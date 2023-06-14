قتلى في ضربات صاروخية روسية على أوكرانيا

كييف – موسكو – الزمان
استهدفت ضربات صاروخية روسية جنوب وشرق أوكرانيا الأربعاء ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى بينما ردت الدفاعات الجوية الأوكرانية على الهجمات الكثيفة. أطلقت روسيا أربعة صواريخ من طراز «كاليبر» من سفينة في البحر الأسود على مدينة أوديسا الساحلية (جنوب)، وفق ما أعلن سلاح الجو بينما أسقطت الدفاعات الجوية ثلاثة منها. واصاب أحد الصواريخ مستودعا للأغذية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين وإصابة سبعة بجروح، وفق ما أعلن قائد الإدارة العسكرية في المنطقة أوليغ كيبر على تلغرام. وأضاف «قد يكون هناك أشخاص تحت الأنقاض». وجُرح ستة أشخاص آخرين بعدما تضرر مركز تجاري ومتاجر ومجمّع سكني وسط المدينة «نتيجة قتال جوي والموجة التي أحدثها الانفجار». وفي مدينتي كراماتورسك وكوستيانتينيفكا شرقا، أدت ضربات صاروخية روسية نُفّذت ليلا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات المنازل، وفق ما أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة دونيتسك. وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بانّ انفجاراً في كراماتورسك خلّف حفرة كبيرة في شارع يضمّ منازل من طابق وطابقين. وأدى الانفجار إلى تدمير بعض المنازل بالكامل، بينما سقطت نوافذ البعض الآخر أو فقدت أسطحها. كذلك، أسفر الهجوم عن مقتل شخصين، بينما أصيب آخرون بجروح وتمّ إجلاؤهم لتلقي العلاج. وقالت الشرطية أناستاسيا كورزون (33 عاماً) لوكالة فرانس برس إنها هربت هي وزوجها من منزلهما المدمر، ثم حاول آخرون انتشال الجيران من تحت الأنقاض. وأضافت «زملائي في الشرطة كانوا في المكان خلال 20 دقيقة للمساعدة»، مشيرة إلى جروح في ذراعها بسبب الزجاج المتطاير. أعلنت روسيا أنّها شنّت عدّة ضربات خلال الليل استهدفت القوات الأوكرانية و»المرتزقة الأجانب» وكذلك مستودعات تحتوي على أسلحة أجنبية الصنع. وقالت وزارة الدفاع إنّه «تمّ ضرب جميع الأهداف المحدّدة». كذلك، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني الأربعاء مقتل ستة أشخاص الثلاثاء في سيارة أصيبت خلال غارة جوية روسية في شمال شرق أوكرانيا على مقربة من بلدة سيريدينا بودا في منطقة سومي، بالقرب من الحدود الروسية.