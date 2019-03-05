قتال من دون تكليف أوروبي

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فاتح عبد السلام

لعبة‭ ‬الارهاب‭ ‬لم‭ ‬تنته‭ ‬،‭ ‬أيّاً‭ ‬كان‭ ‬منسقها‭ ‬وقائدها‭ ‬ومرتب‭ ‬شؤونها‭ ‬في‭ ‬العالم‭ . ‬وتدل‭ ‬مؤشرات‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬متفجرات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬ومحطة‭ ‬قطار‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬اثبات‭ ‬الوجود‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬تنظيم‭ ‬يرى‭ ‬نفسه‭ ‬مندحراً‭ ‬في‭ ‬معاقل‭ ‬الخراب‭ ‬التي‭ ‬خسروها‭ ‬فغي‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬وسواها‭ .‬

أوروبا‭ ‬برغم‭ ‬كل‭ ‬استعداداتها‭ ‬حائرة‭ ‬في‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مصير‭ ‬مواطنيها‭ ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بالارهاب‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ . ‬

وثمة‭ ‬خطورة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬تطوعوا‭ ‬للذهاب‭ ‬والقتال‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬والتحقوا‭ ‬هناك‭ ‬تحت‭ ‬رايات‭ ‬مليشيات‭ ‬

،‭ ‬ذلك‭ ‬انهم‭ ‬خالفوا‭ ‬قوانين‭ ‬بلدانهم‭ ‬الاوروبية‭ ‬،‭ ‬وانهم‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الوصف‭ ‬انخرطوا‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬قتل‭ ‬ودم‭ ‬وذبح‭ ‬خارج‭ ‬التكليف‭ ‬الرسمي‭ ‬،‭ ‬وعادوا‭ ‬حاملين‭ ‬لروح‭ ‬قتالية‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬منضبطة‭ ‬داخل‭ ‬المجتمعات‭ ‬الاوروبية،‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الازمات‭ ‬أو‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬بين‭ ‬المواطنيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬أصول‭ ‬مختلفة‭ ‬وخلفيات‭ ‬عقائدية‭ ‬ومذهبية‭ ‬متضادة‭ . ‬ربما‭ ‬يستسهل‭ ‬الذي‭ ‬مارس‭ ‬القتل‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬أن‭ ‬يعمد‭ ‬لانتهاج‭ ‬الاسلوب‭ ‬ذاته‭ ‬مع‭ ‬مواطنين‭ ‬يحملون‭ ‬افكاراً‭ ‬مضادة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

اوروبا‭ ‬خاصة‭ ‬،‭ ‬أمام‭ ‬مسؤولية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الذين‭ ‬سافروا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬الحرب‭ ‬للقتال‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكلفهم‭ ‬دولهم‭ ‬بهذا‭ ‬العمل‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬محرم‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬الاوروبية‭ ‬كافة‭ . ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الركون‭ ‬او‭ ‬القبول‭ ‬باستجابة‭ ‬مواطن‭ ‬اوروبي‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬عراقي‭ ‬او‭ ‬ايراني‭ ‬او‭ ‬سوري‭ ‬للسفر‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬قتال‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬بحسب‭ ‬فتوى‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية