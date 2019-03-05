قتال من دون تكليف أوروبي

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فاتح عبد السلام
لعبة الارهاب لم تنته ، أيّاً كان منسقها وقائدها ومرتب شؤونها في العالم . وتدل مؤشرات العثور على متفجرات في مطار هيثرو ومحطة قطار رئيسية في لندن على انّ هناك جولة جديدة من محاولات اثبات الوجود لتنظيم داعش او اي تنظيم يرى نفسه مندحراً في معاقل الخراب التي خسروها فغي العراق وسوريا وليبيا وسواها .
أوروبا برغم كل استعداداتها حائرة في البت في مصير مواطنيها الذين التحقوا بالارهاب في مناطق الشرق الاوسط .
وثمة خطورة أخرى من الذين تطوعوا للذهاب والقتال ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا والتحقوا هناك تحت رايات مليشيات
، ذلك انهم خالفوا قوانين بلدانهم الاوروبية ، وانهم في سياق الوصف انخرطوا في عمليات قتل ودم وذبح خارج التكليف الرسمي ، وعادوا حاملين لروح قتالية قد لا تكون منضبطة داخل المجتمعات الاوروبية، لاسيما في أوقات الازمات أو الاحتكاكات بين المواطنيين من ذوي أصول مختلفة وخلفيات عقائدية ومذهبية متضادة . ربما يستسهل الذي مارس القتل ضد داعش في سوريا والعراق أن يعمد لانتهاج الاسلوب ذاته مع مواطنين يحملون افكاراً مضادة له في اوروبا والولايات المتحدة.
اوروبا خاصة ، أمام مسؤولية كبرى في تشخيص الذين سافروا الى مناطق الحرب للقتال ضد داعش من دون أن تكلفهم دولهم بهذا العمل ، وهو محرم في القوانين الاوروبية كافة . إذ لا يمكن الركون او القبول باستجابة مواطن اوروبي من اصل عراقي او ايراني او سوري للسفر والانخراط في قتال ضد داعش بحسب فتوى .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية