ ‬مناديل‭ ‬الحمام‭. ‬أو‭ ‬ترقد‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬جائعة‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬صغارها‭ ‬إيجاد‭ ‬ما‭ ‬تأكله‭”. ‬وبحسب‭ ‬موسبي،‭ ‬فإن‭ ‬قتل‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬وإرسالها‭ ‬لاستهلاك‭ ‬لحومها‭ ‬أو‭ ‬للإفادة‭ ‬من‭ ‬جلدها،‭ ‬يشكّل‭ ‬وسيلة‭ ‬لتجنيبها‭ ‬معاناة‭ ‬شديدة،‭ ‬وللسيطرة‭ ‬على‭ ‬أعدادها‭.‬

وتشير‭ ‬موسبي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ “‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬عدد‭ ‬الحيوانات‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة،‭ ‬بما‭ ‬يجنّب‭ ‬أيّة‭ ‬مشكلات‭ ‬تتعلق‭ ‬برفاهيتها‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الجفاف‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ “‬إذا‭ ‬نظرنا‭ ‬إليها‭ ‬كمورد‭ ‬وتولّينا‭ ‬إدارتها‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة،‭ ‬فلن‭ ‬نشهد‭ ‬تقلصاً‭ ‬كارثياً‭ ‬في‭ ‬أعدادها‭ ‬كما‭ ‬يحصل‭ ‬الآن‭”. ‬توفّر‭ ‬الحكومة‭ ‬الأسترالية‭ ‬حماية‭ ‬للكنغر،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأنواع‭ ‬الأكثر‭ ‬انتشاراً‭ ‬ليست‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الانقراض‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬اصطيادها‭ ‬جائز،‭ ‬بشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إذن،‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الأراضي‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يُذبح‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬حيوان‭ ‬كنغر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لحومها‭ ‬أو‭ ‬جلودها‭. ‬وبحسب‭ ‬دينيس‭ ‬كينغ‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬قطاع‭ ‬منتجات‭ ‬الكنغر‭ ‬الأسترالية،‭ ‬فإن‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬أعتاب‭ ‬طفرة‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الحيوانات‭. ‬ويوضح‭ ‬كينغ‭ “‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ +‬ال‭ ‬نينيا‭+ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي،‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬المثالي‭ ‬لنمو‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬المقبلين‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬ظاهرة‭ ‬الغلاف‭ ‬الجوي‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭. ‬ويلاحظ‭ ‬كينغ‭ ‬أن‭ “‬دورة‭ ‬التكاثر‭ ‬تتسارع‭” ‬لدى‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭.‬

وبحسب‭ ‬تقديراته،‭ ‬انخفض‭ ‬عدد‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬إلى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬مليوناً‭ ‬بعد‭ ‬الجفاف‭ ‬الرهيب‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬للارتفاع‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬وقد‭ ‬يتجاوز‭ ‬60‭ ‬مليوناً‭ ‬قريباً‭.‬

تندد‭ ‬منظمات‭ ‬للرفق‭ ‬بالحيوان‭ ‬بعمليات‭ ‬الذبح‭ ‬التجاري‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬واصفة‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ “‬مذبحة‭ ‬قاسية‭”. ‬وقد‭ ‬ضغطت‭ ‬على‭ ‬ماركات‭ ‬عالمية‭ ‬كبرى‭ ‬للملابس‭ ‬الرياضية،‭ ‬مثل‭ “‬نايكي‭” ‬و‭”‬بوما‭”‬،‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬جلد‭ ‬الكنغر‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭.‬

وقالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ “‬نايكي‭” ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬إن‭ ‬الشركة‭ “‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬مورّدها‭ ‬الوحيد‭ ‬لجلود‭ ‬الكنغر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وستتوقف‭ ‬عن‭ ‬تصنيع‭ ‬أي‭ ‬منتجات‭ ‬بجلد‭ ‬الكنغر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭”.‬

في‭ ‬ولاية‭ ‬أوريغون‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تأسست‭ ‬شركة‭ ‬نايكي،‭ ‬قدم‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لحظر‭ ‬استخدام‭ ‬‭”‬أي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬حيوان‭ ‬كنغر‭ ‬ميت‭”.‬

ونددت‭ ‬منظمة‭ “‬أنيمالز‭ ‬أستراليا‭” ‬للرفق‭ ‬بالحيوان،‭ ‬بـ‭”‬ذبح‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬المتوطنة‭ (‬في‭ ‬أستراليا‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الربح‭ ‬التجاري‭”.‬

لكن‭ ‬الحملات‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة،‭ ‬رغم‭ ‬نيتها‭ ‬الحسنة،‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تضليل،‭ ‬وفق‭ ‬الخبير‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬أعداد‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬جورج‭ ‬ويلسون‭.‬

ويوضح‭ ‬ويلسون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬يقولون‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬أخلاقيا‭. ‬لكنّ‭ ‬غير‭ ‬الأخلاقي‭ ‬هو‭ ‬تركها‭ ‬تتضور‭ ‬جوعا‭”. ‬ويضيف‭ “‬الأمر‭ ‬الوحشي‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬الوقوف‭ ‬متفرجين‭” ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭.‬

رأي‭ ‬تشاطره‭ ‬موسبي‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ “‬إن‭ ‬وقف‭ ‬قتل‭ ‬حيوانات‭ ‬الكنغر‭ ‬بسبب‭ ‬جلودها‭ ‬أو‭ ‬لحومها‭ ‬لن‭ ‬يجلب‭ ‬أي‭ ‬فائدة‭”‬،‭ ‬بل‭ “‬سيجعل‭ ‬الأمور‭ ‬أسوأ‭”.‬