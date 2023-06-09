قبلة من ورقة الورد – كزال ابراهيم خدر
ترجمة: نسرين محمد غلام
-1-
أنا اريد ان أقبل يدك
وليس جبينك وشفتيك
لكي لا تجف
احاسيس وشعور التي تسكن قلبي
كبرودة الغبار والاتربة التي تغطي صحراء قلبك
-2-
إن كنت تريد أن تقبلني
عليك أن تجلب معك جواز سفر
لتعبر حدودي
تاكد إن لم تكن أنت
لم اغفر لاحد غيرك
-3-
انا اتبادل قبلة بقبلة
وانت تعلم ان الدّين هكذا ايضآ
هذا هو قانون عشقي
لا اعلم كيف تتقبله انت ؟
-4-
انا اقبل قذلة شعرك
لاني اعتبرها بستاني
انت اعلم بحال العاشق
يعشق اللقاء بين البساتين
-5-
انا .. فقط قبلتك انت
لن ابدله بمئات القبلات
هذا هو قانون قلبي
و لن امسحە حتى عند القاضي
-6-
يمكن لن اشبع بقبلة واحدة
لان قبلتك انت شراب
وشفتيك تسكرني
-7-
ان قبلتك احد
انا ، قلبي و جسدي يرتجفان
ان لم تكن شفتاي انا
حتى ثلوج الجبال لن تجمدك
-8-
تقول لي لا تقبليني كثيرا
لكي لا تزول روج شفتيك
اي عاشق انا
ان تفرق شفتي عن شفتيك
-9-
لا تغلق بابك في وجهي
ان التجات اليك كل يوم
لان قلبي يهواك انت فقط
واصبح جسدي هدية لك
-10-
اعرفُك من بعيد
تفوح منك رائحة قبلاتي
انت تعلم كل من يبصر
يعلم من اين تشرق الشمس