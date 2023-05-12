قتلى وجرحى في اشتباكات ليبية مسلحة

الزمان:

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطواري في ليبيا أسامة علي، مقتل شخصين، وإصابة آخرين جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة ضي الهلال في مدينة الزاوية، ليلة البارحة، بين مجموعتبن مسلحتين.

وأكد مركز طب الطوارئ فرع المنطقة الغربية، مقتل شخص واحد على أقل تقدير، وإصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة، جراء الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية، وتمكن المركز من إجلاء 25 عائلة من مناطق الاشتباكات، كما تم إجلاء 35 حالة من مركز الكلى الواقع في منطقة النزاع.

واستمرت الاشتباكات العنيفة بمدينة الزاوية مساء يوم أمس الخميس، بين مجموعات مسلحة داخل الأحياء المأهولة بالسكان، أسفرت عن وقوع ضحايا في النزاع المسلح بالمدينة، إضافة إلى تعرض مستوصف ضي الهلال لاحتراق أجزاء كبيرة منه جراء سقوط قذيفة به.