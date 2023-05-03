قتال حول المطار والتلفزيون مع وصول المبعوث الأممي للشأن الانساني

اقتحام‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم

الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬

استمرت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬الأربعاء‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الجنرالين‭ ‬المتصارعين‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬وصول‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لايجاد‭ ‬مخرج‭ ‬من‭ ‬الازمة‭ ‬الحالية‭.‬‮ ‬

‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬اية‭ ‬علامات‭ ‬لاحترام‭ ‬الهدنة‭ ‬المعلنة‭.‬

وأكد‭ ‬مفوّض‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬الأربعاء‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أنّه‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭ ‬‮«‬لتأكيد‭ ‬التزام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تجاه‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‮»‬،

وأتت‭ ‬زيارة‭ ‬غريفيث‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬خارجية‭ ‬جنوب‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬وافقا‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬سلفا‭ ‬كير،‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬تبدأ‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬الطرفان‭ ‬رسميًا‭ ‬موافقتهما‭ ‬بعد‭.‬

وتسود‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬العاصمة‭ ‬السودانية‭ ‬منذ‭ ‬اندلعت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬نائبه‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ ‬لمعروف‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬حميدتي‮»‬‭. ‬وأسفرت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬دارفور‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬قتيل‭ ‬و5000‭ ‬جريح،‭ ‬بحسب‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنّها‭ ‬أقلّ‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الواقع‭.‬

اتفق‭ ‬الطرفان‭ ‬سابقًا‭ ‬على‭ ‬هدن‭ ‬عديدة‭ ‬لفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬لم‭ ‬يلتزما‭ ‬بها،‭ ‬وتواصلت‭ ‬الاشتباكات‭ ‬رغم‭ ‬الاتفاقات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬آخرها‭ ‬الأربعاء‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬22‭.‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬

‭- ‬تواصل‭ ‬العنف‭ ‬والفرار‭ -‬‮ ‬

أفاد‭ ‬سكان‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬بسماعهم‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬اشتباكات‭ ‬ودوي‭ ‬انفجارات‭ ‬باتجاه‭ ‬مقر‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬في‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ (‬غرب‭ ‬الخرطوم‭)‬‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬آخرون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بسماع‭ ‬‮«‬أصوات‭ ‬مضادات‭ ‬الطائرات‭ ‬الأرضية‭ ‬قرب‭ ‬المطار‮»‬‭.‬

كذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬عمليات‭ ‬لإجلاء‭ ‬مدنيين‭ ‬وتقود‭ ‬جهوداً‭ ‬لوقف‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة،‭ ‬لأربعاء‭ ‬أنّ‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلّحة‭ ‬اقتحمت‭ ‬وخرّبت‭ ‬ملحقيتها‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

ولم‭ ‬يُشر‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬جراء‭ ‬عملية‭ ‬الاقتحام‭.‬

دفع‭ ‬هذا‭ ‬العنف‭ ‬المتصاعد‭ ‬الأجانب‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬البلاد‭ ‬كما‭ ‬يواصل‭ ‬السودانيون‭ ‬بالآلاف‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬بلدهم‭ ‬أو‭ ‬الفرار‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬متحدّث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬إنّ‭ ‬المعارك‭ ‬الدائرة‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬أجبرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬334‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬النزوح‭ ‬داخل‭ ‬البلاد،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭. ‬وتتوقع‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬فرار‭ ‬‮«‬800‭ ‬ألف‭ ‬شخص‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬وتشاد‭ ‬وأثيوبيا‭ ‬وافريقيا‭ ‬الوسطى‭. ‬أما‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يستطيعون‭ ‬مغادرة‭ ‬السودان،‭ ‬وكثيرون‭ ‬منهم‭ ‬لعدم‭ ‬توافر‭ ‬الامكانات‭ ‬المالية،‭ ‬فيواجهون‭ ‬نقصا‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والمياه‭ ‬والكهرباء‭ ‬فيما‭ ‬تصل‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬أساهي‮»‬‭ ‬اليابانية‭ ‬نشرت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬وسط‭ ‬الصعوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا،‭ ‬وفرار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السودانيين‭ … ‬تواجه‭ ‬مصر‭ ‬أيضا‭ ‬مشاكل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬مشكلات‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬التضخم‭ ‬وزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الضروريات‭ ‬اليومية‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عبور‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬سوداني‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭.‬

‭- ‬‮«‬كارثة‮»‬‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ -‬‮ ‬

حذرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬النزاع‭ ‬يحوّل‭ ‬المأساة‭ ‬الانسانية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬

وعبرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬عن‭ ‬خشيتها‭ ‬من‭ ‬‮«‬كارثة‮»‬‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الصحّي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬أساساً‭ ‬هشّا‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأفقر‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

والثلاثاء،‭ ‬أعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬أنّ‭ ‬برامجها‭ ‬المخصّصة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬لم‭ ‬تؤمّن‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬سوى‭ ‬14‭%‬‭ ‬من‭ ‬التمويلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لعملياتها‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬وما‭ ‬زالت‭ ‬بحاجة‭ ‬لنحو‭ ‬1،5‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لتلبية‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التي‭ ‬تفاقمت‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬المعارك‭.‬

وما‭ ‬زاد‭ ‬الوضع‭ ‬سوءًا‭ ‬هو‭ ‬أنّ‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬والنهب‭ ‬لم‭ ‬توفر‭ ‬المستشفيات‭ ‬ولا‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬اضطر‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬أعماله‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬

وتعمل‭ ‬16‭%‬‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬ولكنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬المستلزمات‭ ‬وكوادرها‭ ‬الطبية‭ ‬منهكة،‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭.‬

وخارج‭ ‬الخرطوم،‭ ‬تسود‭ ‬الفوضى‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬غرب‭ ‬دارفور‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬مدنيون‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬المتناحرة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭.‬

وأحصت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬سقوط‭ ‬قرابة‭ ‬مئة‭ ‬قتيل‭ ‬منذ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الالفية‭ ‬الثانية‭ ‬حربا‭ ‬أهلية‭ ‬أوقعت‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬وأدّت‭ ‬إلى‭ ‬نزوح‭ ‬2،5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وأعربت‭ ‬نقابة‭ ‬الأطباء‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬إزاء‭ ‬‮«‬الانهيار‭ ‬الكامل‭ ‬للنظام‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الجنينة‮»‬،‭ ‬عاصمة‭ ‬غرب‭ ‬دارفور،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنّ‭ ‬نهب‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬ومخيّمات‭ ‬النازحين‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إجلاء‭ ‬عاجل‮»‬‭ ‬للفرق‭ ‬الإنسانية‭.‬