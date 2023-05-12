قانون للتخفيف من معاناة الخنازير

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صادقت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الخنازير‭ ‬في‭ ‬المزارع،‭ ‬لاقى‭ ‬اعتراضاً‭ ‬من‭ ‬منتجي‭ ‬لحم‭ ‬الخنزير‭ ‬واللحم‭ ‬المقدد‭ ‬وأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭.‬

وقال‭ ‬القاضي‭ ‬نيل‭ ‬غورستش‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ “‬مع‭ ‬أن‭ ‬الدستور‭ ‬يحسم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬المهمة،‭ ‬ليست‭ ‬شرائح‭ ‬لحم‭ ‬الخنزير‭ ‬التي‭ ‬يُسمح‭ ‬لتجار‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ببيعها‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭”.‬

ويستند‭ ‬الحكم‭ ‬الذي‭ ‬تخللته‭ ‬مراجع‭ ‬من‭ ‬مجال‭ ‬الطهو‭ ‬وتوصيفات‭ ‬عن‭ ‬خنازير‭ ‬حوامل‭ ‬في‭ ‬حظائرها،‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬عقب أحد‭ ‬الاستفتاءات‭.‬

ويحظر‭ ‬القرار‭ ‬بيع‭ ‬الخنازير‭ ‬التي‭ ‬تُربّى‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬ضيقة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬الغربية‭ ‬ذات‭ ‬الآراء‭ ‬التقدمية‭ ‬جداً‭.‬

ورفع‭ ‬فاعلون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬إنتاج‭ ‬لحوم‭ ‬الخنزير‭ ‬دعاوى‭ ‬ضد‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬اللحوم‭ ‬أقل‭ ‬مما‭ ‬تستهلك،‭ ‬متهمين‭ ‬إياها‭ ‬بمحاولة‭ ‬فرض‭ ‬قيمها‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬الأميركية‭ ‬الأخرى‭. ‬ويشير‭ ‬ممثلو‭ ‬القطاع‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القرار‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬الإنتاج‭ ‬وارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النقانق‭ ‬وأنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭.‬

ويؤكد‭ ‬هؤلاء‭ ‬أيضاً‭ ‬أنّه‭ ‬ينتهك‭ ‬الدستور‭ ‬الأميركي‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬تبني‭ ‬قوانين‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وبعدما‭ ‬ردّت‭ ‬المحاكم‭ ‬دعواهم،‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬الأربعاء‭ ‬حججهم‭. ‬وكتب‭ ‬القاضي‭ ‬نيل‭ ‬غورستش‭ “‬إنهم‭ ‬يدعوننا‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الحدّ‭ ‬من‭ ‬صلاحية‭ ‬الولايات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬السلع‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬ونحن‭ ‬نرفض‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭”.‬