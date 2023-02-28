قتلى الزلزال تجاوزوا 50 ألفاً و50 قرية في سوريا لم تصلها فرق الإنقاذ

بيروت‭- ‬إسطنبول‭ -‬الزمان‭ ‬

تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬جراء‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمر‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬عتبة‭ ‬خمسين‭ ‬ألفاً،‭ ‬بعد‭ ‬ارتفاع‭ ‬إجمالي‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مطابقة‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬احصاءات‭ ‬وثّقتها‭ ‬جهات‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وحدها‭ ‬5951‭ ‬شخصاً،‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬شبه‭ ‬نهائية،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أحصت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬التركية‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬‮«‬آفاد‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬44،374‭ ‬شخصاً،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬البلدين‭ ‬إلى‭ ‬50،325‭ ‬شخصاً‭. ‬ووثق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومقره‭ ‬بريطانيا،‭ ‬و‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬والمصادر‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬الحصيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة،‭ ‬أحصى‭ ‬المرصد‭ ‬2243‭ ‬قتيلاً،‭ ‬أي‭ ‬824‭ ‬شخصاً‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬أعلنته‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭.‬‮ ‬‭ ‬ويقول‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬50‭ ‬قرية‭ ‬لم‭ ‬تصلها‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ،‭ ‬ودفن‭ ‬موتاها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬وألحق‭ ‬الزلزال‭ ‬دماراً‭ ‬هائلاً‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭) ‬وإدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬وحماة‭ (‬وسط‭) ‬واللاذقية‭ ‬وطرطوس‭ (‬غرب‭)‬،‭ ‬ليضاعف‭ ‬مآسي‭ ‬شعب‭ ‬يعاني‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬نزاع‭ ‬مُدمر‭ ‬قسم‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬أطراف‭ ‬عدة‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة،‭ ‬أحصت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬السورية‭ ‬مقتل‭ ‬1414‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬نهائية‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬دمشق،‭ ‬أحصت‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الموقتة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬سلطة‭ ‬محلية‭ ‬منبثقة‭ ‬عن‭ ‬الائتلاف‭ ‬السوري‭ ‬لقوى‭ ‬الثورة‭ ‬والمعارضة،‭ ‬ومقره‭ ‬اسطنبول،‭ ‬مقتل‭ ‬4،537‭ ‬شخصاً‭. ‬واعتمدت‭ ‬في‭ ‬حصيلتها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يشرح‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬فيها‭ ‬مرام‭ ‬الشيخ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬على‭ ‬معطيات‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الطبية،‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬أهلية‭ ‬ومجالس‭ ‬محلية‭ ‬وثّقت‭ ‬دفن‭ ‬ضحايا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬المستشفيات‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬اعتمدت‭ ‬منذ‭ ‬حصول‭ ‬الزلزال‭ ‬على‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬منظمة‭ ‬الخوذ‭ ‬البيضاء‭ (‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭) ‬والتي‭ ‬توثق‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬انتشلهم‭ ‬عناصرها‭.‬

وتعد‭ ‬الحصيلة،‭ ‬وفق‭ ‬الشيخ،‭ ‬‮«‬شبه‭ ‬نهائية‭ ‬مع‭ ‬انتشال‭ ‬غالبية‭ ‬الضحايا‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬وحدة‭ ‬تنسيق‭ ‬الدعم‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركاء‭ ‬المحليين‭ ‬لمكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬‮ ‬‭ ‬ويعتمد‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬إحصاءات‭ ‬المنظمة‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬منظمات‭ ‬صحية‭ ‬يدعمها،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسمه‭.‬

وحصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬اشلأخيرة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬مطابقة‭ ‬للارقام‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬أعلنتها‭.‬

وتشمل‭ ‬الحصيلة،‭ ‬وفق‭ ‬الشيخ،‭ ‬كافة‭ ‬المناطق‭ ‬الخارجة‭ ‬عن‭ ‬سيطرة‭ ‬دمشق‭ ‬والتي‭ ‬ضربها‭ ‬الزلزال‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬نفوذ‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬السورية‭ ‬الموالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭).‬

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