قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬عمارة‭ ‬باسطنبول‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭ ‬أن‭ ‬شخصا‭ ‬واحدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لقي‭ ‬مصرعه‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كارتال‭ ‬بمنطقة‭ ‬مالتبه،‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الآسيوي‭ ‬من‭ ‬إسطنبول‭.‬

وأفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬«ديلي‭ ‬صباح»‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المارة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المبنى،‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬طواق‭ ‬ويضم‭ ‬14‭ ‬شقة،‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يخشون‭ ‬من‭ ‬احتجاز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البناية‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

وأشارت‭ ‬التقارير‭ ‬الصحفية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬هرعت‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الحادث،‭ ‬بينما‭ ‬تحاول‭ ‬إدارة‭ ‬الطوارئ‭ ‬والإطفاء‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬ناجين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المبنى‭.‬

ويضم‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬مشغلا‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬25‭ ‬شخصا،‭ ‬بحسب‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬إن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البناية‭ ‬«القديمة»‭ ‬كانوا‭ ‬داخلها‭ ‬عندما‭ ‬انهارت‭ ‬من‭ ‬تلقاء‭ ‬نفسها‭.‬