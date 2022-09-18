قتلى في غارات تركية على مواقع للجيش السوري قرب كوباني

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

شنت‭ ‬تركيا‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬عدة‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬وقوات‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬اشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

واستهدفت‭ ‬الغارات‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قره‭ ‬موغ‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬مدينة‭ ‬كوباني‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬شرق‭ ‬حلب،‭ ‬كما‭ ‬ذكر‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرا‭.‬

وأضاف‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬داخل‭ ‬سوريا‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬الثلاثة‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬السوريين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬مرشح‭ ‬للارتفاع‭ ‬نظرا‭ ‬لسقوط‭ ‬جرحى‭ ‬بعضهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬خطرة‭.‬

ويذكر‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬شهدت‭ ‬قبل‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬التركي‭ ‬استهدافا‭ ‬للأراضي‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حذرت‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬سترد‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬هجمات‭ ‬مباشرة‭ ‬تركية‭ ‬تستهدف‭ ‬قواتها‭. ‬وجاء‭ ‬التحذير‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬تركية‭ ‬منتصف‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬للجيش‭ ‬السوري‭ ‬قرب‭ ‬كوباني‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬