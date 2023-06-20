قتلى وجرحى في هجوم قرب مستوطنة بالضفة

{ القدس (أ ف ب) – أكد مصدر طبي ،مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال المصدر انه (تم تأكيد وفاة أربعة أشخاص واصابة آخرين، في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة). ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الهجوم بأنه إرهابي ،ودعا الى (بذل كافة الجهود لاعتقال المهاجمين). ويأتي الهجوم غداة مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.وقتل شاب فلسطيني في بلدة حوسان قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية. من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن (مشتبها به ألقى قنابل حارقة باتجاه جنود إسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية قرب البلدة الفلسطينية).