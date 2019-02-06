قتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬عمارة‭ ‬باسطنبول‭ ‬

اسطنبول – الزمان
قالت وسائل إعلام تركية أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في انهيار مبنى مؤلف من 7 طوابق في حي كارتال بمنطقة مالتبه، في الجزء الآسيوي من إسطنبول.
وأفادت صحيفة «ديلي صباح» أن بعض المارة بالقرب من المبنى، المؤلف من 7 طواق ويضم 14 شقة، أصيبوا بجروح، مشيرة إلى أن المسؤولين يخشون من احتجاز العديد من سكان البناية تحت الأنقاض.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن فرق الإنقاذ هرعت إلى منطقة الحادث، بينما تحاول إدارة الطوارئ والإطفاء البحث عن ناجين تحت أنقاض المبنى.
ويضم الطابق الأرضي من المبنى مشغلا يعمل فيه 25 شخصا، بحسب مواطنين في المنطقة. وقال شهود عيان إن العديد من سكان البناية «القديمة» كانوا داخلها عندما انهارت من تلقاء نفسها.