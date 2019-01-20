قتلى وجرحى بإنفجار في محيط دمشق

{ بيروت – ا ف ب: أسفر الانفجار الذي وقع في دمشق صباح امس الأحد عن سقوط قتلى وجرحى، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي لم يتمكن حتى الآن من تحديد حصيلة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن “الانفجار الكبير وقع قرب فرع أمني في جنوب دمشق، إلا أنه ليس واضحاً ما اذا كان ناتجاً عن عبوة ناسفة أو تفجير انتحاري”، مشيراً إلى أنه أعقبه تبادل كثيف لإطلاق النار. وأوضح عبد الرحمن أن التفجير، الأول في دمشق منذ أكثر من عام، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من دون أن يتمكن من تحديد حصيلة حتى الآن. وكان الاعلام الرسمي السوري أفاد في وقت سابق عن دوي انفجار عند الطريق السريع في جنوب العاصمة، مشيراً إلى أنباء أولية تتحدث عن “عمل إرهابي” من دون إضافة أي تفاصيل. ومنذ العام 2011بقيت دمشق نسبياً بمنأى عن النزاع الدامي الذي تشهده البلاد، الا انها تعرضت لتفجيرات عدة تبنت معظمها تنظيمات جهادية. كما كانت عرضة لقذائف الفصائل المعارضة حين كانت تسيطر على أحياء في أطرافها ومناطق في محيطها. وإثر عمليات عسكرية واتفاقات إجلاء مع الفصائل المعارضة والجهاديين، تمكن الجيش السوري في أيار العام 2018 من استعادة السيطرة على كافة أحياء مدينة دمشق ومحيطها. ولم تشهد العاصمة منذ فترة طويلة أي تفجيرات، لكن جرى استهداف مناطق قربها في قصف جوي اتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه. وباتت القوات الحكومية اليوم تسيطر على أكثر من ستين في المئة من مساحة البلاد. وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.