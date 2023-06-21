قبلة على جبين الأب في عيده

بيروت – محسن حسين

امس الاربعاء21 حزيران هو عيد الاب في العراق ومعظم الدول العربية.

وكما احتفلنا بعيد الام في 21 اذار علينا ان نحتفل بعيد الاب ونقول لابائنا كل عام وانتم بخير ونقدم لهم هدية مهما كانت ولو قبلة على الجبين.

اما الذين فقدوا اباءهم بالوفاة مثلي انا فلهم ان يستذكروا كم تعب الاباء الى جانب امهاتهم على تربيتهم ورعايتهم.

وقد نشرت مقالا احيي ابي الذي تعب كثيرا كي اصبح صحفيا معروفا على الاقل في معظم الدول العربية.

وكما هو الحال في عيد الام فان دول العالم لا تحتفل به في يوم واحد واختارت الدول اياما محددة في حزيران للاحتفال بهذا اليوم ومنها الدول العربية التي اختارت يوم 21 حزيران عيدا للاب ما عدا فلسطين وسوريا واليمن وَموريتانيا وَالسودان وَالصومال وَجيبوتي.

** متى بدا الاحتفال بعيد الاب؟

ويعتقد الكثيرون أن هذا العيد هو مستحدث وليس لديه أي جذور تاريخية ، الا ان هذا الاعتقاد خاطىء، حيث أنه يعود الى أوائل القرن الماضي وبالتحديد الى قبل 110 سنوات. وتعود فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب لـ سونورا لويس سمارت دود ، وهي من ولاية ميتشيغان الأمريكية، وذلك في عام 1909.

فبعد أن استمعت إلى حديث عن الأم في عيد الأم، أرادت أن تكرم والدها وليم جاكسُون سمَارت، الذي عمل على تربيتها وأخوتها الـ6 بعد وفاة والدتها عام 1898.

قدمت الشابة حينذاك عريضة تُوصي بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وحصلت العريضة على تأييد كبير، فنالت الشابة مرادها عام 1910 باحتفال مدينة سبوكين بأول عيد للأب في 19 حزيران، لتنتشر هذه العادة فيما بعد في دول أخرى.

** مراسم الاحتفال بعيد الأب:

لا توجد طقوس أو مراسم محددة للاحتفال بعيد الأب وذلك لأنه ليس يوما دينيا بل أنه تم تنفيذ فكرة عيد الأب لتقدير دور الأب مثل يوم عيد الأم المميز الذي يقام من أجل تقدير دور الأم وإسعادها لأنها تعبت وسهرت من أجل تربية أبنائها، ولأن هناك أباء أيضاً سهروا وتعبوا من أجل إسعاد أبنائهم فكان من الواجب تقديرهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، ويمكن الاحتفال عن طريق تقديم بعض الهدايا المناسبة للآباء

ومن الثابت ان كل دول العالم تحتفل بعيد الاب في ايام مختلفة لكنها كلها في شهر حزيران الذي يعد شهرا لتكريم الاب.

اما انا فاتي اذكر اصدقائي بمقال نشرته في الفيسبوك وفي الواتسب بعنوان (حيرني هذا الاب) ونقلته بعض الصحف وهو اقل ما يمكن ان يقدمه الابن لوالده في مثل هذا اليوم.