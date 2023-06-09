قبلة من ورقة الورد – كزال ابراهيم خدر

ترجمة: نسرين محمد غلام

-1-

أنا اريد ان أقبل يدك

وليس جبينك وشفتيك

لكي لا تجف

احاسيس وشعور التي تسكن قلبي

كبرودة الغبار والاتربة التي تغطي صحراء قلبك

-2-

إن كنت تريد أن تقبلني

عليك أن تجلب معك جواز سفر

لتعبر حدودي

تاكد إن لم تكن أنت

لم اغفر لاحد غيرك

-3-

انا اتبادل قبلة بقبلة

وانت تعلم ان الدّين هكذا ايضآ

هذا هو قانون عشقي

لا اعلم كيف تتقبله انت ؟

-4-

انا اقبل قذلة شعرك

لاني اعتبرها بستاني

انت اعلم بحال العاشق

يعشق اللقاء بين البساتين

-5-

انا .. فقط قبلتك انت

لن ابدله بمئات القبلات

هذا هو قانون قلبي

و لن امسحە حتى عند القاضي

-6-

يمكن لن اشبع بقبلة واحدة

لان قبلتك انت شراب

وشفتيك تسكرني

-7-

ان قبلتك احد

انا ، قلبي و جسدي يرتجفان

ان لم تكن شفتاي انا

حتى ثلوج الجبال لن تجمدك

-8-

تقول لي لا تقبليني كثيرا

لكي لا تزول روج شفتيك

اي عاشق انا

ان تفرق شفتي عن شفتيك

-9-

لا تغلق بابك في وجهي

ان التجات اليك كل يوم

لان قلبي يهواك انت فقط

واصبح جسدي هدية لك

-10-

اعرفُك من بعيد

تفوح منك رائحة قبلاتي

انت تعلم كل من يبصر

يعلم من اين تشرق الشمس