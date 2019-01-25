قتلى‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬الجمعة‭ ‬والمهدي‭ ‬يدعو‭ ‬لرحيل‭ ‬البشير‭ ‬

الخرطوم‭ – ‬الزمان‭ ‬

سقط‭ ‬ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬تظاهرات‭ ‬الجمعة‭ ‬بالسودان‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الصادق‭ ‬المهدي‭ ‬أبرز‭ ‬زعيم‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬الجمعة‭ ‬أنه‭ ‬يؤيد‭ ‬«الحراك‭ ‬الشعبي»‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬«يجب‭ ‬أن‭ ‬يرحل»‭. ‬وأوضح‭ ‬المهدي،‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬الأمة‭ ‬المعارض،‭ ‬في‭ ‬خطبة‭ ‬الجمعة‭ ‬بحضور‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬مناصريه‭ ‬«نؤيد‭ ‬هذا‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭. ‬ونحن‭ ‬له‭ ‬داعمين»‭. ‬وقال‭ ‬«قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50»‭ ‬شخصا‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬حركة‭ ‬الاحتجاج‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الاول/ديسمبر‭ ‬2018‭.‬

وأضاف‭ ‬المهدي‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬مطالب‭ ‬هذا‭ ‬الحراك‭ ‬الشعبي‭ ‬هو‭ ‬«أن‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يرحل‭ ‬وتحل‭ ‬محله‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية»‭. ‬وأكد‭ ‬الزعيم‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬خطبته‭ ‬«سنحتشد‭ ‬في‭ ‬المظاهرات‭ ‬السلمية‭ ‬والاعتصامات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬السودان»‭. ‬وتهز‭ ‬احتجاجات‭ ‬دامية‭ ‬السودان‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬عقب‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬أسعار‭ ‬الخبز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬تظاهرات‭ ‬واسعة‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬حكم‭ ‬البشير‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الخميس،‭ ‬ذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬سوداني‭ ‬رفيع‭ ‬أن‭ ‬متظاهرا‭ ‬توفي‭ ‬خلال‭ ‬تجمع‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭. ‬وأكدت‭ ‬لجنة‭ ‬أطباء‭ ‬السودان‭ ‬المركزية‭ ‬المرتبطة‭ ‬باتحاد‭ ‬المهنيين‭ ‬السودانيين‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬أن‭ ‬متظاهرين‭ ‬اثنين‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬الخميس‭.‬

وبذلك،‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول/ديسمبر‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثين،‭ ‬وفق‭ ‬الأرقام‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المسؤولين‭. ‬وقدرت‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬40‭.‬

والمهدي‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ ‬أحد‭ ‬أقدم‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬رئيس‭ ‬للحكومة‭ ‬منتخب‭ ‬ديموقراطيا‭. ‬وقد‭ ‬طرد‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬بانقلاب‭ ‬حمل‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬1989‭.‬