قبل فوات الأوان – قصي الأعرجي

كثر الحديث حول الموازنة وارتفاع المديونية فيها

أود الإشارة إلى أن المديونية ليست عيبا فكبرى الدول سواءا العالمية او الإقليمية عليها مديونيات

ومنها أميركا واليابان والمانيا وكذالك دول الخليج ومصر ….الخ

الا أن الإشكالية في المديونيات (العراقية ) انها دائما تذهب هدرا لنفقات تشغيلية وفي الأعم الأغلب على الرواتب وهنا تكمن الكارثة.

وإلا فإن المديونيات قد تتحول إلى قوة إيجابية في حال تم استخدامها في الاستثمار والتنمية والتطوير والبنية التحتية كما هو حاصل في الدول الكبرى والدول التي تسير بوتيرة تنمية متصاعدة

باختصار اذا كانت كفة الميزان لصالح الاستثمار والتنمية في الموازنة فنحن في السليم

وإلا فالأمر بحاجة إلى التدارك قبل فوات الأوان.

{ مهندس استشاري ورجل أعمال