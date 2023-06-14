قتلى في ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا

كييف‭ – ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬

استهدفت‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬روسية‭ ‬جنوب‭ ‬وشرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬بينما‭ ‬ردت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬الكثيفة‭.‬‮ ‬‭ ‬أطلقت‭ ‬روسيا‭ ‬أربعة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬كاليبر‮»‬‭ ‬من‭ ‬سفينة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬أوديسا‭ ‬الساحلية‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬بينما‭ ‬أسقطت‭ ‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭.‬‮ ‬‭ ‬واصاب‭ ‬أحد‭ ‬الصواريخ‭ ‬مستودعا‭ ‬للأغذية،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬موظفين‭ ‬وإصابة‭ ‬سبعة‭ ‬بجروح،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬قائد‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أوليغ‭ ‬كيبر‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬‭. ‬وجُرح‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬آخرين‭ ‬بعدما‭ ‬تضرر‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬ومتاجر‭ ‬ومجمّع‭ ‬سكني‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬قتال‭ ‬جوي‭ ‬والموجة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬الانفجار‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬مدينتي‭ ‬كراماتورسك‭ ‬وكوستيانتينيفكا‭ ‬شرقا،‭ ‬أدت‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬روسية‭ ‬نُفّذت‭ ‬ليلا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬وتدمير‭ ‬عشرات‭ ‬المنازل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬لمنطقة‭ ‬دونيتسك‭. ‬وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بانّ‭ ‬انفجاراً‭ ‬في‭ ‬كراماتورسك‭ ‬خلّف‭ ‬حفرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬يضمّ‭ ‬منازل‭ ‬من‭ ‬طابق‭ ‬وطابقين‭. ‬وأدى‭ ‬الانفجار‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬بعض‭ ‬المنازل‭ ‬بالكامل،‭ ‬بينما‭ ‬سقطت‭ ‬نوافذ‭ ‬البعض‭ ‬الآخر‭ ‬أو‭ ‬فقدت‭ ‬أسطحها‭. ‬كذلك،‭ ‬أسفر‭ ‬الهجوم‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين،‭ ‬بينما‭ ‬أصيب‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬وتمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطية‭ ‬أناستاسيا‭ ‬كورزون‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬هربت‭ ‬هي‭ ‬وزوجها‭ ‬من‭ ‬منزلهما‭ ‬المدمر،‭ ‬ثم‭ ‬حاول‭ ‬آخرون‭ ‬انتشال‭ ‬الجيران‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬خلال‭ ‬20‭ ‬دقيقة‭ ‬للمساعدة‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬جروح‭ ‬في‭ ‬ذراعها‭ ‬بسبب‭ ‬الزجاج‭ ‬المتطاير‭. ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬أنّها‭ ‬شنّت‭ ‬عدّة‭ ‬ضربات‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬و‮»‬المرتزقة‭ ‬الأجانب‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬مستودعات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬أجنبية‭ ‬الصنع‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬ضرب‭ ‬جميع‭ ‬الأهداف‭ ‬المحدّدة‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬الأوكراني‭ ‬الأربعاء‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬أصيبت‭ ‬خلال‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬سيريدينا‭ ‬بودا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سومي،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الروسية‭.‬